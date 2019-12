¡No Permita que se aprovechen de su necesidad económica!

COLCREDITO PRESTAMOS E INVERSIONES S.A.S. cumplirá 9 años ayudando a los Bogotanos a salir de esas deudas impagables que les quitan el sueño y a que realicen sus proyectos de trabajo y emprendimiento.



Durante este tiempo hemos podido ver como muchas personas han logrado salir adelante, pero también hemos sido testigos de cómo en los últimos años ha aumentado exponencialmente el número de estafas realizadas a través de internet (Facebook, correo electrónico, blogs y whatsapp), aprovechándose de la buena fe y la necesidad de miles de Colombianos.

Una estafa común es ofrecer créditos sin condiciones ni respaldo y para realizar el supuesto desembolso del préstamo, los estafadores le solicitan adelantos de dinero a través de consignaciones por diferentes conceptos como pólizas de seguros o costos de administración, en ese momento el solicitante normalmente acude a pedir dinero prestado para poder realizar una, dos y hasta tres consignaciones y es ahí cuando se materializa la estafa, porque no recibe ningún desembolso y adicionalmente queda en deuda del dinero que pidió prestado.



Estos estafadores utilizan fraudulentamente el nombre de nuestra empresa para aprovecharse de la necesidad de las personas y por esta razón, hoy les compartimos una serie de pasos para tener en cuenta cuando esté solicitando créditos y así puedan evitar ser estafados.

1) Siempre asegúrese de acudir personalmente a las oficinas y conocer el personal donde va a solicitar el crédito.



2) Verifique previamente cual es el proceso para solicitar un crédito con la entidad que desea tramitar la solicitud.



3) Verifique de distintas maneras la identidad de las empresas y la veracidad de la información que está recibiendo. Haga muchas preguntas que confirmen la veracidad de quien lo está contactando, solicite un certificado de existencia y representación legal en la cámara de comercio, no crea todo lo que llega en mensajes de Whatsapp o en Facebook.



4) Verifique que la página web donde está viendo la información sea la verdadera página de esta entidad, estafadores plagian páginas de entidades legalmente establecidas y utilizan nombres iguales o similares para suplantarlas. (si encuentra varias páginas de una misma entidad asegúrese de llamar y verificar cual es la real).



5) No confíe en las personas o entidades que le ofrecen préstamos a cambio de prácticamente nada, con aprobación inmediata o muy rápida, con tasas de interés muy bajas, con aprobación garantizada y con muy poca documentación al momento de solicitar el crédito.



6) Desconfié si le solicitan dinero por adelantado porque definitivamente es un fraude, por ningún motivo realice consignaciones por concepto de pólizas de crédito ni de corredores judiciales; los estafadores utilizan estos términos que suenan técnicos para engañarlo. Nunca consigne dinero como condición para que le sea aprobado y/o desembolsado un crédito. Piénselo, no tiene sentido ya que usted es el que está necesitando dinero.



7) Desconfíe, si no está seguro del trámite que está realizando consulte con alguien que pueda tener más conocimiento que usted.

Colcredito Prestamos e inversiones es gestora de créditos con garantía hipotecaria y se puede comunicar con nosotros llamando al 2060606, puede visitar nuestra oficina ubicada en la calle 82 # 11 -37 oficina 408 o nuestra página web www.colcredito.com.