No parar los aportes, la iniciativa de plataformas de apuestas online

En un momento en el que los efectos por la pandemia del Covid-19 se comienzan a sentir en la mayoría de los sectores económicos, y donde el segmento de los juegos de suerte y azar no son la excepción, todavía hay empresarios que se resisten a suspender sus operaciones y siguen apostándole a la continuidad de los negocios, sin afectar a sus colaboradores.

Debido a esta situación, apenas esta semana, los medios de comunicación anunciaban que las loterías, Baloto y algunas empresas de juegos de azar han tenido que suspender sus servicios, pues ya venían registrando significativos descensos en sus ventas, como consecuencia de las distintas restricciones decretadas en el país en los últimos días.



A esto se suma que el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tomó la decisión de detener la realización de sorteos “ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes por el periodo de cuarentena obligatoria”.



De acuerdo con Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, la coyuntura actual es muy grave y golpea mucho a este sector, ya que su flujo de caja lo dan las ventas diarias, no tiene cuentas por cobrar, con nóminas muy amplias (con alrededor de 200.000 empleos directos y entre dos o tres indirectos por cada empleo directo) y con un porcentaje de retorno al consumidor importante.



“Este sector está dividido en tipos de apuestas, unas que son territoriales (como las loterías y el chance) y otras nacionales dentro de las que tenemos las localizadas (bingos, casinos y los novedosos o juegos por Internet que incluyen las apuestas deportivas). En general, todos estos juegos de suerte y azar están facturando unos 16 billones de pesos anuales, de los cuales el retorno al jugador está entre el 85 y el 90 por ciento, que son los premios que se pagan. El resto queda para los gastos de funcionamiento y lo que le queda al empresario”, explica el directivo.



En lo que hace referencia al tema online resalta que también se genera mucho empleo al haber bastante retail o venta en punto físico que, al estar todo cerrado, también se ve muy afectado; esto sin contar que un 90 por ciento de las apuestas de esta modalidad se realizan a los eventos deportivos, sobre todo al fútbol, y hoy las principales ligas del mundo están suspendidas.



“De estas plataformas online, que son 17, existen aproximadamente unas 2’800.000 cuentas activas de personas que apuestan a través de Internet. Ellos tienen unas ventas de cerca de 5,4 billones de pesos al año y un porcentaje de retorno al jugador del 92 por ciento, de los cuales se le transmiten a la salud unos 70.000 millones de pesos y por localizados le estamos transfiriendo –por derechos de explotación– casi 700.000 millones de pesos adicionales, un rubro muy importante que se está dejando de percibir”, anota Montero.



Seguir operativos



Pese a esta difícil situación, la plataforma de apuestas online RushBet.co decidió seguir adelante con sus operaciones, respaldando a sus colaboradores y contribuyéndole a la salud del país, así su punto fuerte, los deportes tradicionales, no estén activos.



Omar Calvo, Director General de la plataforma de apuestas RushBet.co dice, la motivación de la compañía para continuar parte de un propósito superior frente a toda esta problemática, y es que los colombianos necesitan mantener espacios para la salud mental, y considera que el entretenimiento es uno de ellos.



“Pretendemos que en la situación actual de todas las familias exista un momento en el que las personas se puedan abstraer de su encierro y se permitan la posibilidad de ver otras disciplinas y alternativas de entretenimiento que haya disponibles. Por otro lado, la reinvención de las industrias es clave, incluso nosotros como empresa tuvimos que pivotar nuestro negocio rápidamente para enfocarnos en verticales distintas a las apuestas deportivas y, por fortuna, ya hacemos parte del mundo digital y de la innovación con los juegos de azar, y por eso seguimos aportando y trabajando en este sentido”, señala.



Para él, toda empresa siempre tendrá una función social, basada en la generación de empleo y bienestar a las familias de los empleados y por eso, ahora más que nunca, ellos quieren continuar con su contribución a través de los impuestos que producen con esos recursos y que luego son transferidos a la salud, que hoy tanto los necesita.



“El Gobierno ahora más que nunca necesita originar esos dineros y qué mejor que no apagar un negocio como el nuestro y seguir produciendo estos beneficios para que haya inversión en estos instantes tan complejos. Le apostamos a que la economía no se detenga y a que nuestros colaboradores sigan contando con sus empleos, trabajen así sea desde sus casas, pero lograr darles las herramientas necesarias para que sigamos operando y ellos, a su vez, les brinden oportunidades a sus familias”, enfatiza Calvo.



Frente a la determinación de plataformas como RushBet, Montero afirma que es una decisión muy arriesgada, pero que resulta admirable que quieran mantenerse vigentes –con su carga laboral– y que le apuesten al país, porque “con cualquier cosa que produzcan le están generando algún recurso a la salud y eso es de resaltar”, asegura el directivo.