Sin lugar a duda la pospandemia ha traído consigo infinidad de efectos en todos los ámbitos. En el mercado de vehículos, por ejemplo, se vienen generando muchos cambios debido a la escasez de unidades, los tiempos de entrega que son muy largos y a la gran demanda que están teniendo mes a mes los usados.

En esa línea, datos del sector automotor –a corte de junio– señalan que las transacciones de autos usados son cinco veces más que el número de las que se realizan para los nuevos en Colombia.



Otras cifras indican que el 80 por ciento de las transacciones se hacen entre personas, lo que representa una alta oportunidad de permear o apoyar a esta población desatendida, a lo que se suma que los participantes que están hoy en el mercado no ofrecen siempre un producto idóneo para financiar vehículos usados.



Con ese panorama claro, hace su incursión en el mercado Mezubo, la fintech enfocada en créditos para compra de carros usados con un producto diseñado para este fin, donde su mayor deseo es ayudarles a las personas a comprar el vehículo que tanto quieren, por lo que buscan prestarles el monto que necesitan de manera fácil y eficiente, evitando procesos largos y complejos, pero además con tasas competitivas, pensadas en cuidar el bolsillo de sus clientes.



Con ese propósito, la firma ofrece tasas competitivas y acompañamiento durante todo el proceso, apalancados en herramientas digitales.



“Pensando en las necesidades de nuestros clientes, y entendiendo que la agilidad y la seguridad cumplen un papel importante, en Mezubo diseñamos un proceso que consta de tres pasos:



• Primero, solicite su pre-aprobado en tan solo 2 minutos a través de la página web https://www.mezubo.com/ ;

• Segundo, uno de nuestros asesores lo contactará para validar la información y si aún no tiene carro le ayudarán a conseguirlo, ya que contamos con concesionarios aliados

• Por último, se formaliza el crédito y se procede al desembolso”, explica Nicolás Pardo-Lanzetta, fundador y CEO de Mezubo.com.

Nicolás Pardo-Lanzetta, fundador y CEO de Mezubo.com y Juan Sebastián Pardo co-fundador y co-CEO de Mezubo.com Foto: Mezubo

Igualmente, aclara que si la persona ya tiene el carro el proceso se podría hacer tan rápido como en tres días (dependiendo de las condiciones de cada crédito), algo que hace de la propuesta de Mezubo una opción muy competitiva.

Características que marcan la diferencia

De acuerdo con el directivo, al ser una fintech, la gran mayoría de los procesos de Mezubo están diseñados para que se hagan de manera digital; esto hace que todo sea muy fácil y que el usuario no se desgaste en desplazamientos.



Adicionalmente, según precisa, han identificado que muchas financieras actualmente no ofrecen siempre un producto idóneo para financiar vehículos usados.



“Es como pretender querer jugar fútbol con un balón de baloncesto, lo puede hacer, pero no es óptimo y tampoco lo que más le conviene”, anota Pardo-Lanzetta.



De esa forma, los interesados en adquirir un crédito con esta fintech deben tener en cuenta el plazo de hasta 60 meses que manejan, los montos de financiación que oscilan entre $10’000.000 y hasta $120’000.000; vehículo usados con garantía de 1 a 10 años, la tasa se otorga según riesgo de crédito, prestan hasta el 80 por ciento del valor del vehículo y solicitan ingresos mínimos mensuales de $2’000.000.



Así que no espere más, solicite su pre-aprobado y estrene el vehículo de sus sueños a través de este proceso 100 por ciento digital en https://www.mezubo.com/.