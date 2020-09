No crea todo lo que dicen: mitos y verdades de la salud del corazón

Más allá de los malos hábitos y los factores de riesgo, uno de los mayores problemas de las enfermedades cardiovasculares es el desconocimiento. Y es que, a pesar de tratarse de la primera causa de fallecimientos en el mundo, sorprende la abundancia de inexactitudes y tergiversaciones que hay con respecto a ellas.

Por eso, hemos reunido aquí 12 de los principales mitos para desmontarlos y tener una idea más certera de la salud del corazón.



1. “Son enfermedades que solo afectan a las personas mayores”: Esto es falso, ya que, por ejemplo, la acumulación de placa de colesterol en las arterias (aterosclerosis), que constituye uno de los factores de riesgo más frecuentes de las enfermedades cardiovasculares, puede empezar varios años antes de que aparezcan los síntomas1.



2. “Son hereditarias y no se puede hacer nada para reducir el riesgo de padecerlas”: Aunque la genética influye, la buena noticia es que podemos hacer muchas cosas para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, como ejercitarnos, mantener un peso saludable, no fumar y evitar el exceso de bebidas alcohólicas2.



3. “Hacer ejercicio, comer sano y no fumar ni beber evitarán las enfermedades vasculares”: A pesar del mito anterior, también es necesario aclarar que hay factores de riesgo que están fuera de nuestro control, como la edad, el sexo y los antecedentes familiares3.



4. “Fumar puede causar cáncer de pulmón, pero no una enfermedad cardiovascular”: Contrario a lo que se piensa, fumar es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares.



5. “Es improbable que quienes padecen una enfermedad arterial coronaria tengan enfermedad arterial periférica, y viceversa”: Si bien se pueden establecer estos dos tipos de enfermedad cardiovascular, no es verdad que estas sean excluyentes. Por el contrario, quienes presentan un compromiso de un lecho vascular pueden tener un mayor riesgo de comprometer otro, incluso, de sufrir un accidente cerebrovascular cuando se bloquea el flujo de sangre hacia el cerebro4.

Foto: Crédito: Bayer

6. “La enfermedades arteriales coronarias y las enfermedades arteriales periféricas no manifiestan síntomas”: En realidad, la progresiva acumulación de placa en las arterias hace que los síntomas sean cada vez peores; por eso, es necesario aprender a identificar las señales de riesgo.



7. “Tomar medicamentos y cambiar de estilo de vida no son acciones que hagan la diferencia ante los efectos de las enfermedades cardiovasculares”: Hacer cambios en el estilo de vida y tomar medicamentos son acciones que ayudan a que estas enfermedades no empeoren; además, reducen el riesgo de complicaciones como ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares y amputaciones.



8. “La cirugía es siempre la mejor opción para las personas con enfermedades cardiovasculares”: Una intervención quirúrgica puede ser una opción eficaz para algunos pacientes, pero primero es necesario evaluar los riesgos y los beneficios con el médico de cabecera5.



9. “La enfermedad arterial periférica no genera dolor cuando no se está caminando”: Es verdad que, usualmente, el dolor aparece al caminar y desaparece con un breve descanso; sin embargo, a medida que la enfermedad empeora, también puede experimentarse dolor en estado de reposo6.



10. “Las enfermedades arteriales periféricas no tienen riesgo de amputación”: Entre el 1 % y el 3 % de los pacientes con una enfermedad arterial periférica sufren una amputación. Esta cifra sube al 5 % en el caso de las personas diabéticas7. Aunque estas cifras parezcan bajas, hay que resaltar que este tipo de enfermedades son la principal causa de amputaciones en todo el mundo8.



11. “El cáncer provoca más muertes que las enfermedades cardiovasculares”: Como se anotó en un comienzo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, ya que son responsables del 31 % de los fallecimientos mundiales, con más de 17 millones al año9. Esta cifra duplica a la del cáncer, que es la segunda mayor causa de muerte con más de 8,8 millones de fallecimientos anuales10.



12. “Todo el mundo sabe qué es una enfermedad cardiovascular”: Como también dijimos al inicio de este artículo, la población general apenas tiene conocimientos sobre estos males, sus causas, síntomas y factores de riesgo, aun cuando las enfermedades arteriales periféricas afectan a 202 millones de personas en todo el mundo11. Así lo demostró un estudio mundial desarrollado por Bayer entre abril y mayo del 2018 denominado “Mi salud vascular”.



En esta investigación, para la que se entrevistaron a 1.000 personas en cada uno de los nueve países participantes, concluyó que solo el 23% de los entrevistados conoce las enfermedades que afectan a las arterias y las venas, y que solo el 19 % tiene conocimiento sobre las enfermedades arteriales coronarias, entre otros resultados12.



Estas cifras son preocupantes, ya que, como precisamente afirma el Doctor Julio Zuluaga, asesor médico de Bayer en el Área Cardiopulmonar, las enfermedades cardiovasculares nos pueden afectar a todos y, por esta razón, es muy importante que las prevengamos conociendo más sobre ellas.



