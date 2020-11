Nissan Sentra: un sedán que revoluciona el mercado en Colombia

El nuevo Nissan Sentra llega a revolucionar el segmento de sedanes en el país a través de sus ventajas competitivas en tecnologías de vanguardia, en seguridad e intervención, diseño sorprendente y sobresaliente experiencia de manejo.

En términos de entretenimiento y conectividad, el totalmente nuevo Nissan Sentra ofrece en todas sus versiones opciones de conectividad, controles de audio y manos libres vía Bluetooth, brindando mayor confort.



El nuevo sistema de Info-entretenimiento en el Nissan Sentra equipa:



· Pantalla central de 8” Multitouch, tan útil y amigable como una tablet



· Nissan Sentra ofrece compatibilidad, Apple Car Play y Android Auto



· Sistema de Audio BOSE® con 6 parlantes + 2 tweeters que permite una acústica extraordinaria al interior (disponible en la versión SR y Exclusive).



Excepcional experiencia de manejo



Impulsado por un nuevo Motor 2.0L de 145 Caballos de potencia, 12 por ciento superior en comparación con la generación anterior, @ 6,000 rpm. Torque de 197 Nm, un 13 por ciento superior en comparación con la generación anterior @ 4,000 rpm.



Esta generación equipa suspensión trasera multi-link independiente. Mejora en el nivel de insonorización un 5 por ciento comparado con la generación anterior.



Buena respuesta y un nuevo convertidor de torque con la transmisión CVT de octava generación con D-Step, una tecnología desarrollada por Nissan que ofrece la sensación de cambio de revoluciones ascendentes haciendo el manejo emocionante, lo caracterizan.



Nivel de seguridad superior



El Nissan Sentra, desde su versión de entrada, cuenta con seis bolsas de aire: dos frontales, dos laterales y dos tipo cortina, así como sistema de frenado antibloqueo, distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado para brindar mayor estabilidad al vehículo.



Además, todas las versiones de SENTRA cuentan con:



• Asistente de ascenso en pendientes

• Control dinámico vehicular, sensores de parqueo delanteros y traseros

• Sistema de anclaje para silla de bebé en el asiento trasero (ISO-FIX)



El Nissan Sentra cuenta con tecnologías Nissan Intelligent Mobility, la visión global de nuestra marca, que incorpora tecnologías de seguridad activas para intervención y monitoreo frontal, lateral y trasero.



Asistente de Frenado de Emergencia Inteligente (I-EB): Sistema que detecta la reducción de velocidad del vehículo al frente y advierte al conductor con alertas auditivas y visuales; si el conductor no reacciona a tiempo, el sistema aplicará el freno de emergencia y desacelerará el vehículo ante una posible colisión (Advance, SR & Exclusive).



Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM): Brinda al conductor una visión periférica virtual de 360° del vehículo gracias a sus cuatro cámaras ubicadas en la parte frontal, lateral y trasera. A esta tecnología se suma el sistema de Detección de Objetos en Movimiento (MOD), el cual detecta y alerta la presencia de peatones u objetos en movimiento para ayudar a prevenir accidentes (SR & Exclusive).



Asistente de Frenado de emergencia Inteligente con Detección de Peatones (I-EB +PED): Advierte al conductor si el vehículo de enfrente reduce la velocidad, si el conductor no reacciona, se aplican los frenos automáticamente, también frena si se detectan peatones (Advance, SR & Exclusive).



Alerta de Colisión Frontal (FCW): Sistema desarrollado para detectar el frenado intempestivo del vehículo de enfrente, advierte al conductor con alertas auditivas y visuales para que frene y evite el peligro (Advance, SR & Exclusive).



Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA): Sistema que advierte al conductor sobre vehículos u objetos a una distancia máxima aproximada de 20 metros cruzando por atrás, mientras se está en reversa a una velocidad aproximada de hasta 8km/h (5mph). Los sensores traseros monitorean el área y accionan la alerta ante la proximidad de un vehículo y así evitar colisión en reversa (Advance, SR & Exclusive).



Advertencia e intervención de abandono de carril: Alerta al conductor si el vehículo se está saliendo del carril, de ser necesario aplica y ajusta los frenos con el fin de mantener centrado el vehículo (Advance, SR & Exclusive).



Asistente de arranque en pendiente (HSA): Evita que el vehículo retroceda en una pendiente al soltar el pedal de freno para acelerar (Sense, Advance, SR & Exclusive).



Control Dinámico Vehicular (VDC): Controla el frenado y potencia del motor para mantener la trayectoria y mejorar la estabilidad (Sense, Advance, SR & Exclusive).



Alerta de Punto Ciego (BSW): Sistema que detecta y advierte al conductor sobre la presencia de otros vehículos en el área de punto ciego (Advance, SR & Exclusive).



Sistema de monitoreo de presión de neumáticos: Monitorea y mide el nivel de presión de los neumáticos alertando al conductor si a algún neumático le falta o le sobra presión de aire. (SR & Exclusive).



Monitor Inteligente de Alerta al conductor (DAA): Analiza el comportamiento de manejo del conductor y en caso de detectar fatiga, el sistema muestra un mensaje para preguntar si necesita un descanso (Advance, SR & Exclusive).



Asistencia de Luz Alta (HBA): Ajusta la iluminación delantera de alta a baja automáticamente con el fin de mantener visibilidad y no deslumbrar a otros conductores (Advance, SR & Exclusive).



Control de Crucero Inteligente: Mantiene la velocidad seleccionada, mientras que conserva una distancia segura con el vehículo de enfrente (Exclusive).



El nuevo Nissan Sentra se encuentra en cuatro versiones: Sense, Advance, SR y el tope de gama Exclusive - con una amplia oferta de equipamiento que se ajusta a los requerimientos de cada cliente con base en sus necesidades.



En cuanto a los colores para el modelo Sentra encontramos rojo perlado, así como los neutros tradicionales como blanco, plata, gris, y negro, adicional existe la opción de carrocería bitono en la versiones Advance, SR y Exclusive: Gris techo negro, naranja techo negro, blanco perlado techo negro y espejos negros.



El nuevo Nissan Sentra posee todo el ADN de la marca, lo que lo convierte en referente en el segmento de los sedanes con tecnología de punta, ingeniería japonesa y altos estándares de calidad.