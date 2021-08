¿Necesita liquidez en su empresa? 3 alternativas diferentes al crédito

Es común en el giro de los negocios que las empresas requieran liquidez. Uno de los grandes aprendizajes de las crisis financieras es que el flujo de caja, en ocasiones, es más importante que el resultado del PyG, pues es el combustible que mantiene cualquier empresa andando. Una empresa con excelentes resultados en utilidad o ebitda, sin flujo de caja no puede operar.

Las necesidades de caja, no solo son indispensables para cumplir las obligaciones del giro del negocio, también se pueden derivar de factores puntuales como la pandemia, estrategia de crecimiento o simplemente para cumplir obligaciones extraordinarias. Además de las líneas de crédito tradicionales, existen muchas modalidades de financiación, que no siempre son conocidas.



Le contamos tres de ellas:



1. Programas de fomento del gobierno



Existen convocatorias con ayudas económicas para empresas que estén necesitando financiación. Éstas buscan apoyar a los emprendimientos y aportar al crecimiento de pequeñas y medianas empresas.



Entre los proyectos existentes están las convocatorias de Innpulsa, Destapa Futuro, Fondo Emprender. Usualmente tienen requisitos específicos diseñados para fomentar la iniciativa gubernamental. Son alternativas muy beneficiosas para aquellas empresas que apenas comienzan y necesitan fondos para impulsar su negocio o para el Estado cuando busca fomentar el crecimiento de alguna industria o región particular.



2. Crowdfundig



Este tipo de financiación es generalmente utilizada por emprendimientos y pequeñas empresas con productos y modelos de negocios innovadores o disruptivos. El crowdfunding es financiación colectiva, donde un grupo de personas inversionistas se interesan en una idea de negocio o en un negocio establecido y deciden invertir en él. Actualmente se desarrolla de manera muy fuerte por canales digitales y le da una oportunidad de crecimiento a las empresas pequeñas.



3. Factoring



El factoring es un modelo de financiación mediante el cual una empresa puede mejorar su flujo de caja vendiendo las facturas que tiene por cobrar sobre servicios prestados o bienes vendidos. Con este modelo los interesados pueden adelantar los ingresos de las facturas que pueden estar a 60, 90 o 120 días.

Comience su proceso de factoring electrónico completamente gratis haciendo clic aquí.

Para realizar una operación de factoring, la empresa debe buscar entidades financieras, que pueden ser bancos, fiducias o empresas dedicadas a la compra de facturas. Al vender la factura, el emisor recibe el dinero de manera inmediata a una tasa dispuesta por el financiador y le cede a éste el derecho de cobro de la factura comprada. El nuevo tenedor de la factura, es decir el financiador, hace después el cobro del título valor en la fecha acordada en la negociación con el comprador del bien o servicio. Tiene como gran ventaja que la financiación cuenta con una fuente de fondos cierta para su pago, la factura del bien o servicio vendido, y que su término se limita al plazo de pago de la factura, controlando el costo financiero que está indexado al tiempo.



La buena noticia es que ahora el factoring también se puede realizar de manera digital.

Haga clic AQUÍ y consiga liquidez ofreciendo sus facturar por cobrar.

El tipo de financiación que cada empresa requiere responde a las necesidades de su negocio. Si se busca capital de trabajo para invertir en el largo plazo, seguramente una línea de crédito tradicional es la mejor opción. Sin embargo, si se requiere mantener un flujo de caja estable con obligaciones de corto plazo y costo controlado, el factoring es una opción más interesante. Lo importante es tomar la opción que mejor sirva a los objetivos estratégicos de la compañía.



Si el factoring es la mejor opción para usted, LiquidezYa.com es una plataforma diseñada para impulsar el crecimiento de las empresas, que lo conecta con más de 15 entidades de financiación diferentes con un solo clic y poner a la venta sus facturas por cobrar.



No pierda tiempo buscando financiadores por su cuenta, aquí se conecta con muchos de ellos a la vez y maximiza la probabilidad de recibir ofertas con un solo registro manteniendo el control sobre cuál de ellos escoger.

Encuentre aquí su mejor opción de financiación.