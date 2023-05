Se acerca el Día de la Madre y con ella un sinnúmero de celebraciones que buscan reconocer la grandiosa labor que realizan los seres más especiales de las familias: las mamás. Y precisamente, siendo conscientes de la importancia de agradecerles su dedicación y expresarles amor, la Marca Éxito decidió crear la campaña ‘Celebremos como lo quiere mamá’, con la cual quiere ayudar a los colombianos a elegir el regalo perfecto justo #ComoLoQuiereMamá.

“Si bien somos una marca que le apunta sobre todo a las familias, gran parte de las personas que compran los productos disponibles en el Éxito, siguen siendo madres o cabezas de hogar. Por esa razón, para nosotros el Día de la Madre es una fecha muy especial porque representa a nuestros clientes y se alinea con un objetivo que va más allá de vender un portafolio y ofrecer una buena experiencia de compra. Esto se trata de ser parte de los momentos más significativos de la vida de las personas y de crear un vínculo con ellas”, afirma Lucas López, vicepresidente de Mercadeo de la Marca Éxito, agregando que “este año encontramos en el mercado un concepto bien interesante y es el hecho de que todos alguna vez en la vida le hemos regalado a nuestra mamá, tía, abuela o amiga, un detalle con el cual no hemos acertado, por ello, creemos que las mejores personas para recomendar qué comprarles son las propias mamás”.



La Marca Éxito se puso en la tarea de elegir dentro de la compañía, un conjunto de mamás expertas que estarán a disposición de los clientes para asesorarlos durante la compra de ese regalo especial. Es más, no solo van a estar presentes en los puntos de venta del Éxito a nivel nacional, sino en todos los canales de venta con los que cuenta la marca.



“Las mamás expertas portarán un chaleco amarillo insignia y no solo van a estar en los almacenes Éxito, también en otros canales como nuestras redes sociales y el WhatsApp de la marca. De hecho, los clientes van a encontrar consejos, sugerencias y listas de regalos predefinidas para que se puedan inspirar y encontrar ese regalo #ComoLoQuiereMamá, según su personalidad”, continua López.



En línea con lo que menciona el directivo, la propuesta de valor de la Marca Éxito es darles a las personas la capacidad de elegir y disfrutar de un amplio portafolio de productos de distintas marcas y categorías que, además de permitirles optar por un muy buen obsequio, les dé la posibilidad de crear toda una celebración, es decir, encontrar artículos como ropa junto al lanzamiento de tres colecciones, entre las que se encuentran Arkitect by A Modo Mío, Bronzini by Rosa Pistacho y Finlandek by Diamantina y La Perla, tecnología con celulares, computadores y gadgets, belleza con tratamientos fáciles, cosméticos y estuches, entre otros, así como alimentos y bebidas asociados a la temporada para volver a reunirse en familia y preparar una cena especial.

Trabajando con amor para las mamás

La Marca Éxito no solo sabe que nadie entiende a una mamá como otra mamá, también que es esencial realizar acciones a favor de las mismas. Una de ellas es la apuesta de su Fundación Éxito, una entidad que lucha por erradicar la desnutrición crónica infantil ayudando a las mamás gestantes, lactantes o con hijos e hijas pequeñas a obtener los recursos necesarios para que puedan brindarles una buena nutrición.



“En la Fundación Éxito trabajamos para nutrir las vidas de los niños y niñas, buscando la erradicación de la desnutrición crónica en menores de cinco años en Colombia, así como en apoyar a aquellas mamás que también tienen una mala nutrición y bajo peso. Pero eso no lo es todo, justamente, por el Día de la Madre, escogimos a unas mamás que han demostrado su compromiso con sus hijos e hijas a nivel de nutrición y las invitamos a nuestras tiendas para que escogieran un conjunto de ropa a su gusto y la recibieran como un reconocimiento a la labor que desempeñan y a su compromiso con la nutrición de sus bebes”, finaliza López.

Si desea más información, ingrese a www.exito.com, descargue la app Éxito o comuníquese por WhatsApp al 305 482 9046. También en las redes sociales de la Marca Éxito muchas sorpresas estarán esperando por usted. Recuerde que la campaña estará vigente hasta el 14 de mayo de 2023.