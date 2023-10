Necesidades esenciales de los operadores móviles para un 5G exitoso

El panorama de las telecomunicaciones está experimentando una transformación sin precedentes con la llegada del 5G. Esta revolución no solo promete velocidades de conexión más rápidas, sino que también plantea desafíos considerables para los operadores móviles.

De cara a comprender mejor estas demandas y explorar cómo las empresas están respondiendo a las mismas, Freddy Lara, MNO Sales Director - JSC Ingenium, compañía líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el mercado telco, proporciona una visión integral sobre los retos y cambios que se avecinan, así como las innovadoras propuestas que JSC aporta a este escenario.



De acuerdo con el experto, el despliegue exitoso del 5G implica inversiones sustanciales, especialmente en la adquisición de espectro. Una vez este sea asegurado, los operadores se enfrentan al desafío de desplegar una nueva red de acceso con estaciones base y antenas. Además, es necesario realizar inversiones en el Core de la red.



Aquí es donde JSC Ingenium juega un papel fundamental al proporcionar un core unificado que permite a los operadores desplegar todas las tecnologías existentes junto con el 5G. Su propuesta radica en ofrecer un core, alineado con los estándares cloud native definidos como microservicios y contenedores. Este enfoque proporciona flexibilidad y eficiencia, elementos cruciales dentro de este ecosistema.



Adicionalmente, la compañía adopta un modelo de ‘Telco as a Service’ (TaaS) permitiendo a los operadores pagar en función del crecimiento de sus usuarios. Esta propuesta de valor integral aborda no solo sus necesidades tecnológicas sino también las restricciones financieras a las que haya lugar.

Una región que avanza en medio de desafíos

Otro desafío clave es la necesidad de un despliegue más denso de estaciones base y celdas debido a las frecuencias más altas utilizadas por el 5G. Lara destaca que esto requiere más nodos para garantizar un servicio óptimo y una cobertura efectiva aunado a la necesidad de un Core nuevo. Sin duda, JSC Ingenium se convierte en un aliado estratégico al abordar este desafío con soluciones innovadoras para un despliegue más eficiente y rentable de infraestructura.



El despliegue del 5G en Latinoamérica ha comenzado a tomar forma, marcando un hito en la evolución de las telecomunicaciones en la región. Chile y Brasil han emergido como los pioneros, ambos países ya están experimentando despliegues significativos, convirtiéndose en líderes regionales en la adopción de esta nueva generación de tecnología móvil.



Pese a los avances, Latinoamérica enfrenta desafíos notables en la adopción total de esta tecnología. Lara destaca una situación común en toda la región: la persistencia de redes heredadas 2G y 3G, y su utilización aún para proveer servicios de voz por conmutación de circuitos, representando aproximadamente el 70% de los usuarios según cifras del GSMA, es decir que únicamente el 24% de los usuarios están haciendo uso de VoLTE en la región. Esta dualidad tecnológica plantea un dilema para los operadores, especialmente cuando se observa la realidad en Estados Unidos, donde las redes 2G y 3G ya son cosa del pasado.

Dos fases en la transición

El 5G, como lo explica Freddy, tiene dos fases de despliegue: el 5G Non Stand Alone y el Stand Alone. La primera, más rápida en implementación, enfatiza el aumento de velocidad, pero es en la segunda fase donde la verdadera revolución se manifiesta. Con un nuevo Core y cambios significativos, el Stand Alone promete no solo velocidad, menor latencia, mayor confiabilidad, sino un nuevo modelo completamente disruptivo que, entre sus ventajas más notables, impulsará el Internet de las Cosas (IoT) a nuevas alturas.



JSC Ingenium está a la vanguardia de este movimiento, desplegando su core compatible tanto con las llamadas redes legacy (2G/3G) como con las futuras (5G -Non Stand Alone y Stand Alone), allanando el camino para una transición suave hacia la era completa de esta tecnología. Este enfoque, según Lara, no solo beneficia al mercado masivo con experiencias mejoradas en gaming y hogar conectado, sino que redefine el panorama para diversas industrias.



Las aplicaciones en medicina, automatización de procesos industriales y vehículos de conducción autónoma son solo el comienzo. 5G se erige como la base tecnológica que catalizará desarrollos y casos de uso en todas las industrias, promoviendo la eficiencia, optimización de recursos y avances significativos. La visión final es clara: una humanidad más conectada, avanzada y, en última instancia, mejor.



A medida que JSC y otras empresas adoptan este enfoque progresivo, el futuro de la conectividad se presenta emocionante y lleno de posibilidades, prometiendo no sólo cambios en la forma en que el ser humano se comunica, sino también transformaciones fundamentales en la forma en que vive y progresa en medio de una sociedad.



En conclusión, la llegada del 5G marca el comienzo de una nueva era en las comunicaciones. Se anticipan cambios significativos en la forma en que las personas se conectan y en cómo las industrias aprovechan las capacidades avanzadas de la red. Es invaluable el compromiso de JSC Ingenium en este emocionante camino, contribuyendo a la evolución de la industria y apoyando el desarrollo de soluciones innovadoras.



