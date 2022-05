Tener una experiencia Disney es el sueño de la mayoría de los colombianos, y en ese sentido, no hay mejor manera de hacerlo que a través de un crucero de Disney Cruise Line. Los barcos de Disney Cruise Line zarpan desde Puerto Cañaveral y Miami, ambos fácilmente accesibles desde Orlando, lo que hace conveniente agregar aún más magia antes o después al conocer varios de los Parques Temáticos de Walt Disney World Resort en Florida.



Disney Cruise Line les permite a sus ocupantes, grandes y chicos, vivir una experiencia de crucero inolvidable mientras se embarcan en aventuras mágicas junto a sus Personajes favoritos, encuentran maneras de relajarse y viven a plenitud el legendario servicio de la compañía con atención al detalle y entretenimiento incomparable.

Los barcos de ensueño de Disney Cruise Line

Estar a bordo de uno de los barcos de Disney Cruise Line es entrar en un mundo donde los sueños se hacen realidad. Disney Wish, el barco más nuevo de Disney Cruise Line es el encargado de darle vida a los amados Personajes de Disney, Marvel, Star Wars™ y Pixar como nunca antes.



A ellos se unen experiencias innovadoras y diversión inmersiva con diseño, tecnología y narración de vanguardia. AquaMouse, junto a Mickey y Minnie, para una emocionante experiencia acuática con escenas envolventes, iluminación y efectos especiales, que lleva a los fanáticos de Disney a través de 760 pies de tubos serpenteantes a disfrutar de impresionantes vistas del océano, Walt Disney Theatre, un teatro de última generación con espectáculos en vivo con la calidad de Broadway, Wonderland and Neverland Cinemas para ver películas de estreno en lujosas salas de proyección, y Luna, un centro de diversión familiar durante el día y un elegante lugar de entretenimiento por la noche.

Disney Wish Foto: Disney Wish AquaMouse Foto: Disney Fuegos artificiales de entretenimiento Foto: Disney Zarpa Desde Miami Foto: Disney

En línea con lo anterior, Disney Wish está compuesto por una serie de espacios que fueron creados para cada uno de los miembros de la familia. “It’s a small world” nursery para que los Huéspedes de seis meses a tres años sean atendidos y se diviertan haciendo manualidades, viendo películas, leyendo libros y pasando tiempo con amigos de Disney bajo el cuidado experto de personal capacitado, “Minnie’s Captain Academy” para que los niños ejerciten sus cuerpos a través de divertidos juegos y bailes, y sus mentes, poniendo a prueba su imaginación e ingenio durante una serie de desafíos, “la biblioteca de Belle” en donde usarán su imaginación para crear la nueva historia aún más atrevida, divertida y fantástica, “Mickey and Minnie Captain’s Deck” para que los navegantes más jóvenes encuentren una variedad de actividades de temática marítima, Marvel Super Hero Academy en donde se unirán a una sesión de capacitación práctica con Ant-Man y The Wasp, y The Hideaway, en donde tendrán un lugar tranquilo para relajarse, escuchar música y bailar.



En lo que a gastronomía se refiere, son tres los restaurantes que estarán a cargo de deleitar el paladar de las familias. Arendelle: A Frozen Dining Adventure con un menú inspirado en Noruega y la presencia de Elsa y Olaf, Worlds of Marvel para cenar en una aventura heroica con Ant-Man, The Wasp, Captain America y Captain Marvel, y 1923 nombrado en honor al año de fundación de The Walt Disney Studios, con una experiencia culinaria llena de sabores únicos de California que celebra el glamour de Hollywood y el proceso de animación. Además, el Disney Wish ofrece como opción para desayuno, almuerzo y cena informal a Marceline Market, inspirado en la ciudad natal de Walt Disney.

Disney Wish Grand Hall Foto: Disney

Otro de los cruceros que Disney Cruise Line pone a disposición de sus viajeros es el Disney Fantasy y la nueva celebración “Pixar Day at Sea”, en donde los Huéspedes se sumergirán en las historias de sus juguetes, monstruos y héroes favoritos con las historias de Pixar de Toy Story, Monsters, Inc., The Incredibles, Finding Nemo y más.



En medio de ese panorama, cenas temáticas, encuentros con Personajes, fiestas de baile y una experiencia musical teatral esperarán a las familias en un día lleno de diversión en el mar que culmina con una fiesta en cubierta. De allí, que un festival de cine de Pixar, mercancía exclusiva y oportunidades para fotos también estarán disponibles como parte de la nueva celebración. Asimismo, detalles como Encuentros con Personajes como Woody, Buzz y Bo Peep de Toy Story, Mike, Sully y Boo de Monsters, Inc., Alegría y Tristeza de Inside Out, Dug y Russell de Up y Mr. Increíble, Elastigirl y Frozone de The Incredibles, experiencias teatrales que darán vida a la historia de Miguel y su familia en Coco, desayunos interactivos presentados por el sheriff Woody, Jessie y Bullseye, y cenas temáticas de Pixar con platos inspirados en el entorno californiano de Pixar Animation Studios.

Arendelle Frozen Dining Adventure Foto: Disney

Por último, vale la pena resaltar que Pixar Day at Sea se incluirá en nueve cruceros especiales del Disney Fantasy, desde enero hasta marzo de 2023, partiendo de Puerto Cañaveral, Florida, y navegando hacia varios destinos del Caribe oriental y occidental.



¡En resumen, es mucho lo que está incluido en unas vacaciones con Disney Cruise Line! Los Huéspedes encontrarán todo lo que han deseado y más. Un crucero de Disney Cruise Line es realmente “Donde la magia se une con el mar”.

Para más información o para reservar sus vacaciones, ingrese a disneycruiselatino.com.