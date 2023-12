Mundial 2034 en Arabia Saudita: la emoción y las controversias

El destino de los mundiales futuros ya está decidido, al menos en cuanto a emplazamientos. En 2026, se llevará a cabo en Norteamérica. Para el 2030, el evento se repartirá entre Portugal, España y Marruecos con la colaboración de un partido para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y, por último, en el 2034 Colombia será partícipe de un Mundial celebrado en Arabia Saudita, una decisión que es la que ha producido diferentes y encontradas opiniones en el entorno del fútbol profesional. Hablemos de ello en este artículo

Australia da un paso atrás

La decisión final de la FIFA de conceder la celebración de la Copa Mundial 2034 a Arabia Saudita viene sacudida por algunas controversias, la primera de ellas, que es la única candidata después de que Australia decidiera finalmente retirar su candidatura.



En este sentido, la sombra se cierne sobre el motivo por el que la FIFA adelantó los plazos de la asignación del Mundial 2030, nada menos que 14 meses, con la intención de que no hubiera duda alguna. Cabe preguntarse, por tanto, si el formato de la Copa del Mundo del 2030 no se realizó de este modo para rotar más rápido.



Por otro lado, tal y como pasó con el pasado Mundial de Qatar, esta concesión está considerada por organizaciones como Amnistía Internacional como un nuevo y flagrante lavado de imagen, a través del deporte, de un país que no cumple mínimamente con los derechos humanos.

Expectativas para la Copa del Mundo de 2034

Esta será la tercera vez que la Confederación Asiática de Fútbol organiza un evento de estas características (Corea 2002 y Qatar 2022).



Una vez más, tal y como ocurriría con el celebrado en el país árabe vecino Qatar, las expectativas se centran en la apertura hacia occidente de un país que vive enmarcado en un régimen semifeudal con una enorme riqueza sostenida en unas pocas familias, gracias al dinero derivado de las materias primas de su territorio.



Una oportunidad que no deberían desaprovechar, ni Arabia Saudita ni el resto de la región, para demostrar que el fútbol árabe es una puerta de apertura a la libertad y a la igualdad de sus ciudadanos.

Detalles sobre la Copa del Mundo de 2026: la primera edición del torneo con 48 selecciones

Más cercano tenemos el próximo evento global de fútbol que tendrá lugar en 2026 y que se celebrará entre los países de México, Estados Unidos y Canadá, con un total de 104 partidos, es decir, 40 más que en anteriores ediciones.



La principal novedad es que el torneo pasará a contar con 48 selecciones, en lugar de las 32 actuales.



Un entorno en el que ya es posible realizar las primeras apuestas en casas de apuestas de prestigio internacional, como wettigo, pudiendo comprobar el estado de las cuotas a favoritos largo plazo y aprovechar sus bonos de bienvenida.



En este sentido, es interesante saber que el formato aprobado por la FIFA para este campeonato incluye una nueva etapa después de la fase de grupos, lo que significa jugar 8 partidos en 39 días para ganar el torneo.



La competición más esperada dará comienzo el 11 de junio y finalizará el 19 de julio del 2026.



El sistema de clasificación de los terceros será el siguiente:



- Los terceros que hayan ganado más partidos avanzarán primero.

- En caso de empate en victorias, los terceros que hayan marcado más goles avanzarán.

- Si el empate persiste, los terceros que hayan recibido menos goles encajados avanzarán.



En relación con los emplazamientos elegidos para jugar los partidos 11 están en Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles/Estadio SoFi, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area y Seattle), 3 en México (Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey) y dos en Canadá (Toronto y Vancouver). Este contenido llega a usted gracias a su patrocinador y su finalidad es informativa. Recuerde que el juego es entretenimiento, juegue con moderación. Jugar sin control causa adicción. 18+