Multinacional colombiana incursiona en nuevas categorías de alimentos

Desde hace 75 años, Alpina, una de las marcas más representativas y recordadas por los colombianos, se ha enfocado en crear experiencias y sabores únicos para sus consumidores. Bon Yurt, Arequipe, Yogo Yogo y Finesse, la han posicionado como una de las compañías líderes en la industria de alimentos en el país, especialmente, en la categoría de lácteos. Hoy, decide explorar nuevas opciones, con las que amplía su portafolio y responde a las dinámicas del mercado.

Si bien es cierto que la alimentación encabeza la lista de las cosas que nos hacen felices, habitualmente implica sacrificios, pues, en muchos casos, no es fácil reconciliar la indulgencia con la salud. Bajo esta premisa, Alpina decide apostarle a un portafolio que logre ese balance entre sabor y cuidado de la figura, enmarcado en su plataforma Finesse; productos que se caracterizan por no tener azúcar adicionada, ser bajos o sin grasa y bajos en calorías, sin dejar a un lado atributos como el sabor y la textura.



Apalancándose en esta promesa de valor, Alpina presenta su más reciente lanzamiento: el ‘Brownie Finesse’, un producto con el que ingresa a nuevas categorías y le apuesta a nuevos momentos de consumo. Este Brownie viene en una presentación de 44 gramos, no contiene azúcar añadida –los 2gr se los proporciona la leche–, y cuenta únicamente con 150 calorías por porción. Por sus características, es el momento perfecto para quienes quieran consentirse y cuidarse al mismo tiempo.



De esta manera, y con estas cualidades, la multinacional lanza un producto innovador, nutritivo y saludable, y continúa consolidando su liderazgo en la industria de alimentos, bajo una invitación a sus consumidores a que se sientan bien y coman delicioso, sin sacrificarse.