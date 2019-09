Movistar y McAfee, la alianza para mantener seguros sus dispositivos

El celular se convirtió en un elemento cotidiano en la vida de los seres humanos, muy pocas acciones se realizan sin el apoyo de estos, cada vez más, inteligentes aparatos; sin embargo, así como nos han hecho la vida más fácil también presentan vulnerabilidades que pueden generar consecuencias desastrosas, pérdidas económicas y dolores de cabeza.

Las cifras indican que el malware, un software malicioso para infectar dispositivos móviles y extraer información, creció 56% y las muestras totales de ransomware, otro programa malicioso que “secuestra información” a cambio de dinero, crecieron un 44% en el último año, lo que evidencia que a la par de la evolución de la tecnología, aumentan las amenazas y los crímenes cibernéticos y que estamos ante continuos ataques.

Y es que usar las redes sociales, acceder a contenido de audio y video, jugar en línea, hacer uso de programas de mensajería, como WhatsApp, usar y descargar aplicaciones o consultar su movimientos financieros a través de la banca móvil, puede conllevar ciertos riesgos que es mejor evitar y prevenir.

Para contrarrestar dichas amenazas, y otras más, llega al mercado Seguridad Total McAfee, que en asocio con Movistar, brinda una completa solución que ayuda a mantener seguros tanto los equipos de cómputo como los dispositivos móviles, protegiendo el más preciado valor en los actuales momentos: su información. Dicha solución permite proteger de tres a cinco dispositivos, por un valor que oscila entre $8.500 y $10.700.

Toda una caja fuerte

McAfee Total Seguridad blinda sus equipos de cómputo con un potente antivirus que hace análisis rápidos, completos o personalizados del mismo; con Web Advisor, la conexión a internet es más segura, pues facilita saber cuándo un sitio web es seguro o no; con TrueKey, el administrador de contraseñas multifactor, ya no es necesario estar recordando las claves de cada aplicación y sitios web de frecuente visita; y con el bloqueo de archivos, se aseguran en cajas fuertes digitales los archivos más importantes.

Asimismo, con los dispositivos móviles, los que además cuentan con bóveda de seguridad; alarma, que ubica en tiempo real, los dispositivos en caso de robo o pérdida; protección contra robo, que incluye copias de seguridad, foto alertas y el borrado de archivos; mayor privacidad, con bloqueo de aplicaciones y de llamadas y comprobación de privacidad; análisis de web y conexiones Wi-Fi seguras y detección de vulnerabilidades, según el sistema operativo del smartphone.



Seguridad multidispositivos

Esta solución, que hace parte del Centro de Seguridad Multidispositivos- CDS- y permite obtener múltiple protección para PCs, Macs, teléfonos inteligentes y tabletas, es un servicio disponible para los usuarios de internet fijo de Movistar que ayuda a evitar y prevenir los riesgos a los cuales están expuestos quienes al navegar en internet pueden ser víctimas de virus, pérdida de información, suplantación, correos basura, accesos a sitios nocivos o con contenidos peligrosos.

Adicionalmente, al instalar Seguridad Multidispositivo y descargar McAfee Total Seguridad, se generan reportes de navegación, se mejora el rendimiento y se garantiza el buen funcionamiento al potencializar la batería y la memoria de los equipos, sin ralentizarlos, al tiempo que rastrea la utilización de los datos; y evita el uso inadecuado de la información.



Más que un antivirus, McAfee Total Seguridad protege su identidad y vida privada, y permite hacer un mundo digital más seguro para los menores de edad, con el respaldo de una marca de confianza y mundialmente reconocida.

Algunos consejos

Si bien la preocupación por los múltiples delitos informáticos en general es alta, son muy pocos los que toman acción frente a estos riesgos. Por eso se recomienda tener en cuenta algunos consejos de los expertos:

-Siempre proteja sus dispositivos con contraseña y configúrelos para que se bloqueen automáticamente después de un determinado lapso de tiempo para aumentar su seguridad.

-Piense y revise antes de descargar aplicaciones de terceros, confirme que son seguras, evite compartir información confidencial.

- Nunca deje su celular solo en un lugar público.

-Evite guardar información confidencial en su smartphone.

- Cuando haga operaciones bancarias o compras online, recuerde cerrar siempre la sesión.

-No está de más hacer controles periódicos a la cuenta de su teléfono móvil para evitar alteraciones.

-Evite conectarse a redes Wi-Fi públicas, ya que estas son altamente vulnerables a los ataques de los ciberdelincuentes.

-No crea ciegamente en promociones, descuentos o regalos “sospechosos” que ofrecen empresas o aplicaciones, ya que esta es una estrategia muy utilizada por los maleantes de la red para robar información, infectar equipos o hacer fraudes, entre otros muchos ataques.

Por último, pero no menos importante, asesórese de expertos y adquiera herramientas potentes, y no necesariamente costosas, que le permitan llevar una vida digital más fácil, segura y tranquila.