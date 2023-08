En el corazón de Bogotá se encuentra ubicado el escenario que será responsable, al cierre de 2023, de recibir a más de 3 millones de asistentes en sus más de 330 espectáculos desde su apertura. Con 5 años de operación, es el referente de la industria cultural de la ciudad y del país además de un dinamizador significativo de la economía de la región.

Así lo asegura Carlos Yepes, Gerente Comercial del Movistar Arena, el venue que un 3 de octubre de 2018 se atrevió a apostarle a una nueva forma de entretenimiento para la capital al ofrecer a sus 13 mil asistentes una experiencia nueva, única, diferente y completa a través no solo de espectáculos de talla mundial, sino de eventos deportivos, congresos, convenciones, ferias comerciales. Un escenario que no ha parado de latir desde su apertura y que se convirtió en el centro de vacunación más grande de país durante la pandemia del COVID 19.



“En 2018 el Movistar Arena abrió sus puertas y con él empieza el desarrollo de un lugar icónico para la ciudad y a la altura de escenarios internacionales. En Colombia no teníamos un escenario con estas condiciones, así que estaba pendiente desarrollarlo”, agrega Yepes.

Al final del año el Movistar Arena habrá aportadao más de 445mil millones de pesos a la economía.

Y es que, con el Movistar Arena, los promotores tuvieron las facilidades para llevar a cabo espectáculos de artistas, quienes a su vez evidenciaron mejores comodidades y condiciones. A su vez, Bogotá empezó a experimentar un movimiento interesante en sus cifras económicas a partir de los eventos programados pues se trataba de uno de los espacios más grandes y modernos de América Latina para la realización de eventos de toda índole.



Está claro que la industria del entretenimiento está dinamizando la economía del país, así lo vimos en 2022 donde representó el 3 % del PIB nacional y el 6 % de la economía de Bogotá, además, el sector de la industria del entretenimiento en 2022 impulsó el crecimiento económico contribuyendo con 1,2 puntos del PIB nacional”, señala el Gerente comercial del Movistar Arena.



De acuerdo con Yepes, para el 2023, el Movistar Arena espera dinamizar aún más el sector económico a1 realizar más de 100 eventos y con esto, aportar más de 445 mil millones de pesos en el año y desde la industria del entretenimiento.

Empleo y Oportunidades

Al atraer artistas nacionales e internacionales de renombre, el Movistar Arena ha posicionado a la capital como un referente en la industria cultural pero además ha hecho posible la generación de nuevos empleos, la dinamización de servicios turísticos, de transporte y comerciales, potenciando aún más la economía de la ciudad y sus alrededores.



“De los 153 conciertos y festivales registrados en 2022 en PULEP, 80 fueron realizados en el Movistar Arena, representando e1S2.3 9 de la participación del mercado. Además, de debe tener en cuenta que los eventos del Movistar Arena dinamizan diferentes sectores de la economía como venta de boletas, transporte, personal, técnicos, proveedores, impuestos y parafiscales, gastos locales de artistas, sponsors y experiencias y entidades, entre otros”, indica Yepes.



Las cifras toman más relevancia si se tiene en cuenta que un evento full arena en Movistar Arena genera entre 800 a 1.000 empleos en logística, seguridad, aseo, salud y brigadas, alimentos y bebidas, personal técnico, empleos que representan más de 143 millones de pesos por evento y un promedio superior a 11.500 millones de pesos al año. A esto se suma que del top 10 de recaudo parafiscal en 2022 en Bogotá, los espectáculos realizados en el Movistar Arena aportaron el 25 °/ de este impuesto.

Más que un sitio para espectáculos

Hablar del Movistar Arena no solo es hablar del único recinto en Colombia capaz de recibir un gran número de conciertos y espectáculos de gran formato en el año. Se trata de un espacio que significó una remodelación del antiguo Coliseo El Campin y que dio paso a un espacio cuyas características se pensaron para ser un escenario sostenible a partir de S ejes fundamentales que tienen que ver con la gestión de residuos, la eficiencia energética, la responsabilidad social, la movilidad sostenible y la pedagogía.



“En la gestión de residuos hemos recuperado más de 210 toneladas que hemos clasificado y aprovechado. Es el caso del aceite que se recoge de las cocinas y que se entrega para hacer biocombustible, acción que nos permitió tener una certificación de Carbono 0 en el tema de aceites. Además, estos residuos que recogemos se los entregamos a la cooperativa de la localidad para que lo moneticen, apoyando así la economía circular”, señala Yepes.



De acuerdo con el Gerente Comercial del Movistar Arena, a esto se suma lo realizado al alrededor de la eficiencia energética a través de los tanques de recolección de aguas lluvias, la iluminación LED y el cambio de todos los sistemas de monitores de video a monitores de ahorro.



Por su parte, la movilidad sostenible parte del punto geográfico en el que se encuentra este venue. “Estás a media hora de cualquier punto de la ciudad con todas las facilidades para llegar. Promovemos el uso de transporte público al tener la estación de Transmilenio Movistar Arena frente a nosotros, disponemos de parqueadero para bicicletas y estamos trabajando para tener cargadores para vehículos eléctricos”, agrega.



Así mismo, desde 2022 el Movistar Arena inició la entrega de una orquídea con un certificado de do- nación de árboles a los artistas que los visitan. “Estos árboles los sembramos en nuestro bosque en Guas- ca, Cundinamarca con el objetivo de compensar la huella de carbono que se genera alrededor del entretenimiento”, indica Yepes y agrega que buscando dar a conocer cada una de estas líneas, en la actualidad se encuentra en construcción un centro de pedagogía en alianza con Coca Cola para que los asistentes puedan conocer las acciones realizadas desde el Movistar Arena y al- rededor de la sostenibilidad.



A esto se suma la contribución realizada por este escenario en lo que tiene que ver con la mejora del paisajismo, toda vez que su construcción significó la presencia de un parque para niños, una pista atlética, canchas de fútbol y un skate Park, todo para el disfrute libre de la comunidad.



“Sin duda, el Movistar Arena es un referente en todo sentido porque le cambió la cara a los escenarios, a los shows y al entretenimiento en Colombia, tanto así que a principios de este año estuvimos nominados en los premios Pollstar, los premios internacionales que premian la industria de entretenimiento a nivel global, espacio que nos convirtió en el primer recinto nominado en América latina a estos premios y que nos puso al nivel de los escenarios más icónicos del mundo como el O2 y el Wembley Stadium de Londres, el WiZink Center de Madrid y el Scotiabank Arena de Canadá”, concluye Yepes.