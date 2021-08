Monet: la aplicación que le adelanta su salario cuando lo necesite

De acuerdo con el 10º Reporte Anual de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Banca de las Oportunidades, el 35,1 por ciento de los adultos en el país accedieron a un producto de crédito en el año 2020, en donde el 22,2 por ciento lo hizo por medio de una tarjeta de crédito y el 18,8 por ciento con un crédito de consumo. Sin embargo, aún existe un gran porcentaje que acude a los famosos préstamos informales pagando una tasa de interés de hasta el 20 por ciento mensual.

En medio de ese panorama, Freddy Fernández y Leonardo Devincenzi, identificaron una oportunidad de negocio, que además de apoyar el tema de la educación financiera en el país, les daría la posibilidad a los interesados de dejar a un lado los préstamos informales y beneficiarse a un menor costo. Se trata de Monet, una compañía que desarrolló una aplicación móvil, que le permite a empleados, pensionados o independientes con cuentas bancarias realizar adelantos de su salario en el momento en el que lo necesiten.



“La idea surgió porque reconocimos el problema de falta de liquidez en Colombia y que muchas personas todavía acuden a una cantidad de préstamos informales pagando intereses altos. Entendimos que a través de la tecnología tendrían la posibilidad de beneficiarse pagando un costo bajo por acceder al dinero que no podían adquirir en el momento. Empezamos a revisar cuáles eran las opciones que había y decidimos optar por este modelo de negocio, de anticipo de nómina, que ya existe en Estados Unidos, Brasil, México, entre otros. De hecho, nos causó mucho interés que Walmart, una empresa en Estados Unidos, que cuenta con 2.2 millones de empleados, implementó por medio de un tercero este servicio al interior de la compañía y cuando reveló las cifras respectivas, el 35 por ciento de sus empleados estaban usando este servicio mensual”, afirma Freddy Fernández, CEO de Monet.



Beneficios y uso



A través de un proceso fácil, rápido y seguro, la App MONET le brinda a millones de colombianos, la posibilidad de realizar adelantos de salario sin intereses, sin cuotas fijas mensuales, y todo, desde su celular; una apuesta a la tecnología para ofrecer un producto financiero eficiente y disponible para todos.



Y es que para nadie es un secreto, que en algún momento cada uno de nosotros se ha visto en la necesidad de solucionar imprevistos o situaciones inesperadas como desvarar el carro o lo moto, comprar unos medicamentos, arreglar un daño en el hogar, entre otros, donde la angustia de no contar con el dinero al instante aparece como reflejo de la falta de liquidez en el país, pues según estudios, el 73 por ciento de los colombianos sufren este problema.



La buena noticia es que Monet es la solución a cualquier inconveniente y funciona de manera sencilla e inmediata. Para empezar, se debe descargar la aplicación completamente gratis, activar la cuenta y vincular una cuenta bancaria que le permitirá al equipo de Monet saber y entender cuáles son los ingresos del usuario, cada cuánto tiempo los recibe y depositar en esa misma cuenta el monto que este solicite.



“Una vez el cliente haya realizado dicha vinculación debe solicitar el cupo por medio de la misma aplicación. Los cupos que aprobamos son entre $100.000 y $500.000 dependiendo del rango salarial de la persona y el comportamiento de pago. Hasta ese momento, todo el proceso es totalmente gratis, no importa si no usa el cupo durante meses, nunca tendrá un cobro asociado a la aplicación, pero cuando decida hacer un adelanto, se generará un costo de $5.000 + IVA y sin intereses. En conclusión, descarga la aplicación, activa la cuenta, vincula la cuenta bancaria, solicita la activación del cupo, y apenas lo tenga activo, lo puede usar en cualquier momento” continúa Fernández.



Quien decide usar Monet, la autoriza para que al momento de realizar la vinculación de la cuenta, Monet active un débito automático, de tal forma que, una vez reciba su salario quincenal o mensual, se haga el débito del valor del adelanto y el costo transaccional. Vale la pena aclarar, que los $5.000 + IVA se cobran por transacción. Asimismo, y para mayor seguridad, la información que el usuario comparte está encriptada, lo que significa que Monet no la aloja y solo la consulta a través de Belvo, una plataforma que protege los datos recolectados.



Monet se enfoca en otorgarle un beneficio directamente al trabajador colombiano. A diferencia de otras soluciones en el mercado, no necesita integraciones con las empresas, ni un contrato laboral en específico. Su desarrollo tecnológico le permite trasladar los beneficios al usuario, quien solo debe tener una cuenta bancaria donde reciba ingresos recurrentes.



Creciendo a pasos agigantados



Desde que Monet llegó al territorio nacional, su acogida ha sido bastante interesante. Inicialmente, se enfocó en crecer de manera local, pero actualmente ya cuenta con estrategias de expansión a nivel nacional, tanto así que, para el 28 de agosto del año en curso, tenía como objetivo llegar a los 3.000 usuarios y ya está próxima a alcanzar los 5.000.



Lo anterior, también es el resultado de un trabajo que desde hace varios meses Monet viene materializando, ya que hoy en día, después de superar un proceso de selección, cuenta con el respaldo de Y Combinator, el acelerador de startups estadounidense más importante del sector, ubicado en Silicon Valley.



“Son miles las compañías alrededor del mundo que desean ser parte de Y Combinator y nosotros como Monet nos sentimos muy orgullosos de haber sido aceptados para ingresar al programa que ofrece. Durante tres meses, esta aceleradora de startups nos brindó unas capacitaciones y nos conectó con otras personas que quieren invertir en compañías de tecnología o fintech, para que veamos la oportunidad de encontrar un socio estratégico o alguien que confíe en el producto que ofrecemos. A final de mes, exactamente el 28 de agosto, cumplimos nuestros tres meses y presentaremos todo lo que hemos desarrollado y logrado hacer en nuestra empresa como resultado de un proceso que nos proporcionó las herramientas necesarias para seguir avanzando”, finaliza Fernández.

Recuerde que los adelantos los puede hacer desde su celular, sin estudios de crédito, sin intereses y con un costo único de $5.000 + IVA por retiro.