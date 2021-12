Mondelēz International aclaró que los únicos medios para los procesos de contratación de proveedores y servicios son sus canales oficiales y que cualquier contacto debe provenir de correos electrónicos con el dominio de la compañía (Mdlz.com).

Esto debido a que se evidenció una nueva modalidad de estafa a través de la cual personas que no hacen parte de la compañía Mondelez Colombia S.A.S., como trabajadores directos o contratistas, solicitan un número significativo de productos como parte de supuestas oportunidades de contratación de servicios y proveedores.



Personas que no hacen parte de la organización estarían utilizando falsamente el nombre de la compañía e información de colaboradores para realizar ofertas y posibles contrataciones de proveedores y servicios. La compañía afirma que “en ninguna circunstancia Mondelēz International solicita información confidencial o compra ningún tipo de producto sin tener un contrato suscrito por uno de nuestros representantes legales, los cuales se encuentran registrados en el certificado de existencia y representación legal de Mondelēz”. Adicionalmente, en caso de duda frente a la veracidad de la potencial compra, no duden en contactarse al correo electrónico seguridad.recepcion.cali@mdlz.com , en el cual se confirmará de manera oportuna si efectivamente se trata de Mondelez Colombia S.A.S. o un tercero.



Para no ser víctima del engaño, la compañía recomienda que, si usted o su empresa es contactada, defina junto con su área de seguridad y legal presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con los datos de teléfono y correo por el cual fueron contactados, para que las autoridades puedan avanzar en una posible investigación. También reitera que los únicos medios para los procesos de contratación de proveedores y servicios son sus canales oficiales y que cualquier contacto debe provenir de correos electrónicos con el dominio de la compañía (Mdlz.com).

