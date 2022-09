El Tiempo, Astara, Terpel, UBS, Fortox, Price Waterhouse Cooper, Chivas Regal 18 años, Coca Cola, Bancolombia, Itaú, ScotiaBank, Audi, Credicorp Capital y Nokia lograron que empresarios y directivos de algunas compañías volvieran a reencontrarse gracias al golf. Asimismo, compañías como Betplay, Jeep, Volvo, Hyundai, Opel, Glauser y TaylorMade se encargaron de patrocinar la competencia.

No era para “machacos”, amateurs, ni aficionados. Los jugadores mostraron su ímpetu competitivo pues el hándicap máximo era de 28. Los de hándicap superiores fueron ajustados y los que no estaban federados a la fecha jugaron con una ventaja máxima de 10. Desde el ‘tee time’ se empezó a vivir una verdadera emoción pues el equipo Davivienda Corredores venía a defender su invicto en las últimas dos ediciones.



Ahora, para esta versión, el juego se planteó de la siguiente manera: Cada equipo de cuatro golfistas (‘four some’) se dividía en parejas A y B. La pareja A jugaba modalidad ‘scramble’ y la B, a “mejor bola”. La suma de las dos parejas definió los equipos ganadores. Los caballeros arrancaron de marcas “Ciprés” y damas de las “Holly”.



Se premiaron los tres primeros equipos con puntaje neto (es decir, descontando el hándicap). Para acceder a los trofeos el equipo ganador estaba conformado por mínimo dos jugadores vinculados directamente a la empresa que representaban.



Desde el principio se estableció en el reglamento, que en caso de empate se definiría por mejor segunda vuelta al sumar el ‘score’ de esta ronda de las dos parejas. De persistir, se desempataría por los últimos nueve hoyos, seis hoyos, últimos tres o el último hoyo; si se mantenía, se definiría a la suerte; pero este no fue el caso, aunque la competencia estuvo reñida dando como gran vencedor a Fortox; equipo integrado por Guillermo Dulcey y Manuel José Merizalde, (57); Bernardo González y Miguel Rivera, (70); con un puntaje de 127.



El podio lo completaron Astara (Andrés Aguirre, Alejandro Pardo, Luis Potes y Jaime hoyos) en segundo lugar y El Tiempo Casa editorial (Héctor García, Jorge Stellabatti, Alejandro Prieto y Enrique Esteban) completando el podio, en el tercer puesto.

Concursos en el campo

A lo largo del recorrido estaba la posibilidad de hacerse a varios premios. “Caiga en la marca” esperaba por los afortunados en los hoyos 3, (par 4); 10, (par 4); y, 18, (par 4); para los poco conocedores, bajo este método se demarca un círculo en cualquier punto a lo largo del ‘fairway’ (o calle del hoyo) y el jugador debe apuntar a caer allí para alzarse con el premio.



Hubo otros como “Straight Drive”, ubicado privilegiadamente desde el inicio, en el 1 (par 4). Ahora, “Close to the Pin” se jugaban en el 4, (par 3); en el 14, (par 3); y en el 16, (par 3), que es el que quede más cerca a la bandera, con el primer golpe. Los ganadores en esta modalidad se llevaron premios como maletas, talegas, palos y sombrillas.



El tan anhelado “Hoyo en uno” se lo llevaba quien lograra con un solo golpe, como su nombre lo indica, meter la bola en el hoyo 8, (par 3) y se haría a un carrito de golf.



En el ‘putting green', con estaba el 'Spider Challenge' se registraron 12 finalistas. Pero el primer y segundo lugar, fueron para Daniel Tobón y Álvaro Bernal, respectivamente. Y, hasta para los que estuvieron en el campo de práctica hubo premios: mediante el llamado “Long Drive” o sea quien lograra dar el golpe más largo. Este se lo llevó Guillermo Vila, al hacer 310 yardas y el segundo lugar quedó en manos de Andrés Reyes, con 250 yardas.



Si bien se hizo entrega de $50’000.000 en productos de golf de la marca TaylorMade, lo más importante de la jornada fue la integración y fortalecimiento de lazos empresariales bajo la ahora consigna del ‘netgolfing’: la una buena manera de reunirse no solo para jugar sino con el objetivo de hablar de negocios, buscar alianzas y discutir estrategias, todo en un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza y en un escenario ideal.

Los últimos 7 campeones

Años y empresas ganadoras.



2012 Adidas Colombia.



2013: Corredores Asociados.



2014: Adidas Colombia.



2015: El Tiempo.



2017: Davivienda Corredores.



2019: Davivienda Corredores.



2022: Fortox.