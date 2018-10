Mitos y verdades: todo lo que debe saber sobre el gluten

Hay hábitos que las personas adoptan en alguna época de su vida solo por moda, ¿será este el caso de los alimentos etiquetados como ´gluten-free´ o ´libre de gluten´? Las dietas libres de esta proteína se han convertido en tendencia por la cantidad de información cierta o no, que últimamente ha sido difundida, en donde se dice que eliminar el consumo del gluten los hará bajar de peso o evitar tener complicaciones de salud. Pero, ¿serán ciertas estas afirmaciones?

A continuación encontrará algunos datos que le serán de gran ayuda para aclarar las dudas más frecuentes sobre este tema:

1. ¿Qué es el gluten?

El gluten se refiere a las proteínas encontradas en el trigo, centeno y cebada, así como en sus derivados. Representa un 80 por ciento de las proteínas del trigo y está compuesto por gliadina y glutenina. El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, y confiere la consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas.

2. ¿Eliminar el gluten ayuda a bajar de peso?

El gluten como tal no produce aumento de peso, lo que ocurre es que cuando se eliminan de la dieta los alimentos que lo contienen como algunas harinas refinadas, y se aumenta el consumo de verduras y frutas, es posible que la balanza empiece a cambiar por esos nuevos hábitos. Sin embargo, lo aconsejable es consultar primero con un especialista, para que sea él quien se encargue de diseñar el plan de alimentación adecuado.

3. ¿El gluten es perjudicial para la salud?

Solamente en el caso de las personas que tienen una enfermedad celiaca o sensibilidad al gluten, puede ocasionarles complicaciones a nivel del sistema digestivo, provocar deficiencias nutricionales, y otros problemas potenciales de salud. Si no existe una sensibilidad o enfermedad celiaca, no es riesgoso consumir los alimentos que contienen gluten, sin embargo, es importante hacerlo de forma equilibrada, tratar de consumirlos en su versión integral, y preferiblemente sin azúcares ni grasas trans adicionadas.

4. ¿Quiénes deben evitar el gluten?

Según la Revista Mujer de Chile, Quienes padecen las siguientes enfermedades son quienes deben evitar consumirlo en su totalidad:



-Enfermedad celiaca:

Es una enfermedad crónica autoinmune que se caracteriza por un daño inflamatorio en el intestino delgado producto de la ingesta de gluten y que reduce la absorción de nutrientes como los lípidos, vitaminas, minerales, etc.

Los síntomas pueden ser digestivos (vómitos, diarrea, dolor o distensión abdominal, constipación, flatulencia) como no digestivos (anemia, cansancio, dolor de cabeza, infertilidad, abortos seguidos, desnutrición, osteoporosis, entre otros).



-Alergia al trigo:

Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo no reconoce las proteínas del trigo que se consumen y las considera como un alimento agresor, por lo que genera una cadena de efectos dentro del sistema inmune que tienen como consecuencia los síntomas de esta alergia. Puede ser una alergia temporal o crónica.

5. ¿Todos los granos tienen gluten?

No. El amaranto, el maíz, la quinua, el arroz integral y el trigo sarraceno, no lo contienen y se pueden incluir dentro de una alimentación en donde se haya prohibido el consumo de este. Naturalmente la avena no contiene gluten, pero al ser tratada en la misma planta donde se procesa el trigo, puede contener trozos de gluten, por lo tanto, es importante optar por avenas y opciones certificadas libres de él en caso de requerirlo.

6. ¿Dónde conseguir productos libres de gluten?

Lo recomendable es buscar un sitio que tenga áreas especializadas con productos certificados libres de gluten, y en ese sentido, almacenes de cadena como Jumbo, cuentan con espacios diseñados especialmente para personas que llevan una dieta sin esta proteína. Alimentos tradicionales como pastas, galletas, panadería, entre otros, será posible encontrarlos en este lugar.