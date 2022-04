En medio de una coyuntura donde el tema de las pensiones ha vuelto a tomar protagonismo y es centro de debate, factores como el aumento en el número de afiliados en pensiones obligatorias para los últimos 10 años, el incremento en la expectativa de vida de las personas y la disminución en el número de hijos por familia, están llevando a que los trabajadores activos ya no sean suficientes para cubrir con sus aportes la gran cantidad de pensionados existentes; esto para el caso del Régimen de Prima Media (RPM).

Así mismo, y teniendo en cuenta que para 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó un estudio que concluyó que el 95 por ciento de las personas que tomaron la decisión de trasladarse de un fondo de pensiones privado al fondo público tomaron una mala decisión, es vital tener claridad sobre las diferencias entre los dos regímenes pensionales que existen en Colombia, ya que esto le permitirá determinar cuál le resulta más conveniente a la hora pensionarse.



Por ejemplo, un trabajador con un salario bajo puede pensionarse más fácilmente en un fondo privado, pues solo necesitará cotizar 1.150 semanas, en tanto que en Colpensiones se requieren 1.300 semanas, es decir, casi 3 años más.



Para el caso de las personas que no alcancen a cotizar el número de semanas exigidas en ninguno de los dos regímenes, en un fondo privado recibirán una devolución en promedio 7 veces mayor a la que recibirían en Colpensiones, esto sustentado en que los fondos de pensiones reconocen la rentabilidad que los aportes han generado en el tiempo, mientras que en el régimen público solo reconoce la corrección por inflación.



Con el propósito de aclarar en qué consiste el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), María Lorena Botero, gerente de Beneficios Pensionales en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, explica que este es un sistema de ahorro para la vejez, creado en 1994, y que es administrado por los fondos de pensiones privados como Porvenir.



Entre sus requisitos y características, diferentes a las del RPM o Régimen Público, están: sus afiliados son los únicos dueños de su ahorro pensional; el afiliado tiene una cuenta de ahorro individual a su nombre, en la que mes a mes se depositan los aportes y sus rendimientos y así van construyendo el capital con el que accederán a un beneficio pensional cuando llegue el momento del retiro laboral, de ahí la importancia de cuidar este ahorro de cara a tener una vejez asegurada.



“Hoy, más de 18 millones de colombianos se encuentran afiliados al Régimen de Ahorro Individual –y cerca de 6 millones al Régimen de Prima Media (principalmente Colpensiones)–, lo que equivale a un 79 por ciento de la población económicamente activa en Colombia. En el año 1993, antes de entrar en vigencia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la cobertura no llegaba al 30 por ciento”, precisa Botero, quien además señala que existen muchos mitos alrededor de las pensiones.

Mitos y realidades

Para no tener dudas ni caer en información equivocada, la Gerente de Beneficios Pensionales en Porvenir aclara los cinco mitos más recurrentes alrededor de las pensiones con los fondos privados.



Mito 1: no es posible pensionarse en un fondo de pensiones. La realidad demuestra que esto es falso. No importa el ahorro, si cumple con las semanas cotizadas (1.150) y la edad de pensión de vejez. Los afiliados a los fondos de pensiones como Porvenir cuentan con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fogapemi), un fondo solidario que subsidia a los cotizantes con menores ingresos para que puedan recibir una pensión. A través de este fondo se completa el capital necesario para financiar la pensión de vejez de manera vitalicia al pensionado y sus beneficiarios de ley.



“Cada año el número de pensionados en los fondos de pensiones crece cerca de 18 por ciento, mientras que en el sistema público crece el 4 por ciento. A pesar de ser una industria joven, ya cuenta con 247.236 pensionados, de los cuales 115.000 colombianos ya disfrutan de una vejez tranquila con Porvenir. ¡Claro que sí hay pensión, sí hay pensionados!”, recalca María Lorena Botero.



Mito 2: las comisiones que cobran los Fondos de Pensiones por administrar el ahorro es del 30 por ciento. Falso, en el sistema público y privado el trabajador aporta el 3 por ciento para la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte y de gastos de administración, como lo establece el artículo 7º de la Ley 797 de 2003. Para entender mejor el tema de las comisiones, lo primero que se debe saber es que el aporte a pensión obligatoria corresponde al 16 por ciento sobre el salario con el cual cotiza el trabajador y en el caso de los fondos como Porvenir se distribuye así:



El 11,5 va a la cuenta de ahorro individual en la que con los aportes y los rendimientos en el largo plazo se construye el ahorro pensional, el 1,5 es el aporte solidario que hace el afiliado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y el 3 por ciento restante se destina al seguro previsional, que cubre al cotizante ante contingencias de invalidez o muerte y a financiar los gastos de administración de la AFP, que permite la gestión activa de los recursos en los mercados financieros, en busca de los mejores retornos posibles para todos los afiliados.



Mito 3: en los fondos privados la pensión se acaba. Esto es falso. Por ley, en Colombia las pensiones son vitalicias, en ninguno de los dos regímenes las pensiones se acaban. En los fondos de pensiones existen diferentes modalidades de pensión, siendo las principales; i)



La de renta vitalicia que está a cargo de una compañía aseguradora a la cual el fondo de pensiones le traslada los recursos que tiene el afiliado en su cuenta de ahorro individual y esta se encarga del pago de la pensión por el resto de la vida.



ii) La pensión por Retiro Programado, en la cual el fondo de pensión se encarga de administrar los recursos y pagar mesadas de acuerdo con el capital ahorrado. El valor de la pensión depende de un cálculo actuarial que tiene en cuenta el monto ahorrado en la Cuenta de Ahorro Individual (CAI), del bono pensional (si tiene derecho a este) y la expectativa de vida del pensionado y de su grupo familiar.



Mito 4: los fondos de pensiones pagan mesadas inferiores al salario mínimo. No, la ley establece que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Es importante recordar que tanto en el régimen público como en el privado los pensionados cotizan a salud, con cargo al valor de su mesada pensional.



Mito 5: es mejor el régimen público que un fondo privado. Cada historia laboral es única, porque cada persona tiene características laborales diferentes. Por eso es tan importante realizar el proceso de doble asesoría antes de tomar cualquier decisión de traslado de régimen.



Tanto los fondos de pensiones como el régimen público se encuentran en el deber de brindarles a sus afiliados la doble asesoría, con la cual reciben información precisa e imparcial para que puedan tomar decisiones informadas sobre qué régimen de pensiones les conviene más, en aras de tener una vejez con bienestar. No es lo mismo una persona de altos ingresos y empleos estables que una de bajos ingresos que ha estado en la informalidad por muchos años.



“Cada uno de los regímenes tiene sus ventajas según la historia laboral del afiliado. Por ejemplo, en un fondo de pensiones las personas se pueden pensionar anticipadamente si su ahorro así lo permite; pueden acceder a una mesada pensional con 150 semanas menos de cotización que en el régimen público”, puntualiza María Lorena Botero.

