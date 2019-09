MISIMCARD, SIM Card para Estados Unidos, Europa y más

El gran problema cuando uno viaja al extranjero es cómo estar conectado y tener Internet apenas bajas del avión y en cualquier lugar, sin gastar fortunas. Tampoco es recomendable llegar al lugar de destino y depender de la buena conexión del hotel o de las cafeterías, o pagar altos costos por una SIM Card local que además no te de soporte técnico en tu idioma, y tu viaje pase de ser la mejor experiencia a algo que olvidar.

Hoy, la solución más práctica, económica y eficaz es comprar una SIM Card para tu celular antes de partir. Con esa idea, nació MISIMCARD, una empresa que desde el 2017 se dedica a la venta de SIM Cards internacionales para Estados Unidos, Europa y 190 países más, ideal para viajeros que parten hacia el exterior, y que les ahorra tiempo y mucho dinero.



"Es muy simple, compras la SIM Card acá en Colombia la cual retiras en nuestras tiendas de Bogotá, Medellín y Cali o te la enviamos a domicilio en cualquier parte del país. Una vez que bajes del avión en tu destino, colocas la SIM Card en tu celular y ya tendrás Internet y llamadas en el país de destino sin tener que configurar nada, y así de fácil viajas conectado y ahorrando. Además, con este servicio sigues manteniendo tú mismo número de WhatsApp actual, no cambia", afirma Michael Schneider Sánchez Vargas, CEO de MISIMCARD.

La clave de MISIMCARD es que te dan una SIM Card la cual te funcionará en todos tus viajes, manteniendo la mejor conexión ya que tienen convenio con todas las operadoras de celulares del mundo, es decir que donde sea que estés te garantizan Internet y Llamadas con 100% de cobertura y además a un súper precio.



Además, actualmente en algunos países no venden una línea celular si no se tiene una identificación de esa nación. En China, por ejemplo, las SIM Card no permiten usar Facebook ni WhatsApp por políticas internas, pero la SIM Card de MISIMCARD, al ser internacional si te permite acceder a todas las aplicaciones e Internet estando en cualquier país. Cabe destacar que la empresa también cuenta con una política de garantía: "Si te encuentras un mejor precio, no sólo te lo igualamos si no que te damos un 5% adicional, asegurándote que ni siquiera en el país que vayas a visitar encontrarás un mejor precio", destaca su CEO Michael Sánchez.

Otra ventaja que brinda MISIMCARD es que te proporciona soporte técnico las 24 horas de los 7 días de la semana y en español, esto permite resolver todas las dudas en cuestión de segundos. Además, que dan la garantía de que te funciona la SIM Card en tu viaje o te devuelven todo el dinero.



MISIMCARD es una empresa que actualmente, cuenta con tiendas y centros de distribución en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y planean expandirse a más países del mundo.