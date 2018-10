Según la política de seguridad vial ‘Visión Cero’, adoptada por la ciudad de Bogotá, ninguna pérdida de vida en accidentes de tránsito es moralmente aceptable. Por esa razón, la Secretaria Distrital de Movilidad ha puesto en marcha diferentes acciones en términos de control, infraestructura y cultura ciudadana para reducir el número de muertes en la vía.



Hasta ahora, los resultados son positivos: entre enero y septiembre de 2018 se ha reducido en 28 el número de peatones fallecidos con respecto al 2017. Se trata de una considerable disminución del 13 por ciento; sin embargo, aún queda mucho por hacer, pues el peatón sigue siendo el actor vial más vulnerable de la ciudad.



Solo en el presente año se han reportado 182 muertes de peatones, situación dramática si se tiene en cuenta que, según la Encuesta de Movilidad 2015, en Bogotá se llevan a cabo 4.623.890 viajes peatonales cada día. Estos representan el 31,12 por ciento del total de los viajes.



Muchos son los motivos de los bogotanos para caminar por su ciudad: el 52,03 por ciento lo hace para regresar a casa; el 14,65 por ciento para ir a estudiar; y el 7,68 por ciento para dirigirse a su lugar de trabajo. Otros lo hacen para ir de compras, realizar trámites o simplemente por recreación.

Salvando peatones en la vía

Para visibilizar a los peatones y llamar la atención sobre cómo todos los actores viales debemos protegerlos, la Secretaría Distrital de Movilidad lanzó la campaña ‘Mírate, todos somos peatones’.



“Con 39 vidas salvadas en 2017, Bogotá se consolidó como la ciudad líder en la reducción de muertes por siniestros viales. Seguimos trabajando por una ciudad con calles más seguras y caminables para los peatones. Esperamos en el 2018 seguir salvando vidas y pronto llegar a ser una ciudad con cero muertes en el tránsito”, afirmó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Así pues, la campaña espera seguir reduciendo los accidentes y las muertes peatonales, a través de comerciales de televisión, cuñas radiales, contenidos especiales en redes sociales y acciones en calle que advierten sobre conductas peligrosas y recomiendan buenas prácticas en la vía.



En su lanzamiento, la campaña contó con un desfile de modas que, inspirado en el peatón, presentó una colección única, creativa e innovadora a cargo del reconocido estudio Old Maquiina.



Pero eso no es todo. ‘Mírate, todos somos peatones’ estará presente en las calles con esculturas de Felipe Ruiz, conocido como Lord Chatarra, quien con su obra pondrá en evidencia la cruda realidad de los accidentes peatonales en la ciudad.



Además, un equipo especializado de personas se tomará las calles de Bogotá para transmitir, por medio de ayudas visuales, un mensaje de respeto hacia el peatón, porque peatones somos todos.

La responsabilidad es de todos

Los siniestros viales en Bogotá no son causados por la bicicleta, el carro o la moto, pues estos son solo medios de transporte. En realidad, son responsabilidad de quienes los conducen; ciudadanos que también transitan la ciudad y son peatones potenciales. Por esta razón, si usted es conductor no debe olvidar que el peatón siempre tiene prelación en la vía y su deber es protegerlo.



¿Cómo hacerlo? No invadir el espacio peatonal, dar paso al ciudadano en los cruces peatonales (demarcados o no), ubicarse detrás de la cebra, permitir que el peatón cruce la calle antes llevar a cabo un giro, reducir la velocidad en las zonas de presencia peatonal y respetar las normas de tránsito son pequeñas acciones que permitirán proteger su vida y salvar la de los demás.



Si usted es peatón, también es su responsabilidad tener un buen comportamiento vial: transite únicamente por las zonas destinadas a peatones, no circule entre los vehículos, use semáforos y puentes para cruzar la calle, camine de manera atenta y evite distraerse con dispositivos móviles.