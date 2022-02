La acelerada adopción de la tecnología y las nuevas tendencias globales impulsadas por los procesos de innovación y transformación digital –sin ninguna duda– han revolucionado el mercado laboral.

Esto ha hecho que muchas de las habilidades y competencias que tradicionalmente se buscan en los perfiles profesionales estén sufriendo cambios sustanciales. La pertinencia de la formación, los modelos de capacitación, el balance entre habilidades duras y blandas, el entrenamiento ligado al trabajo y las preferencias de los jóvenes son algunos de los mayores desafíos y oportunidades en lo que respecta a la formación del talento del Siglo XXI. Se trata de temas fundamentales para la competitividad de los países y las organizaciones, y para el bienestar y las oportunidades de millones de personas.



“La doble disrupción de la digitalización de la economía y la pandemia han hecho que las necesidades de talento se hayan modificado rápidamente. Para las organizaciones públicas y privadas, la transformación digital dejó de ser un plan de largo plazo y se convirtió en un imperativo estratégico para asegurar la competitividad, la eficiencia y un factor clave para aprovechar las oportunidades de una economía cada vez más digital y global. Las organizaciones de todos los sectores y tamaños necesitarán el talento calificado para llevar a cabo esta transformación”, afirma Jaime Galviz, gerente general de Microsoft en Colombia.



Las cifras parecen confirmarlo: el Foro Económico Mundial estima que, hacia 2025, el tiempo dedicado a tareas realizadas por humanos será equivalente al tiempo de labores llevadas cabo por máquinas. Si bien esto generará una disrupción que desplazará 85 millones de puestos de trabajo, al mismo tiempo se estima que se crearán 97 millones de trabajos nuevos.



Estudios de la consultora McKinsey indican que la automatización y la adopción de la Inteligencia Artificial en los próximos 10 a 15 años transformarán el trabajo, a medida que las personas interactúen más con máquinas cada vez más inteligentes, lo que significará numerosos beneficios como una mayor productividad, crecimiento del PIB, mejor desempeño de las empresas y nueva prosperidad, aunque también cambiará las habilidades requeridas del talento humano.



Y es que estas nuevas tecnologías, que se encuentran en una fase de adopción acelerada, requieren de personas que entiendan cómo funcionan, puedan trabajar con ellas, innovar sobre ellas, desarrollarlas y adaptarlas. El problema es el déficit de talento digital, que ya es inquietante en el mundo entero. El Foro Económico Mundial estima que tan solo el 33% de la oferta de posiciones en TI encuentra talento capacitado. Este desafío solo se agravará: en 2030, el 77% de los trabajos requerirán habilidades tecnológicas, tanto avanzadas como básicas.



“Para acompañar esta transición entre los trabajos de ayer a los de mañana y generar mayor competitividad para el país y oportunidades para los colombianos, la academia, el sector privado y las autoridades debemos estar sintonizados con estas transformaciones y trabajar de la mano para convertir el desafío en una oportunidad”, anota el Gerente General de Microsoft.

La paradoja del trabajo

Sin embargo, los portavoces de la multinacional manifiestan que hoy estamos no solo ante un déficit de capital humano con habilidades tecnológicas, sino ante la paradoja de que, al tiempo que industrias enteras no encuentran el talento capacitado que requieren, millones de jóvenes y de trabajadores no encuentran un empleo. Al tiempo que se calcula que hay un déficit de cerca de 150 mil personas con habilidades del Siglo XXI, en Colombia, la cifra de personas entre 15 y 28 años que se encuentra en desempleo está arriba del 23%, ocho puntos por encima de la tasa general de desempleo.



“Lo que estamos viviendo es un inconveniente de la desconexión entre la oferta y la demanda, que sugiere una gran transformación en la educación y la oferta de formación del país. El acelerado crecimiento de las EdTech, la transformación curricular de las universidades y la cada vez más activa participación de las empresas en el reentrenamiento laboral, seguramente habilitarán un cambio de tendencia”, advierte Natalia Jaramillo, directora de Educación para Microsoft Colombia.



En esa línea, y con el firme propósito de brindar más habilidades digitales a millones de personas, la compañía tecnológica trabaja en varios frentes simultáneamente. Gracias a sus iniciativas, Microsoft logró, tan solo en el 2021, desarrollar habilidades digitales en más de medio millón de colombianos y elevar las capacidades de 80 mil desarrolladores.



Por un lado, lanzó su ‘Global Skilling Initiative’, que impulsa los procesos de formación y reentrenamiento al ofrecer 10 rutas de aprendizaje gratuitas en sus plataformas Microsoft Learn, LinkedIn Learning y GitHub Lab. Estas rutas de aprendizaje han sido diseñadas basándose en los perfiles más demandados en LinkedIn, que en Colombia cuenta con más de 10 millones de miembros.



Los perfiles de mayor demanda en el país son desarrolladores de software, gestor de proyectos, vendedor, administrador de TI, especialista de atención al cliente, experto en marketing digital, especialista de soporte técnico, analista de datos, analista financiero y diseñador gráfico. Esta iniciativa ha formado a más de 400.000 personas para entrenamiento en estas rutas de aprendizaje, siendo servicio al cliente y analista de datos, los oficios que han generado mayor interés entre los colombianos.



A esto se suman los excelentes resultados de los denominados ‘Microsoft Training Tech Days’, que han brindado capacitación a más de 20.000 colombianos en habilidades digitales en menos de un año. De estos, 1.600 cupos fueron exclusivamente para mujeres, que son una prioridad para Microsoft.



“Las mujeres son fundamentales para la innovación y para crear tecnología inclusiva, que refleje y sirva a toda la sociedad”, sostiene Natalia Jaramillo, y adiciona que “estas acciones buscan empoderar y habilitar a las mujeres y las jóvenes para elevar su participación en la industria de tecnología. Para complementar estas acciones, Microsoft desarrolla programas como Digigirlz y Hour of Code, para interesar, inspirar e invitar a las niñas y jóvenes a interesarse por la tecnología desde temprana edad y aumentar la representación femenina en el sector de STEM”.



Con su ecosistema de socios y clientes, Microsoft ha organizado “entrenatones” que han llegado a más de 4.000 colombianos. Con ellos ha realizado entrenamientos en capacidades digitales avanzadas y habilidades específicas de tecnologías en la nube, dirigidos a profesionales que requiere actualizar y elevar sus habilidades para responder a una nueva dinámica digital.

Semilleros de talento

Adicionalmente, después de una importante alianza con el SENA -con el cual han desarrollado exitosos programas y certificaciones conjuntos- Microsoft y más de 160 empresas se unieron al Servicio de Aprendizaje para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar las habilidades digitales que las organizaciones requieren para su transformación.



El programa “Semillero de Aprendices”, es una intervención integral para 1.200 jóvenes con formación, acompañamiento y mentoría y ha obtenido resultados sorprendentes: el 60% de los aprendices ya tiene una oferta de trabajo estable al terminar el programa.



“Con aprendices provenientes de 25 departamentos del país, empresas de todos los sectores han encontrado el talento que requieren, formado en tecnologías de punta con el respaldo de Microsoft y han podido, además, aprovechar incentivos como la ley del Primer Empleo. Los aprendices, por su parte, han encontrado un nuevo futuro y la oportunidad laboral que soñaban y que merecen. Con Semillero de Aprendices logramos unir la oferta y la demanda, y esperamos seguir escalando la iniciativa, pues cada día recibimos solicitudes de nuevas empresas aliadas y de más aprendices que buscan aprender y formarse para tener trabajos de calidad”, asegura Jaime Galviz.



“Para que nadie en Colombia se quede atrás y pueda participar de las oportunidades de una economía cada vez más digital y global y pensando cómo impulsar la recuperación económica y la competitividad del país, estamos redoblando esfuerzos entre Microsoft, LinkedIn, nuestro ecosistema de socios y clientes, y aliados clave como el Sena, MinTIC, gremios, universidades y edtechs, para acelerar la transformación de habilidades. Trabajamos en el desarrollo de habilidades técnicas, digitales y blandas, en su pertinencia y su potencial hacia la empleabilidad, para crear caminos de aprendizaje ágiles y accesibles para los colombianos”, concluye Natalia Jaramillo.