Microsoft conecta a internet a familias en áreas remotas del país

Apoyar a los campesinos, estudiantes y habitantes de los corregimientos del país, otorgándoles acceso a la información con tecnología de alta velocidad como canal para el desarrollo rural, social, ambiental y económico, es desde hace un tiempo la misión principal de Airband, un programa creado por Microsoft junto con sus aliados de la Fundación Lavazza.

Airband busca promover la implementación de tecnología con soluciones que ofrezcan un acceso asequible a internet en los mercados desatendidos. El programa es parte de la Iniciativa para un Acceso Asequible (Affordable Access) de Microsoft, que invierte en nuevas tecnologías para el acceso en el último tramo de conexión, servicios y aplicaciones basados en la nube, y modelos de negocios que puedan reducir el costo de acceso a internet.



Gracias al aprovechamiento de los espacios en blanco que no se usan para transmitir la señal de televisión, a lugares apartados como Mesetas (Meta), Aguadas (Caldas) y Buenos Aires, (Cauca) ha llegado internet para cientos de familias rurales, que de otra forma no podrían tener conectividad.



“Nosotros en Mesetas fundamentalmente lo que hicimos fue aplicar nuestra experiencia a través de la utilización de tecnologías de internet de banda ancha”, cuenta Marco Casarín Junco, representante de Microsoft en Colombia.



Transformando la ruralidad con tecnología

“La necesidad más que todo queda en nuestro territorio porque como ustedes bien saben, Mesetas nos queda retirado, entonces tener acceso a internet era imposible”, dice Oveida Quinceno, productora de café.



“Esta tecnología permite que los espacios que no se encuentran utilizados por canales de televisión, yo pueda usarlos para llevar internet de alta velocidad para llegar a más personas, y que ellos vean que el internet les permite tener acceso a soluciones que les van a facilitar el día a día”, comenta Germán Otálora Castro, representante Microsoft Airband Initiative.



Esta ejecución ha permitido que las productoras de café se encuentren en constante seguimiento del mercado y puedan verificar en qué momento les conviene llevar a cabo las ventas. “Yo en tiempo de cosecha miro el café cómo está; si está a 655 o a 700 la carga, entonces yo aprovecho ese día q está a buen precio y lo vendo. Tengo una aplicación en mi celular la cual me permite como caficultora poder ver todas las enfermedades que le dan a mi café. Si todas las veredas y el campo estuvieran conectados con internet, créame que serían transformados”, agrega Oveida.



Finalmente, realizar este proyecto llena de satisfacción a quienes a diario piensan en mejorar la ruralidad con la tecnología, lo que ha ocasionado que Xposible Colsubsidio haya reconocido a Microsoft y a sus aliados por trabajar y mostrar que Xposible impulsar el campo y contribuir al bienestar de los colombianos porque “cuando ves que 150 familias o productores de café tienen la capacidad de vender mejor su producto y acceder a educación en sus colegios, y ves que padres e hijos se integran para aprender, yo diría que vale la pena sumar voluntades porque te sonríe el alma”, puntualiza el representante de Microsoft en Colombia.