Alexandra Sierra es barranquillera y ha sido residente del Sur de la Florida por más de 20 años. Es egresada de Administración de Empresas de la Universidad de Los Andes. Se destacó en la banca durante seis años, donde obtuvo conocimiento de la economía y mercados mundiales.

¨Luego de un receso de 7 años dedicada a mis hijos, decidí emprender. En el 2005, gestioné mi licencia de finca raíz en la Florida, y desde entonces no he parado. Más de 1 billón de dólares vendidos en propiedades en el condado de Miami- Dade y Broward durante 17 años hablan de mi trayectoria. Es una carrera que va de lunes a domingo, sin descanso ni pausa¨, dice. Pero ella no ve los bienes raíces como un trabajo, sino como su verdadera pasión. Actualmente, Alexandra es miembro del Foro de la Asociación de Agentes Inmobiliarios y Corredores Maestros de Miami y agente de Compass, la segunda compañía de Estados Unidos con mayores ventas en el sector inmobiliario.

Facebook Twitter Linkedin

Familia Alexandra Sierra Foto:

¿Cuál es la atención personalizada que brinda Alexandra Sierra

¨Mis clientes saben que conmigo tienen un servicio de primera clase. No solo mi experiencia y conocimiento los va a colocar en una posición ventajosa frente al mercado, sino que tengo detrás un equipo de abogados, contadores, diseñadores de interiores y contratistas para cubrir todos los frentes necesarios. Así el cliente siempre encuentra mi apoyo en todas las fases, antes, durante y después de la compra de su inmueble. Durante 17 años, he perfeccionado mi estrategia de asesoría y cuento con las mejores herramientas tecnológicas para ofrecer un servicio de primera línea basado en la confianza y años de credibilidad. Siempre estoy allí para mis clientes, no tengo horario cuando se trata de ellos¨.

Facebook Twitter Linkedin

Una Residences Foto:

¿Por qué Miami para vivir e invertir en lugar de otros sitios de EUA?

Existen otros mercados que pueden ser interesantes. Compass la compañía donde trabajo tiene oficinas en todas las ciudades importantes de Estados Unidos. Puedo introducir a mis clientes a otros mercados, pero mi especialidad es Miami, una ciudad que está creciendo mucho. En mi trayectoria he visto cómo a mi clientela colombiana le ha ido muy bien invirtiendo en Miami

¿Qué tiene de especial Brickell

Brickell es el centro financiero de Miami y donde todas estas nuevas compañías están instalando sus oficinas. Es el corazón de Miami, con una vida nocturna de cafés, restaurantes y hoteles espectaculares. La renta es dinámica y siempre hay demanda. Además, el perfil del inquilino es de bajo riesgo, por sus características de ser un ejecutivo de ingreso alto.

¿Qué tipo de arquitectura está de moda actualmente en Miami? ¿Cómo son los proyectos nuevos que están saliendo

En este momento tenemos opciones increíbles de diferentes precios. En el sector de lujo tenemos tres proyectos que cambiarán a Brickell y la imagen de Miami. El primer es UNA. Localizado en la zona del sur de Brickell donde hace 20 años no se construía. Son solo 135 unidades y 47 pisos todas con vista a la bahía con arquitectura creada por los famosos Adrian Smith y Gordon Gill, creadores del Burj Khalifa en Dubai.



El segundo es 1428 Brickell, que tendrá 189 unidades y 70 pisos y también con arquitectos de una firma internacional reconocida llamada ACPV con base en Milano, Italia. El tercer proyecto de lujo será St Regis Brickell con una torre de lujo y los servicios de guante blanco de la afamada casa. Hay otros proyectos en la zona de Wynwood como “Nomad” y Elser (ya construido) y en Downtown que empiezan en un rango de precio mucho menor y permitirán rentas cortas para que los compradores no solo puedan tener una segunda casa sino que renten sus unidades por día, semanas o mese

Facebook Twitter Linkedin

Una Residences Hero Towards Water Foto:

¿Qué le espera el 2023 a la Florida en cuanto a infraestructura, eventos, economía?

La Florida se convirtió durante la pandemia en unos de los destinos más importantes dentro de Estados Unidos para tener segunda casa y/ o establecer la casa primaria. Miami se volvió un HUB tecnológico donde muchas “start ups” están abriendo sus oficinas. El clima para muchos es un gran atractivo, ya que pueden disfrutar del sol todo el año. Esto sumado a los beneficios tributarios donde no hay que pagar impuestos estatales sobre los ingresos como en otros estados, ha hecho que muchos estadounidenses con gran poder adquisitivo llamen Miami, su casa.



Esto ha generado un boom en el sector hotelero y grupos importantes de restaurantes de NY están abriendo sus puertas aquí en Miami Beach, Wynwood y el sector de Brickell.

Alexandra trabaja en la empresa de bienes raíces más grande de Estados Unidos

Compass es una compañía que se creó hace 10 años pero que hoy tiene el mayor volumen de transacciones de Estados Unidos. Tiene agentes en casi todos los estados importantes del país, en total somos 28,000. Si un cliente mío quiere comprar en cualquier otra ciudad, yo lo conecto con otro “top producer” como yo para que lo atienda. Compass tiene una cultura única de colaboración entre agentes y la mejor plataforma tecnológica en el mercado que facilita la búsqueda o venta de propiedades. Es una compañía pública vigilada que se rige por los máximos estándares y regulaciones del mercado. Nuestro sistema de búsqueda de propiedades tiene 7.9 millones de visitas por mes

Mayor información:



- www.alexasierra.com



-Teléfono: 1 (305) 281-0175



- https://www.instagram.com/alexsierra_compass/



- https://www.facebook.com/AlexaSierraPA/



- https://www.linkedin.com/in/alexandra-sierra-0a8b619b/