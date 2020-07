Método Kumon, una solución para el avance académico de niños y jóvenes

A mediados del siglo pasado, el profesor Toru Kumon diseñó un original método de autoestudio que le ayudó a su hijo Takeshi a mejorar en matemáticas. Así nació Kumon, una metodología que motiva la autonomía para fortalecer el potencial de aprendizaje de niños y jóvenes.

Kumon, que está presente en más de 50 países y que llegó a Colombia en 1992, resulta hoy especialmente pertinente. “En el contexto actual, cuando las cosas están cambiando a un ritmo inimaginable, es fundamental aprender a analizar bien las situaciones para encontrar soluciones autónomas e innovadoras. Solo así, viendo los problemas desde otra óptica, se puede salir de una crisis como la que vivimos hoy”, afirma Juan Felipe Cuéllar, gerente general de Kumon Colombia.



Esta alternativa de educación no formal se caracteriza por adecuarse a las capacidades de cada alumno y promover su autonomía, su autoconfianza, su concentración y otras habilidades cognitivas útiles para la vida.



Es decir que, más que centrarse en contenidos específicos, Kumon ayuda a los niños y los jóvenes a desarrollar habilidades que faciliten su aprendizaje y su manera de enfrentar retos, no solo en el ámbito académico, sino a lo largo de toda su vida. Esto es esencial en el siglo XXI, y mucho más ahora, cuando las habilidades blandas están llamadas a ser las que respondan a los desafíos y las oportunidades de fenómenos como la globalización y el auge de las nuevas tecnologías.

Además, el método Kumon es de gran pertinencia en estos momentos, en los que niños y jóvenes se encuentran en casa. “Las condiciones están dadas, pues aunque los chicos estén o no en vacaciones, tienen más tiempo para que Kumon los apoye en este proceso que les dará excelentes herramientas para el estudio y la vida”, precisa Juan Felipe Cuéllar.



Esto representa también una gran ventaja para los padres, quienes se han visto en la situación de destinar más tiempo al cuidado y la formación de sus hijos: “En Kumon, se establecen unos horarios de estudio todos los días del año, lo que genera hábitos que ayudan a que los niños y jóvenes organicen con independencia sus actividades. Esto, indudablemente, es de gran ayuda para los padres”, añade el gerente general de Kumon Colombia.

¿Cómo funciona?

Kumon cuenta con una gran cantidad de centros que le permiten tener cobertura en más de 40 ciudades del país. En ellos, los niños y jóvenes que hacen parte de la institución trabajan las áreas de Matemáticas, Lectura e Inglés. “Son tres disciplinas que le sirven a cualquier niño o joven: con las matemáticas y la lectura, se desarrollan dos de las principales capacidades en términos intelectuales (el pensamiento lógico y el lenguaje), mientras que el inglés permite a los alumnos avanzar en el conocimiento de una segunda lengua”, manifiesta Cuéllar.



Aunque Kumon tiene una columna vertebral de contenidos básicos, lo más importante es que el método les permite a los estudiantes adquirir conocimientos nuevos de una manera más sencilla, gracias al acompañamiento de orientadores que personalizan y supervisan el proceso de cada niño y joven.



Cabe resaltar que la estrecha relación entre orientadores y estudiantes se mantiene a pesar de la pandemia, pues las dos sesiones presenciales por semana ahora se hacen de manera virtual. Además, el material con el que se trabaja sigue siendo físico y Kumon lo hace llegar a las casas de sus estudiantes.



Franquicias



El modelo de franquicias le ha brindado la posibilidad a Kumon de tener una gran presencia en el país. De hecho, son muchos los emprendedores que creen en la educación y que se han hecho responsables de abrir nuevos centros Kumon año tras año.



Para ellos, Kumon también tiene un mensaje importante en este momento. “Sabemos que la incertidumbre actual no nos permite pensar en iniciar un nuevo negocio, pero estamos avanzando en la preparación para abrir más franquicias a partir de febrero del próximo año. Los interesados nos pueden contactar desde ya para hacer una planeación óptima”, expresa el gerente general de Kumon en el país.



Inscripciones y matrículas gratis



Para apoyar a las familias en tiempos de pandemia, Kumon está ofreciendo matrículas gratuitas indefinidamente, así que los padres que quieran inscribir a sus hijos pueden hacerlo en cualquier momento, visitando la página kumon.com.co o comunicándose a los siguientes números telefónicos, donde recibirán atención personalizada en la que se les indicará cuál es el centro Kumon más cercano:



• (031) 5085020

• #632 para Claro y Movistar

• Whatsapp 3156237670