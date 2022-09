Si bien la idea de un ‘metaverso’ no es nada nueva, mucha gente se sigue preguntando qué es y cómo nos afectará una vez que se haga realidad. El propósito de este breve artículo de los programas de 'Big Data' e Inteligencia Artificial de la Universidad EIA es responder a algunas de estas preguntas y explicar algunas de las posibilidades que da el ‘metaverso’.

Aunque para muchos el ‘metaverso’ es una plataforma informática más, se empieza a demostrar que en realidad está generando una gran cantidad de posibilidades para las personas, en contextos que van desde las típicas soluciones de entretenimiento hasta aplicaciones en la educación y la industria.



Pero, en palabras sencillas, ¿qué es el ‘metaverso’?



En general, la idea más difundida al respecto de lo que es el ‘metaverso’, apunta a la generación de un mundo o mundos alternativos en los cuales las personas pueden vivir experiencias de todo tipo y en diversos contextos, mediante el uso de dispositivos que generen inmersión y sensaciones diversas y en tiempo real. En estos contextos, las personas tienen su “gemelo digital”, el cual está representado mediante un avatar.



A continuación, se describen dos de las posibles aplicaciones del ‘metaverso’.



Educación: El ‘metaverso’ puede ser utilizado como una forma de crear experiencias educativas ‘inmersivas’ para los estudiantes. Por ejemplo, se puede crear un aula virtual en la que los avatares de los estudiantes puedan interactuar entre sí y con su profesor en tiempo real, mientras se sumergen en un entorno en el que pueden practicar habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, etc., sin importar la ubicación geográfica de los participantes. Además, en este ambiente los profesores pueden crear entornos digitales en los que los estudiantes pueden aprender sobre temas como matemáticas, astronomía o historia, de manera vivencial, explorando lugares que quizá ya no existen, pero que siguen siendo importantes en la actualidad, o visitar museos y tener experiencias personalizadas interactivas guiadas por expertos.



Sector inmobiliario: Más allá de la posibilidad de que una persona pueda conocer un inmueble antes de ser construido mediante visitas virtuales, existe una marcada tendencia de construir ciudades en el ‘metaverso’. Bloomberg, en su artículo ‘Making a Killing in Virtual Real Estate’, expone el caso de ‘Genesis City’, una ciudad virtual comparable por su tamaño con Washington DC, que tiene desde galerías de arte hasta centros comerciales. En esta ciudad del ‘metaverso’ se han vendido inmuebles por más de 200 mil dólares en criptomonedas, lo que demuestra el creciente interés que pueden generar estos mundos paralelos a inversionistas en busca de réditos.



A partir de estos dos ejemplos se puede inferir que, a pesar de estar al inicio de lo que se podría denominar la prehistoria del ‘metaverso’, se han logrado avances tecnológicos significativos que hacen posible la creación de universos alternativos en donde las distancias no limitan la posibilidad de facilitar y desarrollar eficientemente algunos procesos humanos como la educación, la cultura, el turismo, la industria, el entretenimiento, entre otros.​

EIA es una de las mejores universidades de Colombia

Conoce más en https://www.eia.edu.co/postgrados/