Mercedes-Benz se une a la movilidad sostenible con la marca EQ

La marca de la estrella empieza el año no solo con una oferta de productos para todos los gustos, sino que abre la puerta al mundo de propulsión alternativa ya lanzada en otros espacios a nivel global.

Como ya es sabido, Mercedes-Benz es conocida por ser pionera no solo en la creación del automóvil que se conoce hoy gracias a Karl Benz y Gottlieb Daimler, sino en soluciones de movilidad. Desde que la marca fue creada durante la Primera Guerra Mundial, se ha destacado por su compromiso en ofrecer soluciones y experiencias excepcionales de movilidad y servicio alrededor del mundo.

“A medida que pasa el tiempo todo va evolucionando, la forma de trabajar, la manera de moverse, el pensamiento de la sociedad, las condiciones climáticas, y es ahí cuando Daimler toma la decisión de transformar la movilidad, cuando decide apostarle a una estrategia que va más allá del vehículo real y se enfoca en una movilidad intuitiva, el comienzo de una era caracterizada por innovaciones audaces que rompen paradigmas”. Afirma Héctor Corredor, director general de Mercedes-Benz Cars Colombia.



Es en ese momento en el que nace CASE, un futuro planteado por Mercedes-Benz y en el que se empezarán a basar todos los desarrollos de la compañía.

Reinventando la movilidad

La estrategia está definida, Mercedes-Benz seguirá innovando y rompiendo paradigmas, aportando no solo a la industria automotriz sino a un estilo de vida, una cultura, y un cambio de pensamiento que permita dar soluciones y facilite el día a día.



• Conectividad: Todos los vehículos estarán interconectados a través de un desarrollo que permita enlazarlos unos con otros.

• Autonomía: Un pilar basado en el futuro de la conducción, una conducción que será automática, bajo el confort y el lujo, los vehículos se manejarán por si mismos evitando así accidentes por errores humanos.

• Servicios Compartidos: Innovación con la cultura de compartir servicios y carros, a través de aplicaciones, y además, conectividad con los vehículos por medio de plataformas como MBUX (Mercedes Benz User Experience)

• Electrificación: Concepción de la movilidad eléctrica a través de vehículos de propulsión alternativa.



Con este último pilar, la multinacional alemana da un paso muy importante en cuanto a movilidad sostenible y energías alternativas a través de la marca EQ, la cual abarca todos los aspectos clave de la movilidad eléctrica, un nuevo concepto centrado en el cliente, pero que se extiende más allá ofreciéndole un ecosistema de movilidad integral de productos, servicios, tecnología e innovación.

Concepción completa de la movilidad eléctrica del inventor del automóvil llega a Colombia

Hace un par de años, Mercedes-Benz presentó en el Salón del Automóvil de París su nueva marca de productos y tecnologías para la movilidad eléctrica, EQ, y ahora llega a Colombia. Estas siglas aluden a la «inteligencia eléctrica» y se derivan de los dos valores que representa la marca Mercedes-Benz: emoción e inteligencia. La meta está claramente definida: EQ debe convertirse en un plazo breve en una de las marcas más solicitadas de movilidad y tecnología eléctrica de la industria automovilística en el mundo y en un plazo de 15 años en Colombia. El entusiasmo y la fascinación son tan relevantes como la promesa de crear soluciones completas, que optimicen la utilidad para los clientes mediante el uso de la tecnología más moderna. Al mismo tiempo, EQ recurre a la electrificación para crear una plusvalía para los clientes, imposible de realizar con vehículos con propulsión convencional.



La nueva marca abarca aspectos esenciales para facilitar a los usuarios el acceso al mundo de la movilidad eléctrica. Por ese motivo, la marca EQ persigue un enfoque integral, que va mucho más allá de la mera oferta del vehículo. EQ dispondrá de una oferta muy variada para la movilidad eléctrica, formada por productos, servicios, tecnologías, innovaciones e inspiración.

Dentro de la cartera en continuo crecimiento de Mercedes-Benz, la marca EQ ofrece una orientación sencilla y transparente a los clientes que se interesan por la propulsión eléctrica. EQ es para Mercedes un nuevo paso lógico en el marco de la estrategia de ventas y marketing «Best Customer Experience».



Daimler ha introducido una estrategia de propulsión de tres vías en su hoja de ruta para una conducción exenta de emisiones directas: vehículos eléctricos (EQ), modelos híbridos (EQ Power) y motores de combustión interna electrificados (EQ Boost).

Filosofía y experiencia de la marca para la movilidad del futuro

Mercedes-Benz sienta con EQ la base para el futuro. Bajo esta marca se agrupan los conocimientos y la experiencia de Mercedes-Benz Cars en torno a la electromovilidad inteligente. Al mismo tiempo, EQ crea un nuevo e inconfundible canon estético para la marca. Si Mercedes-Benz es sinónimo de lujo moderno, Mercedes-Maybach de lujo sublime y Mercedes-AMG de lujo y deportividad, EQ señala el rumbo a seguir con su lujo avanzado.



Los modelos con propulsión eléctrica por batería muestran un diseño propio y singular, la «estética eléctrica».



Cuatro campos van a modificar profundamente la movilidad en el futuro: la creciente interconexión en red de los vehículos, la conducción autónoma, el desarrollo de servicios digitales de movilidad y transporte y la movilidad eléctrica. Hoy en día, la empresa ofrece ya una extensa oferta de servicios para la movilidad eléctrica bajo la marca EQ.



En el campo de la comunicación, EQ apuesta por la combinación «Educate, Entertain, Inform»: instruir, entretener e informar. Esto significa que la información objetiva va acompañada de una presentación sorprendente, en parte divertida, con un acusado contenido visual. Esto hace posible exponer de forma sencilla e intuitiva informaciones complejas, como los detalles técnicos de la movilidad eléctrica. El objetivo de la comunicación de EQ, además de aumentar la popularidad de la marca, es incrementar la aceptación general de la movilidad eléctrica entre los clientes, personas interesadas y la sociedad en general.

EQ será el emblema de todos los futuros autos eléctricos de batería, así como de los productos y servicios asociados a mejorar la experiencia del cliente en todos los aspectos.

Clasificación de la marca EQ

• EQ Boost: Vehículos con suministro de potencia de 48V y generados de arranque integrado, no son enchufables, y no tienen autonomía de motor eléctrico (HEV Hybrid Electric Vehicle)

• EQ Power: Vehículos híbridos enchufables (PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle) con autonomía de motor eléctrico (30 a 35 Km), rendimiento en modo hibrido de cerca de 80 KMS / Gln.

• EQ Power+: Marca para vehículos de alto desempeño (Formula 1, Project One y AMG).

• EQ: Hace referencia a todos los vehículos eléctricos 100 por ciento (BEV Battery Electric Vehicle)

Con paso firme se transforma el concepto de movilidad

Mercedes-Benz es pionera y el cambio lo inició tiempo atrás. La tecnología de motores híbridos ya se está utilizando desde 2007, incluso en la Fórmula 1 desde el 2014, con el equipo Mercedes-AMG Petronas que con esta tecnología se volvió cuatro veces campeón mundial de F1 en forma consecutiva. Como no podía ser de otra manera, en este nuevo paradigma sobre sustentabilidad y movilidad Mercedes-Benz es protagonista. Estos no son vehículos del futuro, son automóviles del presente, y es por esto que Mercedes-Benz se introduce en Colombia en la era de propulsión alternativa convirtiéndose en la marca con más experiencia en el mundo en cuanto a movilidad eléctrica en lanzar un hibrido con sistema plug-in (enchufable).



Con gran experiencia de tecnología híbrida en diversos mercados alrededor del mundo, Mercedes-Benz decide dar los primeros pasos en forma local trayendo la GLC 350 e 4MATIC Coupé. Se trata de la versión híbrida y “enchufable” (plug-in hybrid) de la SUV de Mercedes-Benz para el segmento mediano.



La elección de introducirse en las tecnologías híbridas no es casual. En el país este tipo de vehículos cada vez toma más fuerza, y dentro del mercado total colombiano el sector automotor registró durante el 2018, 923 vehículos entre híbridos y eléctricos. Dentro de las matrículas hechas por el mercado de lujo, Mercedes-Benz participó en el 5 por ciento. Así mismo, en lo corrido del 2019 el sector ha registrado 246 vehículos entre híbridos y eléctricos y dentro de las matrículas hechas por el segmento de lujo, Mercedes-Benz representa un 21 por ciento.



Para Colombia el cambio será gradual, por lo que el paso más natural hacia las futuras tecnologías son los vehículos híbridos, que mejoran las prestaciones ofrecidas por los motores a combustión con el adicional de una conducción híbrida.

Los modos de conducción

Cuenta con cuatro modos posibles de conducción: HYBRID, E-MODE, E-SAVE y CHARGE.



• HYBRID: Conducción con motor eléctrico y a combustión. Selección de modo automático, combinación inteligente de motor eléctrico/ combustión. Todas las funciones híbridas como el motor eléctrico, la recarga, están disponibles y se combinan automáticamente para optimizar el consumo de combustible.



• E-MODE: Solo conducción eléctrica, dosificación de la potencia gracias a la ayuda del pedal del acelerador. Máxima disponibilidad de la conducción eléctrica. Manejo eléctrico únicamente, por ejemplo, en la ciudad.



• E-SAVE: Se mantiene el nivel de carga actual, el manejo puramente eléctrico es posible dentro de un cierto límite. Retención del nivel de energía para un manejo posterior puramente eléctrico.



• CHARGE: La batería se carga durante el viaje. La función ECO no está disponible. Conducción eléctrica no disponible. El motor de combustión cargará la batería durante el manejo. La conducción eléctrica será posible luego, una vez finalizada la carga o cuando se cambie de modo.