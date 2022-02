Puede sonar como una utopía para algunos, pero para otros es una realidad posible. En un mundo en el que crece la preocupación por el calentamiento global y tanto países como empresas toman medidas para reducir o compensar sus emisiones de gases efecto invernaderos a la atmósfera, surge una promisoria oportunidad de desarrollo para naciones como Colombia.

Dicho de manera muy simple, esta consiste en recibir ingresos a cambio de preservar su riqueza forestal o de adoptar prácticas amigables con el medio ambiente en áreas como la ganadería, la industria, o el transporte, entre otros. “Si hacemos las cosas bien y tomamos las decisiones correctas, aquí encontraremos buena parte de los recursos que necesitamos para construir un modelo de crecimiento sostenible, que a la vez genere empleos de calidad en las zonas rurales”, señala el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.



Semejante afirmación tiene fundamentos en la realidad. Según el Banco Mundial, en 2019 se recaudaron 45.000 millones de dólares en ingresos provenientes de precios establecidos al carbono en el planeta, como resultado de decisiones adoptadas en el ámbito multilateral y nacional.



La misma entidad señala que al cierre de la década pasada había más de 14.500 proyectos de compensación registrados en los cinco continentes, con un potencial de absorción de 4.000 millones de toneladas de carbono. De la cantidad correspondiente a los últimos cinco años, el sector forestal representa el 42 por ciento.



Y lo que viene será mucho más grande. Los compromisos internacionales adoptados en el marco de cumbres como la de París en 2016, combinados con una presión del público para que el sector privado se mueva más rápido en el frente del cambio climático, hace pensar que las cifras mencionadas serán una fracción de lo que pasará ahora.

Foto: Ministerio de Medio Ambiente

Una recapitulación

Entender el asunto requiere devolverse en el tiempo. A partir de la suscripción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países empezaron a tomar conciencia de la que hoy es una verdadera amenaza para cientos de millones de personas.



Con la firma del protocolo de Kioto en 1997 se acordó la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono y metano (pero que comúnmente se les llama emisiones de carbono), a través de instrumentos económicos que derivan en un cambio de comportamiento. Sin entrar en detalles, a 37 países que aceptaron metas vinculantes de reducción se les permitió compensar sus emisiones con proyectos de mitigación.



El Acuerdo de París llevó a compromisos más amplios y estrictos con el objetivo general de limitar el alza promedio de las temperaturas globales a menos de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Igualmente, se pactó promover esfuerzos adicionales para que el incremento no supere un grado y medio.



Lo anterior implica una redirección muy grande frente a un modelo industrial y de movilidad basado en combustibles fósiles, que son la fuente de cerca de 50 mil millones de toneladas de CO2 que se vierten anualmente en la atmósfera Esa especie de capa atrapa el calor, con los resultados conocidos que se expresan, por ejemplo, en el derretimiento paulatino de glaciares y casquetes polares.



Parte del carbono que se emite es almacenado por bosques y océanos, pues es un eslabón fundamental para la vida en la Tierra.



Así las cosas, aparte de reducir emisiones con maneras distintas de generar energía o de transportarse, también se puede restar de lo que queda, a través de la naturaleza. La meta, en último término, es llegar a lo que se conoce como la carbono neutralidad, en donde el balance entre lo que entra y lo que sale, es cero.



Nada de eso pasará de la noche a la mañana. De ahí que los hitos sean 2030 y 2050, mientras se avanza de manera gradual.



Como no todos los países van al mismo ritmo y una gran cantidad de empresas ha expresado su voluntad de ser carbono neutrales, surge la necesidad de adquirir créditos para compensar lo que se emite. Puesto de otra manera, unos le pueden vender a otros algo similar a certificados de reducciones.



Y en esa materia, el hemisferio americano cuenta con condiciones naturales únicas. A fin de cuentas, 39 por ciento del área global de bosques, equivalente a casi 1.600 millones de hectáreas, se encuentra en esta parte del mundo. Suramérica, en particular, alberga la mitad de esa cantidad y Colombia cuenta con más de 63 millones de hectáreas.

La oportunidad

Foto: Ministerio de Medio Ambiente

De vuelta al marco general creado por el Acuerdo de París, hay dos mecanismos cooperativos que crean sendos mercados de carbono: uno voluntario y otro regulado. Respecto al primero, pueden participar todos los individuos o empresas que deseen aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transando certificados de reducciones.



A decir verdad, el campo de acción no se restringe a lo forestal. También puede haber proyectos que involucren manejo de residuos, energía, industria, transporte o actividades agropecuarias. Cada uno es supervisado por terceros especializados y bajo metodología definidas, algunas de las cuales fueron precisadas en la cumbre de Glasgow en noviembre pasado.



Dada la creciente necesidad de adquirir certificados para cumplir con los compromisos establecidos, junto a las decisiones de numerosos Gobiernos que –como el de Colombia– han adoptado fórmulas que obligan a pagar por cada tonelada de carbono emitido, los precios de los créditos de carbono vienen en alza; ciertas negociaciones en Europa superan los 90 dólares la tonelada.



No obstante, hay que insistir en que la dispersión abunda. El Fondo Monetario Internacional señala que el promedio mundial se acerca más a los cinco dólares la tonelada, si bien registra una notoria tendencia al alza.



Para no caer en la tentación de hacer cuentas alegres, basta con decir que Colombia cuenta con un potencial enorme dado que el 52 % del país está cubierto de bosques. Hay que recordar que una hectárea de bosque absorbe en promedio unas veinte toneladas de carbono al año, y que si el valor aumenta, se vuelve cada vez más rentable estructurar programas de cuidado de árboles y reforestación.



Imaginar lo que ello significaría en numerosas áreas del país, es fácil. Para comenzar, habría una fuente de recursos que haría esta actividad más atractiva que la de “tumbar monte”, sembrar pasto con destino a la ganadería o desarrollar distintos cultivos, legales e ilegales.



Convertir en realidad esa promesa implica un desafío normativo e institucional. Al respecto, se han dado varios pasos, incluyendo la Ley 1931 de 2018, que creó el programa nacional de cupos transables de emisión de gases de efecto invernadero.



No menos importante es la Ley 2169 de 2021, también conocida como Ley de Acción Climática, que precisa pasos adicionales. De tal manera, crea la Comisión de Estudio para la promoción y desarrollo de los mercados de carbono en Colombia y da la orden al Gobierno nacional para desarrollar las condiciones, criterios y el marco institucional requerido para el fortalecimiento de los mercados de carbono en Colombia.

“Un verdadero gana-gana”: Ministro

A partir de esos hitos, hay una hoja de ruta ambiciosa. Esta incluye un periodo de reglamentación de esos mercados que concluiría en 2023 y vendría en paralelo con elementos institucionales y operativos. Una vez surtida la etapa y hasta 2025 vendría la puesta en marcha de un esquema que involucrará múltiples desafíos, incluyendo campañas de comunicación y educación tanto para los interesados, como para el público en general.



“No hay duda de que la oportunidad es inmensa”, subraya el ministro Correa. “Por eso estamos empeñados en aprovecharla con la certeza de que aquí hay un verdadero gana-gana: además de contribuir de manera decidida en la lucha contra el calentamiento global, podremos revertir el deterioro de muchas de nuestras áreas naturales y dejarles un legado sostenible a las generaciones venideras. No hay otra opción distinta a la de entender la crucial importancia de dar los pasos apropiados y actuar en concordancia”.