Mercado Libre, una de las diez mejores empresas para trabajar

Con 19 años de fundación, Mercado Libre, la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina, se mantiene dentro de las diez mejores empresas para trabajar en el mundo luego de ser distinguida por Great Place To Work, la empresa global de consultoría y análisis de personas.

Su cultura organizacional; el gran equipo emprendedor que se inspira con el propósito de democratizar el comercio electrónico y los pagos en la región; y el querer transformar la vida de las personas que trabajan día a día por generarle una experiencia única a sus usuarios, la hicieron merecedora del séptimo lugar del ranking mundial realizado entre 7.000 organizaciones seleccionadas, de las cuales solo 25 conformaron la lista final.



Pero, ¿cuál es el ADN de Mercado Libre que la convierte, no solo en una de las mejores empresas para trabajar, sino en mucho más que un trabajo?



El Tiempo habló con Mercedes Méndez, directora de People de Mercado Libre Hispanos, y con Débora Bonetto, gerente de People en Colombia para que conozca más a fondo la esencia de esta compañía, y se entere de cómo puede ser parte de la séptima mejor compañía para trabajar en el mundo.

Buen talento, mejor experiencia

El proceso interno inicia desde el momento en que se adquiere el talento, es decir, a la persona. Mercado Libre suma a aquellos apasionados por emprender, por el comercio electrónico, y que disfruten vivir en un ambiente prácticamente incierto, porque promueven la construcción de “algo que no existe”, pero que, año tras año, se construye y se modifica.



“Mercado Libre ofrece la oportunidad de que la persona se desarrolle a través de un trabajo desafiante que le permite desplegar su mayor potencial, crear, innovar, y poder equivocarse todo el tiempo (…) Al co-crear esa experiencia laboral interna con cada uno de nuestros talentos, se termina impactando directamente a nuestros usuarios”, afirma Mercedes Méndez, People Director de Mercado Libre Hispanos.



Para el departamento de People, posición renombrada en la compañía como parte del cambio transformacional que viven constantemente para acercarse a las personas que hacen a Mercado Libre, la adquisición de talento tiene como eje el poder brindarle una experiencia memorable a cada colaborador desde el momento en que es un candidato, en cada ciclo de vida dentro de la compañía, e incluso al momento de salir. De esta manera, se contribuye con el propósito troncal que los rige y enfoca: sus usuarios y generar la mejor experiencia para ellos.



“Somos diversos al buscar un talento, pero queremos sumar a los mejores (…) Hay distintos tipos de perfiles que se necesitan, pero cualquiera puede venir, agregar valor, y a su vez, llevarse mucho conocimiento porque le prometemos que va a trabajar con los mejores”, afirma Méndez refiriéndose al modelo de gestión que se encarga de promover experiencias únicas, tanto internas con sus colaboradores, como externas con sus usuarios.

¿Cómo es el proceso para entrar a trabajar en Mercado Libre?

Para Mercado Libre el proceso de adquisición de talento es sumamente estratégico, siendo esta una de las razones por las que se distinguen en el mercado. Es exigente. Consta de una serie de etapas en las que se evalúan determinados ejes de la persona, como habilidades técnicas, de liderazgo, y lo que ellos denominan como: fit cultural, es decir, cuánto se va a adaptar la persona al entorno emprendedor que promueven.



“Quien no pueda navegar la incertidumbre, no disfrute la intensidad o no vibre con este propósito, no puede sumarse a Mercado Libre aunque sea un experto”, dice Méndez, ya que para ellos su ADN realmente atraviesa todos los procesos, no solo desde la adquisición del talento, sino en el desarrollo y el crecimiento profesional del mismo.



Su modelo de desarrollo humano y profesional empuja a todos los colaboradores a estar en continuo ‘estiramiento’ y movimiento para que hagan de su paso por Mercado Libre una experiencia memorable que les permita dejar huella. Por eso, ‘el mejor talento’, que ellos denominan, debe hacer historia; sumar; construir lo que no existe; transformarse y transformar; no solo el negocio, sino la sociedad con la democratización de los pagos y el comercio electrónico.

El ADN de Mercado Libre

Mercado Libre aterriza el significado de su ADN a través de seis principios culturales y organizacionales constituidos de tal manera que la organización, los procesos e incluso, sus políticas estén orientados a generar experiencias memorables en todo aquel que se sume a la compañía.



Generar valor para el usuario es indispensable porque son ellos el eje de toda la toma de decisiones en el negocio; emprender tomando riesgos, no temer a arriesgar, probar y equivocarse es clave; orientación a la ejecución con excelencia para lograr objetivos de alto impacto, simples y a tiempo; permanecer en estado ‘beta’ continuo los hace estar en evolución constante, para ello deben desafiar el status quo, cuestionar, ser curiosos y tener ganas de aprender; competir y trabajar en equipo permanentemente es esencial para que el propósito de Mercado Libre como compañía prime sobre las individualidades; y finalmente, dar lo máximo y divertirse para generar entornos de camaradería donde cada colaborador despliegue siempre su mejor versión.



De acuerdo con Débora Bonetto, gerente de People de Mercado Libre en Colombia, los ´millennials´ son los que más conectan con el propósito de la compañía porque buscan ‘un trabajo con sentido’. “Con el talento joven, buscamos impactar el mundo real y al usuario directamente (…) Los ´millennials´ disfrutan de trabajar con otras áreas, de tener un trabajo diverso, activo y enérgico, que finalmente tiene como objetivo contribuir a la sociedad transformándola”, afirma.



Además, manejan un estilo de trabajo colaborativo y poco jerárquico, porque nadie tiene una oficina física, se promueve un trabajo inter-área continuo, y a la vez, la oportunidad de poder escuchar, participar y aprender de otros todo el tiempo.



El reconocimiento mundial y a nivel Latinoamérica, como la tercera mejor empresa para trabajar, otorgado por Great Place To Work, se debe también a que en toda la organización y en cada uno de los países donde tienen operación, el modelo de gestión funciona exactamente de la misma manera.



“El que quiera enviar su hoja de vida y ser parte de Mercado Libre, debe realmente vibrar con esta energía. Debe venir a dejar todo, a crear y a disfrutar de equivocarse sin que le pese, y que el error le sirva de aprendizaje para tener una mejor versión de sí mismo (…) El mejor lugar para trabajar lo hacemos entre todos, porque todos colaboramos y co-creamos esa atmosfera. El que tenga ganas de sumarse a vivir así, lo estamos esperando”, concluye Méndez invitando a nuevos talentos a ser parte de la séptima mejor empresa para trabajar en el mundo.





Para conocer más acerca de las opciones laborales de Mercado Libre en Colombia, ingrese a este link:https://jobs.mercadolibre.com/search/?locale=es_ES&locationsearch=Colombia