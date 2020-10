Mentes creativas construyen su pregrado a su gusto

Es bien sabido que la creatividad no sigue rutinas, rompe esquemas prestablecidos, siempre busca nuevos caminos y experimenta cada día para conectarse con el sentir de las personas. Esto lo saben los artistas y creadores de hoy: jóvenes de mente abierta y apasionados que quieren tener la libertad de aprender lo que realmente aporta a su vocación, con la flexibilidad de sumergirse en diferentes disciplinas e intereses.

La nueva Facultad de Creación (FaCrea) de la Universidad del Rosario quiere darles a las mentes creativas la posibilidad de tener el rumbo de su carrera en sus manos, a través de una mirada integral de los programas en Arquitectura, Artes, Diseño y Teatro Musical.



FaCrea nació con el objetivo de crear una comunidad talentosa y apasionada a partir de una experiencia educativa innovadora, que le permite al estudiante transitar entre diversas disciplinas hasta tener claro su futuro en las industrias creativas y culturales.



“En FaCrea se vive una experiencia diferente a otras facultades y escuelas del país, pero en sintonía con programas internacionales de vanguardia. La facultad surge por esta inquietud que tienen los jóvenes de hoy por escoger la trayectoria que quieren llevar, mientras aprenden haciendo”, afirma Juan Pablo Aschner, decano de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario.

Foto: Juliet Furst

Flexibilidad curricular a otro nivel



Ingresar a la nueva Facultad de Creación es entrar al pregrado de Artes, por ejemplo, y hacerlo también al de Arquitectura y Diseño, pues durante un primer año se cursan asignaturas comunes a todos estos programas, con miras a darle al alumno las herramientas necesarias para tomar una decisión informada de la carrera en la que querrá graduarse.



“FaCrea está pensada por ciclos, por lo que el estudiante se mueve con mucha libertad conforme a sus intereses y vocación. Toma un primer año común y compartido, con un énfasis muy especial en la experimentación material y el aprender haciendo. Si el alumno entró inicialmente al programa de Diseño y después de un año decidió que quiere dedicarse a las Artes o a la Arquitectura, no debe comenzar de cero”, explica Juan Pablo Aschner.



Por tanto, luego de ese primer año, el estudiante tiene una inmersión profunda en el pregrado que escogió. Sin embargo, la flexibilidad curricular de FaCrea no termina allí.

En el último año de la carrera, el joven creador puede escoger entre una amplia variedad de énfasis que lo conectan de mejor manera con el mercado laboral, de tal manera que obtiene un título mayor (en Arquitectura, Artes o Diseño) junto a un título menor más especializado.



Por ejemplo, el joven que estudia Diseño puede dedicarse en el último año de su carrera a aprender desde Animación en Videojuegos hasta Diseño de Modas o Textil; o quien cursa Artes, tener un énfasis en Gestión en Industrias Creativas y Culturales; de igual manera, los estudiantes de Arquitectura pueden enfocarse en el Diseño Urbano y Territorial.



“La Facultad de Creación es un tablero de ajedrez donde el estudiante se mueve con mucha libertad y tiene las herramientas para armar su carrera profesional a la medida de sus gustos, mientras se convierte en un profesional creativo, recursivo y sensible de su entorno”, afirma el decano de FaCrea.



Convenios y proyección internacional



Como ha sido una constante durante toda su historia, la Universidad del Rosario cuenta con diferentes convenidos y alianzas que les permiten a sus estudiantes ampliar sus perspectivas profesionales de la mano de prestigiosas entidades del país, las cuales les dan a los jóvenes una mirada real de lo que está demandando el mercado laboral, y la nueva Facultad de Creación no es la excepción.



Como muestra de ello, los estudiantes de Teatro Musical podrán formarse junto a los más importantes productores, maestros y artistas de la mano de MISI Producciones. “Igualmente, contamos con un gran aliado como Artesanías de Colombia, que les permite a los alumnos conocer el patrimonio, las técnicas y materiales tradicionales de nuestro país, alcanzando un mayor conocimiento y compromiso con lo local y lo regional, pero con perspectiva internacional”, acota Juan Pablo Aschner.



Así mismo, los jóvenes tienen la oportunidad de hacer intercambios en importantes universidades tanto nacionales como internacionales y talleres especializados en escenarios culturales y creativos de renombre, como la Escuela de Arte y Oficios Santodomingo; o también, participar en todo tipo de producciones artísticas, concursos y convocatorias.



FaCrea, pensada para la reactivación



De acuerdo con el decano de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario, el mayor aporte que pueden hacer hoy las industrias culturales y creativas no solo está en restablecer nuestra vida anímica, cultural y social, sino también aportarle a la generación de progreso desde lo nuestro.



“FaCrea es una apuesta por la formación de profesionales recursivos que propongan soluciones prácticas y sostenibles, conectándose con materiales y prácticas sostenibles, innovadoras y que beneficien a todas las comunidades. Precisamente, una facultad universitaria que incentive la recursividad y la sostenibilidad es sumamente necesaria en este momento”, puntualiza Juan Pablo Aschner.



Los programas de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario ya están abiertos y la infraestructura de la institución está preparada para albergar a estudiantes con todos los protocolos de bioseguridad, bajo el modelo de alternancia académica.



Puede inscribirse y obtener más información en https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Creacion/Inicio/