Diversas zonas de nuestro país aún se encuentran en grave riesgo debido a la existencia en sus terrenos de Artefactos Explosivos (AE), mejor conocidos como minas antipersonal, que no solo ponen en peligro la integridad física de los habitantes de esas regiones, sino también sus economías y desarrollos sociales.



De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 759 de 2002, el Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de designar el personal militar especializado en técnicas de desminado humanitario que adelante labores de detección, señalización, georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de los AE.

Eso llevó a la creación de la Compañía de Desminado Humanitario de la Armada de Colombia, cuyo propósito es concienciar y visualizar las complejas labores en desminado humanitario adelantadas por las Fuerzas Militares en todo el territorio nacional.



Robinson Carvajal, Teniente Coronel de Infantería de Marina y Comandante del Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios (BDIAN), explica que “en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en la Convención de Ottawa, y en línea con el plan estratégico 2020-2025 ‘Hacia una Colombia libre de sospecha de minas antipersonal para todos los colombianos’, la Armada de Colombia viene desarrollando labores de desminado humanitario en los 19 municipios que le han sido asignados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



Desde 2016, cuando fue creado este Batallón, perteneciente a la Armada de Colombia, los 156 Infantes de Marina que lo conforman han sido capacitados en el desarrollo de tareas de desminado humanitario, interviniendo en poblaciones de la subregión de los Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre, y con entregas de municipios libres de sospechas de contaminación de minas antipersonal desde 2018 hasta 2021.



“Este año, de los 19 municipios asignados a la Armada de Colombia, 15 ya fueron entregados en Bolívar y Sucre, para un total de 632.811 metros despejados con técnica de desminado manual y 6.191.164 metros liberados y declarados libres de sospecha de contaminación con artefactos explosivos, 162 artefactos explosivos destruidos y 179 sentencias judiciales atendidas por el BDIAN a través de su compañía de desminado humanitario.”, es el balance que entrega el Teniente Coronel Robinson Carvajal.



En el departamento de Bolívar fueron entregados a las autoridades locales los municipios de Córdoba, Villanueva, Santa Rosa de Lima, El Guamo, Cartagena, San Juan de Nepomuceno, y San Jacinto, quedando pendientes El Carmen de Bolívar, Zambrano y Maria La Baja.



Mientras tanto, en Sucre, se ha efectuado la entrega de Morroa, Corozal, Los Palmitos, Chalán, Ovejas, Sincelejo, San Onofre y Coloso.



Una labor que crea economía



La labor de desminado humanitario conlleva esfuerzos articulados para avanzar en el proceso de sensibilización del riesgo de las minas antipersonal. Debido a eso, han sido capacitadas 2.144 personas en Bolívar y Sucre, quienes obtuvieron la debida capacitación que les permite identificar Artefactos Explosivos y conocer las acciones a seguir en caso de hallarlos en sus territorios.



Esto, a su vez, les da un nuevo impulso a las regiones, permitiendo que las comunidades aprovechen en su totalidad las tierras cultivables y se generen mejores condiciones para los productores locales.



“Las entregas de municipios libres de sospechas de contaminación de minas antipersonal que ha adelantado la Armada de Colombia a través del Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios les ha ayudado a las poblaciones a reactivarse económicamente gracias a proyectos productivos agropecuarios, mejoramiento de vías de acceso y redes eléctricas y de acueducto, y al restablecimiento de los derechos fundamentales de la sociedad civil, al mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas del conflicto y a la reconstrucción del tejido social de la población más vulnerable”, explica el Teniente Coronel de Infantería de Marina Robinson Carvajal.



Por ejemplo, la labor de desminado hizo posible que varios jóvenes pertenecientes a la Asociación Renacer del Campo, de Zambrano, Bolívar, desarrollaran un proyecto de innovación y emprendimiento que consiste en la transformación en productos lácteos para consumo humano y animal, incluyendo yogures, malteadas, avenas y postres, de la yuca cultivada en sus campos.



Así mismo, y en articulación con el sector público y privado, la Armada de Colombia ha apoyado el fortalecimiento del trabajo que las comunidades campesinas desarrolla en las regiones, con el fin de mejorar su competitividad y distribución, acortando la cadena logística de comercialización e impulsando el aumento de sus ganancias.



Gracias a eso, la Armada de Colombia ha contribuido a la estabilización económica de hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, y aportado a la reactivación económica de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.



Uno de esos casos ha sido el de Luz Marina Contreras Riveros, habitante de El Salado (Bolívar), corregimiento de El Carmen de Bolívar, quien comenta: “Esta labor nos ha favorecido mucho y estamos muy agradecidos por el desminado humanitario que lleva a cabo la Armada de Colombia. Cuando encontramos explosivos hace unos dos años en nuestra finca, acudimos a ellos, respondieron al llamado y se dieron a la tarea de limpiarla de todas las minas que encontraron, poniendo en juego sus vidas”.



Luego se este trabajo, Luz Marina y su familia han podido sacar producción de plátano, yuca, maíz y pastura, y tener animales en el terreno.



Comenta, además, que su finca se ha valorizado gracias a que han podido instalarle agua potable y electricidad.



Más municipios que serán entregados



Dentro de las actividades de reforestación adelantadas por la Armada de Colombia hay que destacar la de San Bernardo del Viento (Córdoba), que en coordinación con la Alcaldía Municipal, la Fundación Sucre Joven, la Policía Nacional y la Secretaría de Educación Municipal, permitió la siembra de 400 especies de árboles maderables y frutales en las instalaciones de la Institución Educativa San Francisco de Asís.



Así mismo, se apoyó en el transporte de mil árboles de diferentes especies frutales y maderables que fueron sembradas en diferentes áreas del municipio de San Antero (Córdoba), aportando a la conservación del medio ambiente de la zona.



Pero la labor de desminado humanitario no se detendrá en 2022. Al contrario, la Armada de Colombia se ha propuesto continuar con la técnica de despeje de desminado manual en el municipio de El Carmen de Bolívar, entregar el municipio de Zambrano, que está siendo intervenido por riesgo residual, y comenzar los trabajos de estudios no técnicos en los municipios de María La Baja (Bolívar) y Puerto Carreño, en Vichada, que fueron asignados el 22 de diciembre por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios.



“La meta para el próximo año será entregar los municipios de María La Baja, Zambrano, El Carmen de Bolívar y Puerto Carreño. Así mismo, queremos ratificarle a la ciudadanía el compromiso que tiene la Armada de Colombia con esta labor a través de BDIAN, conformado por Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina Profesionales que contribuyen a la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social de los municipios asignados, y al mejoramiento de la calidad de vida de su población más vulnerable”, concluye el Teniente Coronel de Infantería de Marina y Comandante del Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios.