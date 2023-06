Pagos instantáneos, giros gratis, valiosas promociones, miles de juegos... todo esto y más está disponible y esperando por usted en los mejores casinos online de Argentina.

En esta guía, le daremos una lista de los 10 mejores casinos online de Argentina. Cada uno es el más fuerte en un aspecto, mientras que el número 1 - Playuzu - es considerado el mejor en general.



Póngase cómodo, ¡porque esto está a punto de empezar!

Mejores online casinos en Argentina

● PlayUZU: Mejor casino online en general de Argentina

● BetOnline: Mejor para jugar con criptomonedas

● Bodog: Mejores mesas de póker

● Casimba: Mejores títulos de la ruleta online

● Slottica: Mejores torneos online

● Spinamba: Mejor casino en vivo

● Playzee: Mejor aplicación de casino

● 1xslots: Mejor bono de bienvenida con giros gratis

● Captain Spins: Mejor programa VIP

● King Billy: Mejores tragamonedas con compra de bonos



¡Atención a los enlaces! Adblock puede confundirse, así que desactívelo si tiene algún problema.

1. PlayUZU - Mejor casino online en general de Argentina

Facebook Twitter Linkedin

PlayUZU Foto: Bazoom digital

Pros:



● +3.800 juegos de azar

● Más de 9 métodos de pago

● 4 reconocimientos en el mundo del iGaming

● +56 reconocidos proveedores

● 50 giros gratis en tu primer depósito



Contras:



● Promociones enfocadas en giros gratis



PlayUZU es uno de los casinos online más destacados de Argentina, ofreciendo una amplia variedad de juegos de azar que incluye máquinas tragamonedas, juegos de mesa y casino en vivo que le da a los jugadores una experiencia de juego emocionante y justa.



Cómo característica principal, este casino online sobresale por su enfoque transparente y bonos sin requisitos de apuesta.



Colección de juegos (5/5)



PlayUZU ofrece una amplia variedad de juegos de casino online, sobresaliendo las máquinas tragamonedas que incluye variedad de temáticas, características especiales y botes progresivos muy generosos.



Además, cuenta con una amplia gama de juegos de mesa clásicos como ruleta, blackjack, poker y baccarat todos con sus diferentes variantes.



También destaca por su casino en vivo con crupieres reales y grandes títulos. Pero eso no es todo, ofrece juegos de raspaditas, bingos y otros juegos de azar.



Cada juego disponible en PlayUZU cuenta con diferentes niveles de apuestas para satisfacer las preferencias de cada jugador.



Bonos y promociones (5/5)



PlayUZU es conocido por su enfoque único en la transparencia y honestidad, esto se ve reflejado en sus bonos y promociones. ¿De qué manera? Este casino online cuenta con bonos sin requisito de apuesta siendo uno de los pocos sitios con esta opción.



Entre sus bonos vanmos a encontrar el bono de bienvenida que nos ofrece 50 giros gratis con nuestro primer depósito en la tragamonedas John Hunter and the Book of Tut.



También te ofrece una promoción que consiste en que todos los días recibirás una sorpresa diferente y cuando entres por primera vez a sus torneos de slots te obsequiaran giros gratis.



Licencia y seguridad (5/5)



Este casino online se toma muy en serio la seguridad y protección de cada jugador, opera bajo la licencia emitida por la Autoridad de Juego de Malta (MGA) la cual establece estrictas regulaciones y normas para proteger los derechos de los jugadores y aseguran un ambiente de juego justo.



También emplea tecnología de encriptación de datos avanzada que protege la información personal y financiera de cada usuario garantizando la confidencialidad e integridad de los datos durante las transacciones y la comunicación en el sitio web.



Métodos de pago (5/5)



PlayUZU cuenta con una amplia variedad de métodos de pago para facilitar las transacciones a los jugadores argentinos. Algunos de los métodos más populares son:



● Tarjetas de crédito y débito

● Transferencia bancaria

● Skrill

● Neteller

● MuchBetter

● ecoPayz



En términos generales, el límite de depósito es de 160 ARS y podrá retirar hasta 6.000.000 ARS.



Compatibilidad con dispositivo móvil (5/5)



PlayUZU cuenta con una excelente compatibilidad móvil, ya que su sitio web está optimizado para adaptarse a diferentes tamaños de pantallas y sistemas operativos garantizando una experiencia fluida y sin problemas en teléfonos y tablets inteligentes.



Por otra parte, ofrece una app móvil para iOS y Android que podrás descargar directamente en cualquier dispositivo móvil y tener completo acceso para jugar al casino online.

50 giros gratis en su primer depósito en PlayUZU

2. BetOnline - Mejor casino online en Argentina para jugar con criptomonedas

Facebook Twitter Linkedin

BetOnline Foto: Bazoom digital

Pros:



● +1.500 juegos disponibles

● Pagos con 8 criptomonedas

● Retiros en menos de 10 minutos

● Sección exclusiva del póker

● Bono de hasta $3.000



Contras:



● Su app móvil no está disponible en Argentina



Si eres de los jugadores que no les gusta esperar largas horas para retirar sus ganancias, BetOnline es ideal para ti. Esto se debe a que ofrece transacciones con 8 criptomonedas reconocidas en la industria disfrutando de depósitos y retiros en menos de 10 minutos.



Vean qué más coloca a disposición para jugar online.



Colección de juegos (5/5)



BetOnline ofrece una amplia gama de juegos que complace los gustos de todo tipo de jugadores. Por ejemplo, vamos a encontrar una gran selección de tragamonedas, desde las clásicas de 3 carretes hasta las más modernas y con botes progresivos.



Además, ofrece los juegos de mesa más populares como blackjack, ruleta, poker y baccarat. Además, BetOnline también destaca con sus apuestas en línea, disponibles en más de 30 deportes.



Para los apasionados a los juegos en vivo, BetOnline cuenta con una buena sección de casino en vivo que es transmitida en tiempo real desde estudios de casinos reales con crupieres profesionales.



Bonos y promociones (4.9/5)



Son muchas las promociones disponibles en BetOnline, la principal de ellas es su bono de bienvenida, que te ofrece el 100% hasta $3.000 divididos en tus primeros tres depósitos.



También van a encontrar un bono de bienvenida para el póker y otro del 100% para tu primer depósito realizado con criptomonedas.



Licencia y seguridad (5/5)



En términos de licencia y seguridad, BetOnline se enorgullece de contar con una sólida reputación. Opera bajo la licencia emitida por el Gobierno de Panamá cumpliendo al pie de la letra las regulaciones y estándares de seguridad.



Su sitio web está protegido con tecnología de encriptación SSL avanzada que asegura la privacidad y protección de la información personal y bancaria de todos los jugadores.



Métodos de pago (5/5)



BetOnline cuenta con una gran selección de métodos de pago completamente confiables y conocidos por los jugadores en Argentina. Lo que más sobresale es su elección de criptomonedas, beneficiando a los usuarios con transacciones más rápidas y seguras.



Entre las criptomonedas vamos a encontrar Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Tether y Ethereum. También ofrece otras opciones de pago como tarjetas de crédito y débito y transferencias bancarias.



Compatibilidad con dispositivo móvil (4.8/5)



BetOnline ofrece una plataforma optimizada para dispositivos móviles. Esto significa que podrás acceder a todos sus juegos y promociones desde el navegador de tu celular o tablet, una excelente opción para aquellos jugadores que no les gusta descargar una app móvil.



De momento, no ofrece una aplicación móvil que puedas descargar, pero sí podemos jugar online en su sitio web 100% funcional y con un diseño bastante llamativo.



Bono de hasta $3.000 en BetOnline.

3. Bodog - Mejor póker casino en línea para jugadores argentinos

Facebook Twitter Linkedin

Bodog Casino Foto: Bazoom digital

Pros:



● Acepta 4+ criptomonedas

● Salas exclusivas de póker

● Más de 25 años de historia

● Bonos de hasta U$1500

● Presencia en toda latinoamérica



Contras:



● Más conocida por sus apuestas en línea



Bodog Casino tiene una característica que lo hace sumamente atractivo: salas de póker en línea para competir contra otros jugadores reales.



Además, la rapidez con la que sus pagos son gestionados impresiona. Si obtienes ganancias y quieres retirar lo ganado, podrás hacerlo con periodos usuales de 24 horas.



Colección de juegos (4.7/5)



Posee una muy agradable colección de juegos de alrededor de 900 títulos. Sin embargo, destaca porque sus proveedores son los más competitivos del mercado.

Desarrolladores como NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Quickspin, Evolution Gaming y más se encuentran en sus filas, ofreciendo calidad y diversión.



Además de los juegos de casino online, las salas de póker multijugador destacan en Bodog, ya que este es uno de los pocos sitios de apuestas con esa característica. Al jugar online en aquí, espere recibir freerolls y jugar con oponentes de su nivel.



Bonos y promociones (4.7/5)



Posee una excelente oferta de bonos de bienvenida que nos otorga dinero adicional para apostar en cada uno de nuestros 3 primeros depósitos. En total, se puede recibir hasta $1.500 extra en tu banca.



Además, su sistema de referir a un amigo y su política de 50% adicional al depositar en criptomonedas también se destacan.



Licencia y seguridad (5/5)



Posee una licencia otorgada por el gobierno de Curazao, lo cual lo valida como legítimo en Argentina y en muchos otros países.



En cuanto a seguridad, posee una excelente seguridad de datos bancarios utilizando un cifrado SSL 128 bit muy común en el mundo de los casinos. Para la privacidad, el casino se compromete fuertemente a proteger los datos de los apostadores.



Método de pago (4.5/5)



Se puede encontrar una amplia variedad que va desde tarjetas de crédito y débito, hasta criptomonedas. Lo curioso es que su variedad de billeteras virtuales es algo reducida.



El casino es bastante popular por su velocidad para tramitar los pagos, siendo los depósitos instantáneos y los retiros de un máximo de 2 días.



Compatibilidad con dispositivo móvil (4.4/5)



En general, puede acceder a la plataforma de apuestas fácilmente desde cualquier navegador del móvil, sin presentar problemas. Sin embargo, su aplicación es mucho más agradable y fácil de manejar, lo cual maximiza la experiencia del usuario bastante.



Bonos de hasta U$1500 en Bodog.

4. Casimba - Mejor ruleta online entre los casinos online argentinos

Facebook Twitter Linkedin

Casimba Foto: Bazoom digital

Pros:



● +3.000 juegos de casino online

● Más de 10 métodos de pago

● +60 títulos de la ruleta online

● Más de dos décadas de experiencia

● +70proveedores



Contras:



● No ha diseñado una app móvil



Casimba se ha convertido en una excelente opción para los jugadores argentinos que andan en busca de diversión y grandes premios, ya que ofrece una amplia variedad de juegos de casino y una experiencia de primera calidad con un diseño elegante y una generosa oferta de bonos.



Colección de juegos (5/5)



Casimba cuenta con una sección de juegos que puede satisfacer los gustos de todos los jugadores principalmente aquellos apasionados a la ruleta online. Además, ofrece tragamonedas desde las más clásicas hasta las más modernas.



También dispone de una amplia variedad de juegos de mesa con las mejores variantes y niveles de apuesta de la ruleta, blackjack, baccarat y póker.



Y no podemos dejar de mencionar su casino en vivo el cual también ha sido diseñado de una excelente manera.



Bonos y promociones (5/5)



Con los bonos de bienvenida de Casimba podrás triplicar tu diversión, ya que te ofrece tres promociones en tus primeros tres depósitos, los cuales se reparten de la siguiente manera:



● Primer depósito - 200% hasta ARS 10,000 + 25 giros gratis

● Segundo depósito - 25% hasta ARS 20,000

● Tercer depósito - 50% hasta ARS 30,000



También encontrarás excelentes promociones más y un programa VIP de alta calidad en el que podrás recibir increíbles recompensas.



Licencia y seguridad (5/5)



Casimba opera bajo dos licencias internacionales que son de las más prestigiosas en la industria, las cuales han sido emitidas por la Autoridad del Juego de Malta y la Comisión de Juego del Reino Unido.



Además, cuenta con estrictas normas de seguridad, integridad y transparencia en sus operaciones. Su sitio web emplea tecnología de encriptación SSL de última generación que garantiza la confidencialidad de la información personal y financiera de sus jugadores.



Métodos de pago (4.9/5)



Este casino en línea cuenta con una amplia variedad de métodos de pago para realizar depósitos y retiros, incluyendo tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, monederos electrónicos y servicios de pago en línea.



Algunos de los más populares son Visa, Mastercard, Neteller, Skrill y Paysafecard. Con cualquiera de estas opciones vas a poder realizar transacciones de manera segura y confiable.



Compatibilidad con dispositivo móvil (4.8/5)



Con la página web de Casimba podrás acceder desde cualquier navegador en tu celular o tablet, disfrutando de una experiencia fluida y sin problemas. Todos los juegos y funciones disponibles en la versión de escritorio también están disponibles en la versión móvil.



Actualmente, Casimba no dispone de una app móvil que puedas descargar, un punto negativo para aquellos jugadores que les guste este tipo de opción.



Hasta ARS 60,000 en bonos con Casimba.

5. Slottica - Mejores torneos de online casino Argentina

Facebook Twitter Linkedin

Slottica Foto: Bazoom digital

Pros:



● +5.000 juegos disponibles

● Acepta pagos con moneda local

● Más de 1.000 juegos de mesa

● Colaboración con 61 proveedores

● +50 mesas en vivo



Contras:



● Sin un número de teléfono como contacto



Slottica es otro de los grandes casinos de juego online en Argentina que ofrece una experiencia única y sensacional. Su catálogo de juegos es bastante extenso y ofrece torneos diarios, semanales y mensuales con grandes recompensas.



Colección de juegos (5/5)



La selección de juegos de Slottica es bastante extensa contando con una amplia variedad de títulos que han sido diseñados por grandes proveedores.



Vamos a encontrar desde las mejores y más novedosas máquinas tragamonedas hasta los juegos de mesa con más popularidad.



Su casino en vivo nos ofrece una experiencia de juego muy realista y emocionante, cada partida es dirigida por crupieres profesionales que conducen en tiempo real. Algunos de los juegos en vivo son la ruleta, blackjack, baccarat y póker.



Bonos y promociones (5/5)



Slottica cuenta con un bono de bienvenida bastante llamativo que le ofrece a los jugadores tres premios en sus primeros tres depósitos. Con la primera recarga vas a obtener el 200%, con el segundo tendrás 30 giros gratis y en el tercero contarás con el 100%.



También vas a encontrar otras promociones igual de increíbles y muchos torneos diarios, semanales y mensuales con los que podrás conseguir premios a montones.



Licencia y seguridad (5/5)



Slottica opera bajo la licencia emitida por la Autoridad del Juego de Curazao, una de las entidades más reconocidas en el mercado que otorga estas licencias sólo a casinos online de alta calidad y medidas de seguridad.



Para proteger todos los datos que ingreses en Slottica, tanto personales como financieros, este casino online utiliza un sistema de encriptación SSL de 128 bits el cual es uno de los más seguros en el mercado.



Métodos de pago (4.9/5)



Las opciones bancarias con las que cuenta Slottica son muy favorables para los jugadores argentinos, ya que son las más conocidas en el país y son completamente seguras. Entre las opciones incluye tarjetas de crédito y débito, Paysafecard, Skrill, Neteller, entre otras.



Los retiros se pueden realizar en menos de 24 horas, siendo uno de los casinos en línea con mayor rapidez en las transacciones. En Slottica podrá utilizar la moneda local y no deberá de pagar comisiones por tus transacciones.



Compatibilidad con dispositivo móvil (5/5)



Si desea jugar en Slottica con su móvil solo deberá de ingresar al sitio web y darle clic en el apartado “Aplicación móvil” que le llevará de manera directa a descargar esta aplicación que está disponible para sistemas operativos iOS y Android.



Pero, si eres de los jugadores que prefiere jugar en la página web también podrás hacer con tu celular debido a qué página cuenta con su propia versión móvil.



Consigue 3 bonos de bienvenida en Slottica.

Online casinos Argentina: Como elegir un casino online en AR

¿Quiere saber cómo evaluamos estos y todos los casinos que te presentamos?



Chequea nuestra lista de puntos a analizar:

Selección de juegos

Acá se evalúa la variedad de juegos que el casino ofrece. No solo se trata de los títulos, sino de sus diferentes modalidades entre juegos de mesa, juegos en vivo o tragamonedas. También tomamos en cuenta los proveedores y que tan reconocidos son.

Licencia y Seguridad

Le contamos si el casino en cuestión posee algún tipo de licencia y los gobiernos que las emiten. Organismos como la Provincia de Buenos Aires y el gobierno de Curaçao expiden licencias para garantizar que su dinero está seguro en los casinos en línea autorizados.



Además de ello, ven las políticas de seguridad de cada casino, tanto para los datos personales como bancarios de cada uno de sus apostadores.

Método de pago

Acá se verifica la cantidad de métodos de pagos y la variedad de ellos. Entre ellos se consideran los tipos de método que puede haber en un casino: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias, carteras electrónicas y criptomonedas.



Finalmente, se considera la velocidad de cada método de pago para depósito y retiro, así como el máximo y mínimo en cada casino y si aceptan o no pesos argentinos.

Bonos y promociones

Para atraer a los jugadores argentinos, los casinos suelen ofrecer bonos y promociones bastante llamativos. Siguen una actualización constante de estas ofertas, garantizando que mostramos las mejores de la industria.



Acá se verifican estas promociones y sus características: bonificaciones monetarias, tiradas gratuitas otorgadas, requerimientos de apuesta, etc.

Compatibilidad con dispositivos móviles

Ya sea tableta o celular, evaluamos cómo funciona la página principal del casino por medio del navegador en estos dispositivos y también cómo funciona dentro de su aplicación móvil (en caso de tener una).

¿Por qué PlayUZU es el mejor casino online de Argentina?

Puede que te preguntes cuáles son las razones que tenemos para elegir a PlayUZU como el mejor casino online de nuestro top.



Permítenos contarte que hemos analizado y puesto a prueba cada uno de ellos para llegar a la conclusión de que PlayUZU debe ocupar el primer puesto por estas razones:



Juegos de azar de calidad: El catálogo de juegos de PlayUZU es uno de los mejores que pudimos encontrar, no solo ofrece variedad de juegos, sino que también se ve reflejado la calidad de los mismos. Podemos asegurar que cualquier jugador logrará pasar un rato agradable en este casino online.



Reconocidos premios y alta reputación: La calidad debe ser recompensada de la mejor manera y esto es lo que ha recibido PlayUZU, ya que ha sido ampliamente reconocido a nivel global contando con los siguientes premios:



● SBC Awards - Estrella en ascenso en casinos 2019

● EGR Awards - Casino del año 2017

● Meister Awards - Mejor casino nuevo 2017

● EGR Awards - Estrella en ascenso 2017



Además, cuenta con una reputación sólida convirtiéndose en uno de los casinos online preferidos en el país y el mundo entero.



Casino online justo y transparente: PlayUZU se ha autodenominado el casino online más transparente, ya que ofrece bonos sin requisito de apuesta siendo una gran ventaja para los jugadores. Esto quiere decir que todo lo que ganes con sus promociones será completamente tuyo. Son pocos los casinos online que ofrecen este tipo de promociones y PlayUZU es uno de ellos.

Mejores casinos online de Argentina: Guía completo para principiantes

Si tiene preguntas, dudas o algún problema, puede verificar nuestra la sección de preguntas frecuentes.

¿Son seguros los casinos online en Argentina?

Sí, los casinos online de Argentina son seguros. Recuerde que solo le recomendamos apostar en aquellos casinos que cuenten con licencias (como de la Provincia de Buenos Aires o de Curazao), algo que nos aseguren que se tratan de operadores seguros y confiables.

¿Cuáles son los mejores juegos de casino online en Argentina?

Los mejores juegos de casino online en Argentina suelen ser las tragamonedas en línea. Sin embargo, hay algo para todos, ya que también los juegos de mesa como ruleta, blackjack y bingo son muy populares, además de las apuestas online en deportes.

¿Cuál es el mejor casino online en Argentina?

El mejor casino online en Argentina es PlayUZU. Han analizado cada casino online disponible en el país para descubrir que el mejor de ellos es PlayUZU con una amplia variedad de juegos y sin requisitos de apuestas en sus bonos.

¿Qué casino en línea paga más rápido en Argentina?

Todos los casinos de la lista tienen tiempos de pago relativamente bajos. Aun así, BetOnline es quizás el sitio que procesa los retiros más rápidos.

¿Qué debo tomar en cuenta antes de jugar en casinos en línea desde Argentina?

Al jugar en casino online, primero que todo, debe tomar en cuenta su legitimidad y seguridad. Aun así, le recomendamos que cheques sus promociones tanto de bienvenida como al realizar segundos depósitos, de esta manera tiene más oportunidades de ganar.

¿Cómo contactar al soporte de un casino en línea argentino?

Cada casino tiene varios métodos para contactar a su personal de soporte. En algunos casos se trata de usar un simple chat, y otros incluso poseen cuenta de WhatsApp. En general, todos tienen servicio por medio de correo electrónico, así que, de no poder contactarlos inmediatamente, puede enviar un correo electrónico con tu consulta.

Mejores casinos online argentinos - Nuestro Top 5 de casinos en línea más destacados

Acá le dejamos una lista para que pueda comparar los distintos beneficios que ofrecen estos casinos:



PlayUZU: +3.800 juegos de azar, sin requisito de apuestas en sus promociones, sitio web bastante moderno y atractivo, casino en línea 100% seguro.



BetOnline: +1.500 juegos, retiros en menos de 10 minutos con más de 8 criptomonedas disponibles, buenos límites de apuesta en sus juegos.



Bodog: +900 juegos disponibles, acepta más de 4 criptomonedas, sección exclusiva del póker, más de 20 años de experiencia.



Casimba: +3.000 juegos, más de 15 métodos de pago, +13 títulos de la ruleta online, colaboración con más de 70 reconocidos proveedores.



Slottica: +5.000 juegos de azar, uno de los catálogos de juegos más extenso con más de 61 proveedores, gran selección de juegos en vivo.

Cómo empezar a jugar los casinos virtuales de Argentina

Inscribirse en un casino online no es para nada difícil, por ello, le daremos los pasos necesarios para ello tomando como ejemplo nuestro casino más recomendado, PlayUZU casino.

Paso 1 - Diríjase a los mejores casinos virtuales

Diríjase a la parte superior derecha del casino y presione el botón que dice “Registro”.

Paso 2 - Cree su cuenta de juego en línea

Llene el formulario que aparece con tus datos personales, así como su divisa. Acepta los términos y condiciones de uso del casino y las políticas de privacidad.

Paso 3 - ¡Listo!

Presione para registrarse, verifique el mensaje que llega a tu correo electrónico y ¡listo! ¡Ya puede jugar!

Mejores casinos online de Argentina: Diversión en grande

Acceder a un casino online de Argentina es un proceso bastante fácil una vez que se sabe a dónde ir. Esta guía claramente le muestra las mejores opciones que han estudiado para que puedas maximizar tus ganancias a medida que juegas y apuestas.



Entre todas las opciones, hemos elegido PlayUZU como el mejor operador por ser el casino más balanceado y con mejores características para vos. Por ello, si vivís en Argentina no dudes en probar suerte en este casino.

Información válida para argentina.



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de invertir o tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.



IMPORTANTE



La información de este sitio web es sólo para fines de entretenimiento. Juegue siempre con responsabilidad, recuerde que el juego puede causar adicción. En el caso de que usted o alguien que conozca presente síntomas de adicción, le aconsejamos que busque ayuda en las organizaciones locales de su territorio. Los casinos online son únicamente para mayores de 18 años.



Puede que algunos de los casinos online de nuestro sitio no se encuentren en su región por múltiples razones, por lo que antes de comenzar a apostar, verifique que el sitio esté disponible. Las reseñas que elaboramos son independientes y nuestros lectores las apoyan. En algunas ocasiones, podemos recibir comisiones por recomendaciones realizadas en las guías de nuestro sitio web.