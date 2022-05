La tasa de informalidad en las regiones es mayor que en las capitales y áreas metropolitanas, pero gracias a proyectos como la Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó a 110 kV, cientos de familias urabaenses tienen acceso a un empleo formal durante un periodo importante. El impacto de estas oportunidades genera historias como las de David y Víctor.

Hace tres años, David Álvarez se vino de Venezuela para la vereda Puerto Escondido de Turbo. Desde entonces, no lograba conseguir un trabajo fijo. A lo sumo, recuerda su tía Nelsy Villadiego, le salían jornales por uno o dos días. Por eso, por momentos, él llegó a creer que, con la decisión de emigrar, se le habían ido las luces, hasta que se encontró con una línea de energía.



“Damos gracias por la oportunidad para que los habitantes de la comunidad podamos participar de un proyecto tan grande e importante”, explica David, quien goza uno de los 120 cupos laborales asignados para los habitantes de las zonas impactadas con la construcción del proyecto Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó a 110 kV: las veredas Puerto Escondido, La Pola, Los Cuarenta y Barro Colorado de Turbo, así como el barrio 19 de marzo del corregimiento turbeño de Nueva Colonia y el centro poblado del corregimiento Churidó Pueblo de Apartadó.

Rodeado de sus vecinos, David Álvarez habló sobre las vivencias y experiencias adquiridas en esta experiencia laboral en la construcción de una línea de energía. Foto: EPM

Dicho proyecto, será clave para aumentar la confiabilidad de energía en Urabá y habilitar el desarrollo regional, pues dejará la zona lista en términos de energía para la actividad logística y portuaria, vocación económica cada vez más cercana, ya que el pasado 23 de abril, con la presencia del presidente Iván Duque, se dio inicio formal a la construcción de Puerto Antioquia.

Oportunidades para el territorio

El 1 de mayo de 2022, la vereda Puerto Escondido de Turbo celebró el Día Internacional del Trabajo con un conversatorio en el que David contó su experiencia de trabajo en el proyecto donde varios vecinos están empleados, enfatizando lo que significa para ellos y sus familias esta vinculación y el impacto en su calidad de vida.



“El día de hoy el protagonista no fue el proyecto, sino yo”, sonríe y dice David, quien reconoce este tipo de encuentros como una gran oportunidad para animar a los jóvenes de su vereda a presentarse a las oportunidades laborales que generan este y otros grandes proyectos de impacto regional.



Además de las oportunidades de empleo, los habitantes de la vereda Puerto Escondido reciben capacitaciones ambientales e intervenciones para mejorar su vía de acceso y renovar el espacio de encuentro comunitario. “Bienvenido todo lo que nos den porque esta vereda nos la tenían muy olvidada. ¡Nunca se había visto esto en la comunidad! Gracias al proyecto”, expresa Shirley Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Escondido.



Por su parte, Fredy Mejía, gerente de EPM para Urabá, explica que “en su propósito superior de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, el Grupo EPM en la región de Urabá brinda diversas oportunidades de empleo con calidad y dignidad, siempre partiendo de la premisa de darle prioridad a la contratación del talento local en los diversos programas y proyectos que se desarrollan en la zona y en las actividades misionales del día a día. En ese sentido, todas nuestras políticas laborales suman y aportan en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible #8: Trabajo decente, y dinamizan nuestro décimo factor de interacción del Modelo de Integración Territorial: Apalancamiento socioeconómico del territorio”.

El proyecto Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó ha generado 237 empleos en la región de Urabá.

En esa misma línea, el gerente de EPM para Urabá comenta que “el Grupo EPM genera en Urabá cerca de 1.300 empleos con una presencia permanente o muy constante en el territorio, ya que son personas que atienden procesos desde la cotidianidad”, y enumera 121 empleados de EPM y 175 de Aguas Regionales, más los contratistas: 394 en los temas de agua, 464 en los diversos procesos de los servicios de energía y 138 del servicio de gas.



Pero la cifra sigue, pues, con corte al 31 de marzo, el proyecto Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó ha generado 237 empleos más, por lo cual, “entre acciones del día a día, programas y proyectos que tenemos hoy en la región de Urabá, sumamos más de 1.530 empleos”, resume Mejía

Beneficios para mayor bienestar

Similar a su compañero David, Víctor Durango también protagonizó un conversatorio para compartir su experiencia laboral en el proyecto a sus vecinos de la vereda Barro Colorado. Allí, su esposa, Irley Salazar, recordó que “cuando él trabajaba, se ganaba uno o dos diítas, había trabajo, pero no había plata, y eso me desanimaba porque los hijos son los que más sufren, porque uno aguanta, pero los hijos no aguantan”. En la misma línea, Víctor agradeció por haber superado los días en los que “estaba preocupado por la comidita, si uno cenaba, no almorzaba. Hoy yo me relajo, porque llega el paguito y ahí mismo el mercado para la casa”.

Víctor Durango Foto: EPM

De otro lado, Cristian Salazar, coordinador del pregrado en Desarrollo Territorial de la Universidad de Antioquia, destaca las altas potencialidades de empleo en Urabá producto de los diversos proyectos de infraestructura en planes y en ejecución, pero subraya los altos retos que se tienen en materia de informalidad: “tenemos empleo, pero con condiciones laborales precarias”, afirma el docente y comparte que mientras en el Valle de Aburrá, la informalidad es cercana al 43 por ciento, en Urabá alcanza hasta el 60 por ciento.



Como balance del conversatorio en su comunidad, la presidenta del JAC de Barro Colorado, Dodanys Ruiz, comenta que “tuvimos la participación de más de 20 personas que están interesadas en saber cómo se está desarrollando el proyecto y cómo se está realizando en nuestra vereda. Asimismo, también están interesadas en participar, en ser contratadas”. Los líderes y pobladores coinciden en cómo los habitantes se han animado más en los procesos laborales al ver que tienen todas las prestaciones sociales, acceso a salud y compensación familiar, lo que no encuentran en las parcelas plataneras.



Por último, su par de Puerto Escondido, Shirley Cárdenas, exalta el espacio porque “nos alegramos un rato. Hoy domingo uno se echa a dormir o sale a mercar y mire que sacamos el espacio, nos recreamos un ratico y hacemos que la comunidad, los que vengan, se vayan contentos”. Y al ver cómo la comunidad rodeó a David y cómo hoy cuenta con un empleo después de tres años de búsqueda, simplemente sonríe y sentencia: “él se lo merece”.