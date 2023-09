Colombia se encuentra al borde de una revolución tecnológica que cambiará la forma en que se trabaja, se vive y se lleva a cabo la comunicación. En el epicentro de dicha transformación se encuentra MediaTek, una empresa líder en tecnología que está allanando el camino hacia el futuro.

Uno de los desarrollos más esperados es la llegada del 5G a la región en donde MediaTek ha asumido un papel protagonista en este emocionante avance gracias a sus sistemas en chip (SoC) para smartphones que no solo impulsan la conectividad 5G, sino que también abarcan un amplio espectro de tecnologías, desde gráficos de vanguardia y calidad de video excepcional hasta tecnología de pantalla de última generación, Wi-Fi de alta velocidad, entre otros.



Además, la influencia de la inteligencia artificial (IA) está creciendo exponencialmente en todas las áreas de la vida y MediaTek está a la vanguardia de esta revolución, impulsando el desarrollo de IA en dispositivos móviles y sistemas embebidos. Sus innovaciones están allanando el camino para una experiencia más inteligente y eficiente en dispositivos de consumo y empresas en toda Colombia y América Latina.



A medida que MediaTek, la gigante de la tecnología con sede en Taiwan que cotiza en la Bolsa de Valores, fundada en 1997, se embarca en el futuro, su compromiso con la excelencia tecnológica y su visión de un mundo conectado e inteligente siguen siendo su norte.



La compañía ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas y se encuentra en una amplia gama de dispositivos utilizados a nivel mundial. Russ Mestechkin, director senior de Ventas y Desarrollo de Negocios para Estados Unidos y América Latina de la empresa, indicó que MediaTek no se limita a la fabricación de chips para teléfonos móviles, aunque esta es una parte importante de su negocio. Según Mestechkin, alrededor del 50% de los ingresos de la empresa proviene de su Grupo de Negocios Inalámbricos, que se enfoca en la tecnología móvil.



Cabe mencionar que MediaTek tiene otra división llamada CCBG (Compute Connectivity and Metaverse Business Group), que se encarga de desarrollar soluciones personalizadas de ASIC para clientes empresariales. La empresa colabora con gigantes de la tecnología como Sony, Nintendo, Microsoft y Cisco para crear productos personalizados. Además, tiene una presencia destacada en el mercado de dispositivos inteligentes, como televisores, pantallas, cámaras y altavoces inteligentes, con Amazon como uno de sus clientes más destacados.

MediaTek

Cómo se prepara Colombia para la llegada del 5G

Alexander Rojas, gerente de desarrollo de negocios de la compañía para Colombia y Latinoamérica, habló sobre el papel clave que desempeña MediaTek en Colombia y en toda Latinoamérica, convirtiéndose en el socio principal para muchas marcas importantes en la región, incluyendo Samsung, Motorola, Xiaomi, y Transsion, en donde en muchos de los modelos de estos fabricantes, se utilizan chipsets de MediaTek.



“Colombia y Latinoamérica son una parte crucial del negocio de MediaTek y la empresa ha estado haciendo negocios en la región durante años y ha establecido relaciones sólidas con fabricantes de dispositivos y operadores de telecomunicaciones”, indicó.



Además, de acuerdo con Rojas, está desempeñando un papel esencial en la preparación de la región para la entrada de la tecnología 5G. En Colombia, por ejemplo, está trabajando en la implementación de 5G a finales de este año o principios del próximo año, reconociendo la importancia del 5G y Wi-Fi 7 para el desarrollo de América Latina.



“Además de proporcionar tecnología, MediaTek también trabaja en habilitar a los países para que tengan acceso a esa tecnología, lo que implica colaborar con fabricantes y operadores para garantizar que los dispositivos y la infraestructura estén listos para aprovechar la tecnología 5G y Wi-Fi 7”, explicó.

MediaTek

Rojas destacó que MediaTek se prepara con anticipación para la implementación de nuevas tecnologías, como el 5G y que además, están listos para ofrecer dispositivos y tecnología tan pronto como se asignen las bandas y se firmen acuerdos gubernamentales desempeñando así, un papel fundamental en Colombia y Latinoamérica al colaborar con marcas, operadores y gobiernos para habilitar la adopción de tecnologías avanzadas.

El auge de la inteligencia artificial en Colombia

Mestechkin señaló que, en el pasado, la mayoría de los ingresos de la empresa provenían del negocio móvil, pero este sector está evolucionando hacia un estado más maduro. “Aunque todavía hay innovación en curso, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), es posible que no veamos el mismo nivel de crecimiento explosivo que experimentamos con la introducción de la tecnología 5G”.



Sin embargo, lo que emociona especialmente a MediaTek es el futuro de la IA en la "nube perimetral" o "edge AI". “Esto implica que la IA se ejecutará en el dispositivo en lugar de depender completamente de la nube, esta transición a AI en el dispositivo tiene el potencial de revolucionar productos, mejorar el acceso a la información y servir como un asistente inteligente en diversas aplicaciones”, indicó.

MediaTek

Además de la IA en el dispositivo, MediaTek también está enfocado en el desarrollo de la próxima generación de tecnología Wi-Fi, Wi-Fi 7 que es una tecnología que promete una conectividad más eficiente y una mejor cobertura en entornos urbanos, lo que podría resolver problemas de conectividad en lugares con paredes de concreto gruesas, como apartamentos.



Cabe destacar que MediaTek está también explorando áreas como la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y el Internet de las cosas (IoT). La empresa está construyendo una plataforma que permitirá a los clientes empresariales desarrollar productos personalizados en estas áreas y está mirando hacia el futuro con entusiasmo, enfocándose en tecnologías de IA en dispositivos, mejoras en Wi-Fi, y la expansión hacia sectores como la RA, la RV y el IoT.

Ubicación principal y alcance global

MediaTek tiene su sede en la ciudad de Hsinchu, en el Science Park de Taiwán, lo que le permite colaborar estrechamente con otras empresas líderes de la industria tecnológica, como TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation), por lo que ha mantenido una posición dominante en el mercado de chips y sistemas en chip (SoC) para teléfonos y televisores inteligentes, con una cuota de mercado que supera el 60%.



Además, la empresa se ha transformado y diversificado desde la tecnología móvil hasta la inteligencia artificial y la realidad virtual, ha demostrado su liderazgo en la industria de la tecnología y su capacidad para innovar en múltiples áreas.



Russ Mestechkin subrayó la distinción clave de MediaTek: su capacidad para alcanzar una escala y un nivel de experiencia en ingeniería que les permite invertir más de $3 mil millones al año en investigación y desarrollo (I+D). “Esto es fundamental en un mercado altamente competitivo y tecnológicamente sofisticado. Mestechkin también destacó, hace 15 años, la totalidad de los ingresos de la empresa era de $3 mil millones”, dijo, añadiendo que el año pasado, se destinaron más de $3 mil millones únicamente en investigación y desarrollo.



"Nuestra diferenciación radica en que solo hay un par de compañías en el mundo que pueden hacer lo que hacemos hoy en día, y eso se debe a los más de 20 años de inversión en esta tecnología", explicó Mestechkin.

MediaTek

Además, la destacada posición de MediaTek en el desarrollo de tecnología 5G y módems amplía aún más su espectro de capacidades tecnológicas, lo que se debe a que los sistemas en chip (SoC) de smartphones incorporan una amplia gama de tecnologías, desde gráficos y video hasta tecnología de pantalla, 5G, Wi-Fi, Bluetooth y GPS.



Mestechkin también enfatizó que estas inversiones en tecnología permiten a MediaTek aprovechar sus avances tecnológicos en diferentes espacios y áreas de la industria. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) desarrollada para smartphones más nuevos también puede utilizarse en automóviles o en el desarrollo de servidores, lo que amplía aún más el alcance de la empresa en la industria.