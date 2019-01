Media Maratón de Barranquilla, un evento de talla mundial

“Lo que en 1981 fue la Carrera Atlética Regional CUC, concebida para promover un estilo de vida sano en los barranquilleros, hoy ha evolucionado hasta convertirse en referente de la élite deportiva regional y nacional, y uno de los eventos deportivos más importantes del año para la capital atlanticense”, así lo afirma Nicolás María Santo Domingo, gerente general de la Media Maratón de Barranquilla.

Y es que no es para menos, este proyecto, la Media Maratón de Barranquilla, nació dentro de la Universidad de la Costa con la misión de contribuir a la construcción de tejido social, y además, de regalarle a la ciudad un evento deportivo de talla internacional que aportara al proceso que está viviendo la capital del Atlántico en materia de reconstrucción –evolución que la ha posicionado como uno de los lugares preferidos para visitar-.



Hace cuatro años la carrera fue planteada con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Desde el comienzo, el equipo organizador pensó en reunir en un solo lugar a aficionados y profesionales que se interesaran en este tipo de actividades, y que quisieran contribuir a la formación de una cultura deportiva. Por lo tanto, luego de un arduo trabajo, en abril de 2016 se lanzó la primera Media Maratón de Barranquilla, la cual este año, celebrará su cuarta edición.

La Media Maratón de Barranquilla ofrece a sus competidores recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, en donde encontrarán alrededor de diez estaciones que mostrarán la identidad del Carnaval de Barranquilla de la mano de grupos folclóricos, y de la Secretaría de Cultura. Asimismo, y “gracias al apoyo de la CUC y la firma Free Triatlón Club, en esta cita, los principales exponentes del atletismo nacional correrán junto a aficionados al deporte, y atravesarán lugares emblemáticos como la Avenida del Río, la Catedral María Reina, la Plaza de la Aduana, el Teatro Amira de la Rosa, Bellas Artes, el Hotel El Prado y el Estadio Romelio Martínez, entre otros” comenta María.

Para esta ocasión, se esperan aproximadamente 6000 competidores de diferentes partes del país y del mundo, congregación que impacta positivamente cada uno de los sectores de Barranquilla, y que aporta al crecimiento de La Arenosa como un fuerte referente para la realización de grandes eventos.





Lo que debe saber para participar

​

La cita es el próximo 14 de abril en el Gran Malecón Puerta de Oro. A las 5:30 a.m. partirán los atletas inscritos para el recorrido de 21 kilómetros; a las 6:00 a.m. iniciarán la competencia quienes correrán 10 kilómetros; y por último, a las 6:15 a.m. los que pertenezcan a la distancia de 5 kilómetros y categoría de discapacitados.

Por otro lado, y para que lo tenga en cuenta, los días 12 y 13 de abril se llevará a cabo la feria Expo Fitme en donde se entregarán los respectivos kits y harán presencia marcas vinculadas al deporte. Para mayor información puede ingresar a https://mmbaq.com/