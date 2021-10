Más tiempo de protección, el nuevo beneficio de Ford para sus clientes

Ford ha sorprendido a sus clientes en Colombia con una excelente noticia: la Garantía Extendida Ford Protect, un nuevo producto que le permite ampliar la garantía original de su vehículo hasta por tres años adicionales.



Algo interesante de la Garantía Extendida Ford Protect es que esta puede ser adquirida para vehículos nuevos o seminuevos.

En el primer caso, el producto puede tomarse al momento de la compra del vehículo, o incluso después, si este aún no ha llegado a los 1.000 kilómetros de uso o si no ha pasado el primer mes desde la facturación.



Para el caso de los vehículos seminuevos, aplican los que tengan hasta 80.000 kilómetros o un máximo de 34 meses de facturación. Para adquirir el producto, es necesario que el cliente haya cumplido con los mantenimientos previos en la Red de Concesionarios Ford, y que lo siga haciendo para conservarlo.



Beneficios de la Garantía Extendida Ford Protect



Los clientes que adquieran este producto obtendrán un respaldo de hasta por seis años o 140.000 kilómetros adicionales, sin límite en el monto ni en la cantidad de reclamaciones; plusvalía por favorecimiento al valor de reventa del vehículo; protección para su economía ante gastos de reparación inesperados e imprevistos; y atención a nivel nacional en la Red de Concesionarios Ford con partes 100% originales, personal calificado y, si lo desea, atención por medio del servicio Sin Salir de Casa.



Cabe destacar que la Garantía Extendida Ford Protect cubre el costo de piezas, materiales y mano de obra necesarios para reparar o reemplazar partes o componentes, a causa de una avería mecánica o eléctrica ocasionada por un defecto de fabricación.

Las piezas amparadas son motor, transmisión, tracción, aire acondicionado, enfriamiento, sistema eléctrico, frenos, suspensión, dirección, suministro de combustible y sistemas híbridos, entre otras. Solamente no se cubren partes en las que exista un desgaste natural.



Alternativas para los clientes



La Garantía Extendida Ford Protect cubre referencias como Bronco, Ecosport, Edge, Escape, Explorer, Expedition, F-150, Fiesta, Fusion, Mustang y Ranger, sin importar el año del modelo, siempre y cuando se trate de vehículos nuevos o seminuevos.

A través de este producto, se podrá a ampliar la garantía original de fábrica de tres años con cualquiera de las siguientes alternativas:



• 1 año o 100.000 km, para un total de 4 años de garantía o de 100.000 km, lo que ocurra primero.

• 2 años o 120.000 km, para un total de 5 años de garantía o de 120.000 km, lo que ocurra primero.

• 3 años o 140.000 km, para un total de 6 años de garantía o de 140.000 km, lo que ocurra primero.



La extensión de garantía no aplica para modelos cargo, taxis, ambulancias, grúas, patrullas, vehículos o flotillas destinadas a servicio público, comercial o de pasajeros. Tampoco para vehículos con modificaciones no autorizadas por Ford que alteren su desgaste normal o estén incompletos.



El rango de precios del producto comienza en $1’620.000. Para mayor información sobre la Garantía Extendida Ford Protect, contacte a su concesionario Ford de preferencia.