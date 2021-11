Más de 100 años acompañando a los colombianos con sus vehículos

En sus más de 105 años acompañando al pueblo colombiano, Praco Didacol celebra los distintos procesos evolutivos que ha experimentado.



Para el caso del área de Retail, Mauricio Hernández, vicepresidente de Passenger Cars en Retail de Praco Didacol, indica que su oferta incluye los camiones Hino, Jaguar – Land Rover, Subaru, DFSK, los camiones Mack y seminuevos.



Para este año, la operación de esta dependencia de la compañía –que se da en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla– espera estar cerca a las 3.500 unidades vendidas entre sus diversas marcas.

Este área, que tiene alrededor de 390 personas, se divide en un área Comercial, una de Posventa, otra de Mercadeo, una Digital, la de Seguros y una más de gran relevancia: la de usados, cada una a cargo de un Gerente que ve por su área y está a cargo de la parte comercial y posventa, en tanto que Mercadeo sí es transversal, a las que se les suman los gerentes de posventa para cada una de las marcas.



“Nosotros como operación de retail, si fuéramos una marca dentro del país ocuparíamos la posición número 11, porque el volumen de ventas es muy importante. Esta operación está dentro de la sombrilla de Inchcape Colombia, que tiene diferentes marcas en Colombia. Mientras que en Bogotá (que representa el 50% de las ventas nacionales) tenemos varias sedes, siendo la de Morato la principal (Hino, Jaguar – Land Rover, Subaru, DFSK); contamos con un movimiento significativo de Subaru en el sector de Bella Suiza, donde también está la división de usados. Tenemos operación independiente de DFSK en la Autopista Norte con 127, y otra de los camiones Hino en la Calle 80, cerca de Siberia, Américas y Corabastos; y una de los camiones Mack en la zona industrial de la Calle 13”, explica Hernández.



En Envigado (donde también hay usados), así mismo, su operación es de vehículos livianos de las marcas Subaru y DFSK, y la sede de Itagüí se especializa en vehículos pesados (camiones Hino y Mack; al tiempo que en Cali también tienen dos sedes: la de Pasoancho con Subaru y otra en Yumbo, donde están DFSK, Mack e Hino; en Pereira tienen todo unificado en una sede en la que se encuentran las marcas Hino, Subaru, DFSK y maquinaria; en Bucaramanga, donde operan con DFSK e Hino, se suma el taller de Subaru, y en Barranquilla están con Hino, maquinaria pesada y Mack. Para el segundo semestre de 2022 tienen un plan de expansión en algunas ciudades intermedias.



Otro de los segmentos en los que esta compañía ha crecido de una manera importante, al punto de duplicar sus ventas, es el de accesorios. Así les sucede con Subaru, siendo un negocio que crea mucha fidelidad y pertenencia de marca; también tienen desarrolladas líneas de mantenimiento rápido, como Subaru Express Service (con una duración de 60 minutos), y aparte de eso han creado un configurador digital para la misma marca, donde las personas pueden ver todos los vehículos y configurar la unidad a su gusto, eligiendo el color, los accesorios y muchos otros detalles.



Mientras que en Jaguar – Land Rover tienen una operación de usados denominada Approved, en donde se verifican 165 puntos del vehículo, la procedencia, que no haya sido chocado y que esté en óptimas condiciones. Esta división de carros usados ‘premium’ hace que puedan otorgar una garantía de mínimo dos años.



Por otra parte, Praco Didacol Retail cuenta con la categoría de usados llamada Seminuevos (en este caso es multimarca), en la que los consumidores pueden encontrar vehículos muy bien alistados.



El Grupo, adicionalmente, tiene alianza con los cinco principales bancos del país, alineados con el mercado automotor, con quienes hacen un 50 por ciento de las ventas que son financiadas, para terminar de brindar una oferta 360º a los clientes (financiación, seguro, vehículo, accesorios, posventa y repuestos).



Los consumidores de Subaru, así mismo, tienen la oportunidad de vivir la experiencia de 48 horas de ‘test drive’, para que puedan conocer mejor el carro de su interés, un plus que es manejado directamente por los directores de las vitrinas, quienes coordinan todo para que la experiencia sea perfecta: se hace una entrega como si fuera de un vehículo nuevo y se les dan unos kits de bienvenida, en especial para quienes no han tenido antes contacto con la marca.



Ventas, retos y tendencias



Para el directivo de Praco Didacol, el 2020 fue un año atípico para la industria, sin embargo dice que fue muy bueno. “El año más complicado para el sector en el ámbito mundial ha sido este 2021, dado que ha habido escasez de producto, porque los fabricantes no han tenido acceso –sobre todo– a microchips, lo que no permite fabricar el volumen de vehículos que se venían produciendo antes de la pandemia”, advierte.



No obstante, reconoce que Colombia está registrando muy buenas ventas, teniendo en octubre el mejor mes de este año y se espera que el mercado siga creciendo; en tanto que para 2022 aún se prevén algunas dificultades de producción en varias de las marcas, pero con presupuestos crecientes pensando en la rápida recuperación mundial del sector.



Con respecto a los retos, el principal que ve Hernández es crecer en la digitalización de la venta porque, pese a que se aceleró con las cuarentenas al no poder abrir los puntos de venta, a la organización le tocó aprender a vender de esta forma. Y también en términos de posventa, pues uno de los desafíos para Praco Didacol es tener un mejor servicio cada día en esta área, es decir, en sus talleres, donde deben ser muy ágiles y asertivos.



Y en cuanto a las tendencias de la industria, el Vicepresidente de Passenger Cars afirma que para ellos como retail ha sido muy importante la popularización de vehículos con tecnologías híbridas, y que están comercializando en Subaru, Jaguar y Land Rover. Para él, es uno de los grandes avances que ha tenido la división de Retail, puesto que están incorporándose en un modelo diferente de producto, mientras que en Jaguar sí venden desde hace un par de años vehículos 100 por ciento eléctricos.



En ese sentido, y con respecto a los costos más elevados de estos carros, Hernández asegura que en los modelos híbridos hay un número de cupos al año que se ven beneficiados por una reducción de arancel, lo que condujo a que Praco Didacol creciera mucho en este segmento en el primer semestre de 2021, sin que existiera gran diferencia frente a los vehículos de gasolina.



Según el directivo, esto depende mucho de las decisiones que tome el Gobierno Nacional en cuanto a la ampliación de esos cupos anuales o la reducción de los aranceles, pero la tecnología hoy en día está siendo muy bien recibida por varias razones: primero por el tema medio ambiental, porque son tecnologías más limpias, tienen un consumo de combustible menor y, además, porque las alcaldías de la gran mayoría de las ciudades incentivan su uso eliminando la restricción del ‘Pico y placa’, lo que hace que para muchas personas eso sea atractivo y de paso les evite tener dos carros, con todo lo que eso implica.



“La gran mayoría de las marcas con las que contamos en el área de Retail ya tienen tecnología híbrida y sí es una apuesta de la compañía de cara a los temas ambientales y de sostenibilidad, y que sin duda es una prioridad dentro del Grupo”, subraya Mauricio Hernández.