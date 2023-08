Una de las afectaciones que puede perjudicar la economía y, sobre todo, la tranquilidad al interior de las familias, son los sucesos o eventos inesperados que casi siempre toman desprevenidos a los afectados, poniéndolos contra la pared y dejándolos sin posibilidad de reaccionar rápidamente.

Pensando en ello, Enel X, línea de negocio de Enel Colombia, creó un interesante portafolio de asistencias para sus clientes del sector residencial, que se ha convertido en un confiable respaldo que los apoya y les proporciona soluciones reales 24/7, los 365 días del año. Las asistencias ofrecen una serie de coberturas para proteger a las familias, que no solo son muy interesantes por sus bajos costos y la comodidad de pagarlas a través de la factura mensual de Enel, sino por toda la oferta de posibilidades para que los integrantes del hogar se sientan tranquilos y protegidos si se presenta una emergencia.



Adquirirlas es muy fácil, basta con llamar a sus expertos asesores a la línea 601 744 7474, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, de lunes a viernes, o a través de la página web https://www.enelxstore.com/co/es/e-shop/asistencias Es indispensable tener a la mano la factura de energía para suministrar la información necesaria.

Amplio portafolio

Enel X conoce el alto valor que tiene la tranquilidad para las familias, no solo ante eventos mayores como la pérdida de un ser querido o un asunto que requiera atención médica sino en cuestiones más cotidianas, pero no menos importantes, como problemas eléctricos, la necesidad urgente de un cerrajero o la rotura de vidrios.

Enel Colombia garantiza procesos de afiliación transparentes y auditados, que confirman y verifican los servicios complementarios adquiridos por los clientes. Foto: Cortesía Enel X

Asistencia Protección Hogar

Ofrece servicios como la reparación o el mantenimiento de electrodomésticos y un equipo de expertos con conocimientos y experiencia en solucionar inconvenientes eléctricos, con acceso permanente, sin periodos de carencia y amplios montos de cobertura para atender este tipo de emergencias en casa. Su costo mensual va desde los $11.500 COP.

Asistencia Doctor 360

Creada para brindar acceso oportuno, con permanencia indefinida, en más de seis especialidades médicas, bajos costos de afiliación y sin copagos, servicio de ambulancia y emergencia odontológica ambulatoria, más de 11 exámenes de laboratorio clínico e imágenes diagnósticas, y descuento en las consultas para médico general y especialistas que no estén cubiertas por el plan. Además, ofrece descuentos en farmacias para la compra de medicamentos y mejores condiciones de atención en entidades de salud privadas con cobertura nacional. El valor mensual del servicio inicia en $7.900 COP.

Asistencia Doctor 360. Foto: Cortesía Enel X

Asistencia Funeral 360

A este servicio, que cubre al grupo familiar básico, sin límite de hijos, se pueden afiliar las personas, sin importar la ocupación laboral o su estado actual de salud. Al momento de un fallecimiento, se puede escoger entre una extensa red de funerarias certificadas y si ocurre el deceso del titular, sus beneficiarios recibirán un auxilio económico si fueron inscritos en los planes Light o Premium. Así mismo, tanto el titular como el cónyuge, podrán acceder a los servicios de manera indefinida. Se puede adquirir desde $6.900 COP.

Asistencia Funeral 360. Foto: Cortesía Enel X

Enel X siempre piensa en la comodidad de sus clientes, facilitándoles la comunicación a través de sus canales digitales y no presenciales que se han consolidado como una herramienta de gran utilidad para auto gestionar los requerimientos y ser escuchados y atendidos a un clic de distancia.



Si un cliente desea consultar el pago o estado de los servicios complementarios que ha adquirido, puede hacerlo fácilmente en su factura física o digital, en el aparte de “otros cobros de productos y servicios”, identificado con color azul oscuro y fondo con el logo de Enel X.



Asimismo, puede separar el abono mensual que hace al portafolio de asistencias contratadas, del pago del servicio público de energía. Es importante anotar que las deudas originadas de las obligaciones diferentes al pago de servicios públicos, no generan solidaridad respecto del propietario del inmueble, salvo que este así lo haya aceptado en forma expresa.



Por último, en caso de presentarse un reclamo por cargos que no hayan sido contratados por el responsable de pagar la factura de Enel, la compañía expedirá un documento independiente detallando los valores adicionales al servicio público para que el usuario revise o tramite su eliminación definitiva, y si es objeto de devolución de valores recaudados, estos también serán atendidos y gestionados. Si en algún momento el tomador desea desafiliarse de la asistencia, puede hacerlo directamente con un asesor en la línea de atención 601 511 5115 / Opción 3.

Canales de atención

• Descargar la App Enel Colombia



• Línea de atención 601 511 5115



• Chatbot en www.enel.com.co



• Whatsapp 316 890 6003



• Correo electrónico clientescolombia@enel.com



• Atención personal programando cita en: línea de atención, Whatsapp o App

• www.enelx.com/co/es/personas