Más allá de las aulas: la vida universitaria en Unicervantes

Los relatos estudiantiles ofrecen una ventana única hacia la vida académica y personal de quienes forman parte de una comunidad universitaria o están pensando en ingresar a ella. Desde desafíos superados hasta momentos de inspiración, cada testimonio refleja la diversidad de experiencias que enriquecen la academia. Por ello, algunos estudiantes de Unicervantes decidieron contar, desde su perspectiva, el camino que han recorrido a lo largo de su formación.

Por ejemplo, Guillermo Torres, estudiante de Teología de sexto semestre, fue motivado a ingresar a Unicervantes por la forma de implementar las tecnologías de la información en la presencialidad, pues en palabras del estudiante: “la aplicación de estas estrategias, le han permitido acceder a la educación desde otras perspectivas y cumplir la meta de estudiar el programa de Teología”.



A su opinión se une la de María Camila Carvajal, estudiante de Ciencia Política de octavo semestre, quien afirma que su mayor impulso fueron las facilidades y garantías de descuentos económicos. “Desde el inicio, nos ilustraron acerca de los diferentes incentivos que la universidad ofrece por participación en semilleros y actividades deportivas. Esto significa que ingresar a Unicervantes es muy conveniente en términos económicos y frente a otras instituciones”, dice, agregando que “el proceso de admisión, en mi caso, fue muy práctico. Tuve la ventaja de hacer un recorrido por el campus. Me explicaron las carreras, los enfoques y la trayectoria de los padres Agustinos en el mundo. Después de haberme postulado, tuve la entrevista con el director del programa, quien me hizo una serie de preguntas. Si bien en ese momento tenía la ilusión de ejercer mi carrera mediante las Fuerzas Militares de Colombia, él me dio otra perspectiva y un panorama más amplio”.



En línea con lo anterior, la calidad de la enseñanza de Unicervantes se refleja en la forma en que prepara a cada uno de sus estudiantes. En ese sentido, Rut Mariana Figueredo, estudiante de Psicología de octavo semestre, la describe como un camino que resalta muchos aspectos. “En la universidad, nos proporcionan herramientas teórico-prácticas que nos ayudan en nuestro ejercicio profesional y que contribuyen a nuestro crecimiento no solo como profesionales, sino como personas. Debo resaltar el aporte de la universidad a la reconstrucción del tejido social en poblaciones que no tienen un acceso fácil a la educación superior”, cuenta.

Unicervantes

Entre aulas y experiencias

Ahora bien, el ambiente también es esencial para la vida diaria de los estudiantes, así como el apoyo académico. Unicervantes no solo cuenta con un campus que ofrece diversas áreas de esparcimiento y deporte para que sus alumnos tengan la oportunidad de interactuar, sino también con servicios de orientación. “Rescato que en la universidad existe un ambiente de confianza por parte de los docentes; siempre están pendientes de nosotros y de nuestro proceso”, explica Maríajosé Pérez, estudiante de Contaduría Pública de sexto semestre.



Después del testimonio de la estudiante en mención, Carvajal enfatiza la importancia de los servicios de tutoría de la institución. Comenta que, si bien hay diferentes tipos, uno consiste en recibir ayuda de estudiantes de semestres más avanzados o en brindar dicha ayuda a personas de semestres inferiores. “También contamos con tutorías por parte de docentes y con oportunidades para acceder a prácticas profesionales o pasantías”, afirma.



En lo que respecta a las pasantías, Figueredo cuenta que en este momento está finalizando su práctica de Psicología clínica en el municipio de Tenjo. “En estos últimos tres semestres, he tenido la oportunidad de integrarme con distintos profesionales de mi área porque la universidad tiene diferentes convenios. Considero que ha sido un espacio gratificante en el cual he podido asumir mi rol como futura profesional y me ha permitido fortalecer mis habilidades clínicas. Más allá de ser una experiencia formativa, también ha sido un espacio en el que he podido ampliar mi perspectiva frente a la aplicación de mi disciplina”, puntualiza.



Por otro lado, para la estudiante de Ciencia Política, quien realiza su práctica en el Congreso de la República de Colombia, “las prácticas me han permitido adquirir un desarrollo personal y profesional. Si bien es cierto aplicar la teoría en la práctica a veces resulta ser un desafío, las bases que he recibido me han ayudado a realizar las funciones que me han encomendado. De mi pensum hace parte Políticas Públicas, y esa materia me sirvió para lo que estoy haciendo ahora”.

Resolviendo desafíos

Estudiar trae consigo un conjunto de retos que deben saber enfrentarse. En este caso, los estudiantes de Unicervantes han estado preparados para hacerlo. La estudiante de Psicología afirma que ha sido todo un desafío la transición de la vida académica a la vida laboral a través de las prácticas profesionales, pero que es necesario adaptarse. “Hay que estar abierto a las necesidades y exigencias de la población con la cual se está trabajando. A mí me ha ayudado mucho el apoyo de los docentes y de las entidades de práctica, así como de mis compañeros”, relata Figueredo.

Unicervantes

Metas a futuro

Este grupo de estudiantes considera que en Unicervantes los han preparado para sus proyectos del futuro de una manera adecuada. En palabras de Carvajal, “me han preparado a nivel personal porque a lo largo de la vida, uno tiene que interactuar con distintas personas y cada persona es un mundo diferente. En Unicervantes he podido hacerlo con estudiantes de otras carreras y eso me ha permitido adquirir una visión distinta”. Asimismo, Figueredo añade, “he recibido por parte de Unicervantes herramientas que me han brindado la oportunidad de desarrollarme de forma personal y de adquirir habilidades que me serán útiles en mi profesión”.



Por ello, para los estudiantes es esencial vincularse de manera positiva a través de sus emprendimientos o como empleados en el sector productivo, poner en práctica sus conocimientos, continuar su proceso de formación para la vida y poder ocupar más adelante espacios en la universidad como docentes y funcionarios administrativos encargados de su dirección.



Por último, pensando en quienes desean ingresar a Unicervantes, el estudiante de Teología les recomienda que aprovechen el enfoque de la institución. “Es un modelo pedagógico orientado desde lo clásico que busca la verdad, la bondad y la belleza. Aunque nos brindan todos los elementos académicos y la excelencia académica, la formación humanista influye mucho y concientiza acerca del entorno. La calidad humana es un factor esencial en la universidad”, expone.



Con Torres concuerda Figueredo, quien explica que es vital conocer las posibilidades que brinda la universidad. “La universidad nos da acceso a ejercicios culturales y artísticos que nos ayudan a construir nuestra propia experiencia universitaria, pero también nos ofrece facilidades a nivel económico como becas y opciones de financiación. Me he visto beneficiada en repetidas ocasiones con becas por desempeño académico y esto me ha ayudado a darle continuidad a mis metas profesionales”, concluye la estudiante de Psicología.



Así las cosas, si está interesado en estudiar en Unicervantes ingrese a www.unicervantes.edu.co.