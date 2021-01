Marta Hazas habla sobre la llegada de ‘Velvet Colección’ a ATRESplayer

‘Velvet’ es una de las joyas televisivas más preciadas por los fanáticos de la moda y el glamour. Su éxito fue tal que la apasionante historia de las elegantes Galerías Velvet no tardó en encontrar una continuación.



Así nació ‘Velvet Colección’. La esperada secuela, que se ambienta en los años sesenta con la apertura de una nueva sucursal en Barcelona, recientemente hizo su debut en el canal Atreseries y la plataforma ATRESplayer.

La reconocida actriz española Marta Hazas, encargada de dar vida a la protagonista Clara Montesinos Martín, habló con nosotros sobre las novedades con las que ‘Velvet Colección’ cautivará a propios y extraños.



¿Cuáles son los principales encantos de ‘Velvet Colección’?

Marta Hazas: Es una serie con una factura impecable y muy entretenida de ver, que ha tenido la fortuna de contar con una gran producción, excelentes guiones y un elenco increíble. Es una serie romántica que lo tiene todo: drama, humor y una atmósfera muy atractiva relacionada con la moda y el glamour de las Galerías Velvet.



¿Qué sorpresas trae este ‘spin-off’ para conquistar a un público incluso mayor que el de su predecesora?

M.H.: ‘Velvet Colección’ los llevará a disfrutar de un cambio de década, de nuevos personajes y de sorpresivos cameos. Además, mostrará cómo los personajes habituales han crecido sin perder su esencia y la manera en que enfrentan los desafíos que conlleva abrir la nueva sucursal en Barcelona. Todo esto por medio de dos temporadas y de un episodio especial tipo película que cierra con broche de oro la historia de las Galerías Velvet.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a la protagonista de una producción de semejante factura?

M.H.: Fue un sueño hecho realidad. La serie se ha nutrido de la época dorada de Hollywood, de la cual yo soy fanática, así que disfruté al máximo del maquillaje, del vestuario y de mi personaje. Clara es una mujer llena de matices y de fuerza, que no se conforma con los cánones de la época y que tiene que afrontar todo tipo de situaciones, algunas muy cómicas y otras muy dramáticas. Fue un gran honor interpretarla, ha sido uno de mis personajes soñados.





‘Velvet Colección’ es otra buena muestra del reconocimiento que han venido cosechando las series españolas en los últimos años. ¿A qué atribuyes este éxito?

M.H.: En España estamos apostando cada vez más por las series. De hecho, yo misma me he decidido a protagonizar y producir ‘Pequeñas coincidencias’, una comedia romántica muy divertida que transcurre en Madrid y que está a punto de estrenar su nueva temporada. Por eso puedo decir que hemos crecido mucho y que actualmente contamos con excelentes técnicos, equipos, productores, directores y actores.

Esto nos ha permitido abrir un gran camino y consolidar también un mercado común con los demás países de habla hispana. A nosotros ya nos habían llegado producciones argentinas, venezolanas y por supuesto colombianas, y es genial que tengamos ahora una relación de ida y vuelta tan fluida.



Por último, ¿qué le dirías al público colombiano que está ansioso por ver ‘Velvet Colección’?

M.H.: Que estoy muy emocionada con todos los mensajes que me llegan desde Colombia. Por eso, los invito de corazón a ver ‘Velvet Colección’, que trae grandes sorpresas y que pone un broche de oro a una historia que seguramente les encantará.

¿Cómo no perderse de ‘Velvet Colección’?

