Mantenga en tres pasos una rutina saludable durante las festividades

Ya llega poco a poco el final de 2020, que ha estado lleno de retos personales, sociales y globales marcados por la pandemia. Y sí, permítase disfrutar de lo que queda de diciembre, de las diferentes celebraciones navideñas y de su familia. Esto también es válido para las personas que sufren de enfermedades crónicas, como el sobrepeso y la obesidad.

Ahora bien, y sabiendo que la comida es una de las características más importantes durante la época, los días por venir pueden resultar muy difíciles de afrontar para los pacientes que han seguido un estricto control de su peso a lo largo del año.



De acuerdo con la Asociación de Dietistas Británicos, las personas tienden a consumir en promedio entre 4.500 y 6.000 calorías en la noche de Navidad y cerca de 500 calorías adicionales por día durante la temporada de fiestas.



Todo eso es producto de un ambiente colmado de estímulos alimentarios, u obesogénico, que se crea en torno a las novenas y los encuentros decembrinos, pero que, como ya se dijo, está lejos de ser agradable para los pacientes con enfermedades crónicas.



El doctor Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo, afirma que “indudablemente, las celebraciones navideñas y de Año Nuevo giran en torno a la comida. Una persona que busca bajar de peso puede sentir presión y frustración si en todo momento está pensando qué puede comer y qué no”.



Este tipo de detonantes genera estrés, que tiene como consecuencia el incremento en el peso de los pacientes, aun cuando se mantengan las rutinas basadas en alimentación saludable y actividad física.



Coma con responsabilidad



A esa ansiedad se suma el impacto de la covid-19 en pacientes con sobrepeso y obesidad, por lo que también hay que considerar la presión de controlar y prevenir este tipo de enfermedades, cuyo impacto es cada vez mayor en el mundo.



Entonces, ¿qué deben hacer estas personas? ¿Negarse a comer los platos tradicionales de la época, aislarse y ser infelices?



La respuesta es un contundente no.



El doctor Rosero manifiesta que todo se basa en hacer compromisos. “El acuerdo al que se llegué con el médico tratante puede ser mantener el peso actual en lugar de seguir bajando de peso, respetando, eso sí, los hábitos saludables adquiridos durante el tratamiento. La meta de diciembre consiste en disfrutar y ser feliz”, explica el especialista.

Foto: Crédito: Novo

De ahí que comer más de lo acostumbrado no signifique que se esté abandonando el tratamiento contra la obesidad o el sobrepeso.



Claro está que, antes de sentarse a la mesa, es importante visitar previamente al médico tratante para identificar cuál será el camino por seguir en el manejo de la obesidad o el sobrepeso durante las fiestas.



“Es el momento en el cual médico y paciente pactan cómo adaptar el tratamiento a la época, al tiempo que definen los pasos para el año que viene”, afirma el doctor Rosero.



Tres cosas que debería hacer



Las enfermedades crónicas no tienen por qué convertirse en razones “de peso” que impidan dejar de disfrutar la vida, menos en diciembre, cuando hay muchos motivos para hacerlo.



Considerando lo que el doctor Ricardo Rosero ha mencionado hasta el momento, los pacientes pueden seguir los siguientes consejos para sentirse plenos a lo largo de las fiestas de final de año y comenzar 2021 con las rutinas saludables intactas:



Establecer máximos



Como ya se ha dicho, el objetivo no es dejar de comer lo que nos ofrecen o buscar dietas extremas basadas en soya y linaza. Si la persona esperó once meses para comer buñuelos y natilla, puede hacerlo.



“Es posible consumir un buñuelo pequeño, no dos o tres, que harán que se incrementen los carbohidratos en nuestro cuerpo. Igual pasa con la natilla. Media porción es suficiente”, dice el doctor Rosero.



De igual manera, teniendo en cuenta los componentes usuales en un plato (grasas, carbohidratos y proteínas), se recomienda comer primero la proteína y después los carbohidratos, evitando así que éstos se conviertan en grasa.

Foto: Crédito: Novo

Equilibrio es la clave



Las noches de Navidad y Año Nuevo son largas y están llenas de compromisos familiares, por lo que es normal comer más de lo usual. Entonces, es ideal llevar a cabo algún tipo de ejercicio físico durante esos días y los siguientes.



Esta rutina se puede acompañar con el método de comer menos en el desayuno y almuerzo si va a consumir una comida grande en la noche.



Y es ideal no tomar alcohol. Si por alguna razón el paciente debe hacerlo, es recomendable que consuma licores secos (whisky, ron, vodka o tequila, por ejemplo).



Sea feliz



Es muy importante dormir bien. Ocho horas de sueño son esenciales para que el cuerpo se sienta descansado y no “pida”, a lo largo del día, una cantidad de carbohidratos que exceda la normal.



“Una actividad tan básica ayuda a que seamos más felices y, por ende, a disfrutar las fiestas de mejor manera”, destaca el doctor Rosero.



Finalmente, el experto enfatiza en la importancia de no restringirse en esta época, pero sí poner límites para no generar detonantes.



“Hemos visto casos en los cuales, pacientes a los que no les prohibimos comidas, siguen bajando de peso. Esto ocurre porque no están ansiosos pensando en qué comer o qué no, permitiéndoles tener, con más facilidad, el autocontrol que necesitan”, concluye el experto. Una última recomendación es ingresar a la plataforma laverdaddesupeso.com, que con base en la cotidianidad propone temáticas enfocadas en el ejercicio, la alimentación, la mente y el equipo multidisciplinario médico como las claves para abordar las patologías del sobrepeso y la obesidad.