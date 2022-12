Para nadie es un secreto la difícil coyuntura económica global, justo cuando los países venían tratando de superar las repercusiones de la pandemia y ya la reactivación comenzaba a evidenciar sus primeros indicadores positivos.



Pero esta época que para muchos se puede traducir en una especie de ‘tormenta perfecta’, a los ojos de los grandes inversionistas puede ser un momento de oportunidades.

Por eso, y para las épocas de incertidumbre, como las que vivimos actualmente, Diego Mora, Country Manager de BlackRock para Colombia, Perú y Centroamérica, hace hincapié en la importancia de contar con portafolios de inversión, donde además de la diversificación de los mismos, es fundamental mantener una visión de largo plazo, aunque sea difícil hacerlo debido a los sesgos naturales que tenemos como seres humanos.



A esto se suma la relevancia de evitar esperar siempre el “momento justo” para entrar al mercado y no pensar en diversificación solo en instantes de crisis, sino mantenerlo como una estrategia constante en la manera como se invierten los recursos en todo tipo de inversiones.



“Una forma simple de entenderlo, y que no solo les sucede a los colombianos, es que la mayoría de los inversionistas (persona natural) en el ámbito mundial tienen lo que se conoce en la jerga financiera como ‘sesgo local’, que es la tendencia a invertir y concentrar ampliamente los portafolios en activos locales, que les representan mayor familiaridad y porque sienten que sobre ellos tienen más información y control”, explica Mora.



No obstante, asegura que lo que se ha probado es que mantener una diversificación internacional es beneficioso. Si un portafolio está exclusivamente invertido en activos locales y hay algún evento que impacte negativamente a los mercados locales, el 100 por ciento de ese portafolio se va a ver afectado.



Mientras que, si la persona cuenta con un porcentaje de su portafolio diversificado internacionalmente, ya sea en moneda extranjera, acciones, o renta fija en el exterior, debido a que los precios de estos activos responden a otras variables, puede reducirse el riesgo o incluso generar algún tipo de ganancia que tenga la posibilidad de compensar la pérdida registrada en otra parte del portafolio.



Con respecto a las oportunidades que se visualizan en medio de esta coyuntura económica, el directivo de BlackRock manifiesta que en este momento estamos ante un escenario en el que nos enfrentamos a una eventual recesión y en el que todavía en el ámbito global se está teniendo una visión de una subponderación a renta variable, es decir, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversionista tener algo menos de renta variable de lo que tendría en otras circunstancias. Sin embargo, anota que esto no significa que las personas deban salir a vender la totalidad de su exposición a activos de riesgo, porque está convencido que para los inversionistas que han soportado pérdidas en sus posiciones, mantenerse invertido les permitirá beneficiarse de una eventual recuperación en los precios en el largo plazo.



Mantener la disciplina en las inversiones es fundamental y evitar caer en la tentación de perseguir rentabilidades recientes es clave, ¿por qué? Porque como se ve con el dólar –que hoy está en altos niveles– ahora muchos hablan de salir a comprar dólares, pensando en identificar cuál es el activo que los va a hacer millonarios, y para Mora ese es un juego que con seguridad se va a perder, por lo que aconseja enfocarse en construir un portafolio que tenga un poco de varios activos –dependiendo del perfil de riesgo de cada persona– para que pueda soportar diversos escenarios de volatilidad en los mercados.



Y si se analizan esas opciones para Colombia, este experto señala que hoy, a diferencia de lo que pasaba en los mercados hace algunos años, hay más alternativas para poder diversificar los portafolios, y que esto se puede complementar con opciones de inversión internacional y un ejemplo claro de ello son los ETFs internacionales listados en bolsa, que se iniciaron en septiembre de 2021.



Para él, estos instrumentos son herramientas que, de una manera muy eficiente y en pesos, le permiten a cualquier tipo de inversionista–a través de una comisionista local– tener acceso a diferentes clases de activos como por ejemplo a las acciones de las 500 compañías más grandes del mercado estadounidense, a las que sigue el índice Standard & Poor’s 500.



Este tipo de inversiones también ayudan a tener exposición a dólares. Al poder invertir en Tesoros Americanos de corta duración, la estabilidad del valor en dólares de estos permite que el inversionista obtenga los rendimientos de la tasa de cambio frente al peso colombiano.

Sesgos predominantes

Con el objetivo de identificar los sesgos que normalmente intervienen en la toma de decisiones relacionadas con las inversiones, el Country Manager de BlackRock para Colombia, Perú y Centroamérica precisa que el primero es el mencionado ‘sesgo local’, que hace sentir un falso sentido de control y ante ese sesgo lo clave es recordar lo importante que es mantener un portafolio adecuadamente diversificado, incluyendo activos internacionales. Otro riesgo es el ‘Recency Bias’, o ‘sesgo de actualidad’, en el que se le da más importancia a lo que acaba de pasar versus lo que ha venido sucediendo históricamente o lo que podría acontecer en el futuro.



“Esto tiene que ver, por ejemplo, con que si un activo acaba de subir el inversionista tiene la tentación de salir a comprarlo, pensando en una rentabilidad rápida, pero puede eventualmente hacer esa adquisición en el momento más caro; o si se tiene un portafolio construido y está invertido en un activo X y su precio cayó, la tentación es salir a liquidar esa pérdida y puede terminar “vendiendo barato”. Ante este segundo sesgo es fundamental mantenerse invertido y conservar la visión de largo plazo. Hay que saber que si se sale a vender en épocas de depresión en el precio o a comprar cuando este está muy arriba probablemente se están tomando decisiones equivocadas”, enfatiza Mora.



Conozca más sobre BlackRock en el sitio web www.blackrock.com/co.



En América Latina: este material es para fines educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, ni oferta ni invitación para comprar o vender valores en jurisdicción alguna (o a persona) en donde dicha oferta, invitación, compra o venta sea ilegal conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los valores o fondos referidos en este material, que no estén registrados ante los reguladores del mercado de valores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay o algún otro país en América Latina, no pueden ser objeto de oferta pública dentro del territorio de dichos países. La veracidad de la información contenida en este material no ha sido confirmada por el regulador del mercado de valores de ningún país dentro de América Latina.



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.



MKTGH1122L/S-2606986-3/3

​MKTGH1222L/S-2649377-3/3