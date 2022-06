La piel es el órgano más grande que tenemos y debemos prestarle la atención necesaria para evitar inconvenientes como el envejecimiento prematuro y las manchas, por ejemplo. Ambos tienen un impacto importante en nuestra salud y autoestima, y es mejor prestarles atención a tiempo.

Con respecto a las manchas, que se han convertido en la segunda causa de consulta dermatológica profesional, las hay claras y oscuras, explica la doctora María Adelaida Restrepo, médica dermatóloga especialista en dermatología clínica y estética.



“Voy a referirme a las manchas oscuras, que pueden ser causadas por los efectos de la radiación ultravioleta en la piel o debido a enfermedades. En el primer caso, que es al que me voy a referir en esta oportunidad, el principal factor de surgimiento, aunque no el único, es la exposición acumulada y frecuente a los rayos del sol. Aquí es importante que sepamos que las manchas no aparecen de un momento a otro, sino que son el resultado de años sin protección contra ese tipo de radiación”, cuenta la doctora Restrepo.



Las partes más expuestas a los rayos del sol, como el rostro, el cuello y las manos, suelen mancharse, arrugarse y envejecerse porque “el efecto de esa luz en nuestra piel es acumulativo. Esa es la razón por la que las manchas van saliendo y oscureciéndose poco a poco”, dice la médica dermatóloga.



También hay que tener en cuenta que, aunque las pieles de hombres y mujeres son susceptibles a mancharse, los factores hormonales femeninos se convierten en detonante de los denominados melasmas, unas manchas oscuras que surgen en diferentes zonas del rostro.



“Lo anterior no significa que en los hombres no surjan melasmas, pero lo cierto es que de cada diez personas que las presentan, nueve son mujeres. Esto, por el uso de anticonceptivos o cambios hormonales en el momento del embarazo, que pueden generar manchas como parches en la frente, las mejillas, la nariz o el bigote”, indica la doctora María Adelaida Restrepo.



Otro de los principales factores que hace que la piel se manche es el acné, este por sus características genera marcas que pueden persistir en el tiempo y llegar a ser difíciles de tratar.

Maria Adelaida Restrepo – Médica dermatóloga. Foto: Loreal

Protector solar, el primer aliado de tu piel

Volviendo con la radiación solar, si bien muchas personas que adoptaron el modelo de teletrabajo o de trabajo en casa tienen la falsa sensación de que, al estar todo el tiempo bajo techo no necesitan cuidar su piel ni protegerla con protector solar, la realidad es que allí también existe un gran riesgo.



La doctora Restrepo comenta: “Ya sea que nos encontremos en nuestra habitación, en la sala o en un espacio habilitado como oficina, por lo general estamos cerca de ventanas, que dejan entrar hasta un 80% de luz solar, la cual penetra la dermis. Como resultado, y para nuestra sorpresa, descubrimos luego de un tiempo que tenemos manchada la piel de rostro, manos y cuello, o con procesos de envejecimiento prematuro. Igual sucede con las personas que manejan durante todo el día, todos los días”.



Es importante también que nos demos cuenta de que nadie está a salvo de los efectos de la luz solar. Hombres y mujeres por igual, sobre todo si son de tez blanca, aunque todas las pieles merecen cuidado, pueden un día verse al espejo y descubrir manchas oscuras y arrugas en sus caras.



Entonces, ¿cómo podemos prevenir el surgimiento de manchas y el envejecimiento prematuro de nuestra piel? La especialista en dermatología cosmética entrega las siguientes recomendaciones:



1. Hacer uso de antioxidantes. Aplícatelos en la mañana como complemento del protector solar.

2. Ten un producto de cuidado enfocado en manchas.

3. Protégete de la radiación ultravioleta con un protector solar adecuado.

4. Usa protector solar a diario y aplícalo cada dos horas en manos, rostro y cuello, en especial si tienes que exponerte al sol durante largos periodos.



Estas recomendaciones también son válidas para quien trabaja en casa. “Si es tu caso, debes aplicarte protector solar en la mañana y al medio día, al menos cada cuatro horas, considerando los momentos de mayor radiación solar, entre las 11 y las 2 de la tarde”, sugiere la especialista en dermatología clínica y estética.

Serum, la mejor decisión que puedes tomar

Pero si ya presentas manchas, te recomendamos que uses, junto con el protector, el suero Liftactiv B3, una solución que Vichy Laboratories pone a tu alcance. Este producto actúa en las diferentes capas de tu piel para atacar la formación de nuevas manchas en la capa basal de la epidermis y, al mismo tiempo, tiene un efecto exfoliante en manchas visibles.



Su formulación incluye Niacimida (B3) con efecto antihiperpigmentación, Ácido Glicólico, activos exfoliantes, Vitamina CG y péptidos antiarrugas y tiene eficacia clínicamente comprobada por dermatólogos.



“Liftactiv B3 es muy versátil, recomendado para hombres y mujeres de manera preventiva o correctiva como tratamiento. Se recomienda que sea aplicado antes del protector solar. También tiene efecto en manchas por imperfecciones y debe ser usado por personas mayores de catorce años”, comenta la doctora María Adelaida Restrepo.



La médica dermatóloga indica que, por lo general, este tipo de productos requieren de unas doce semanas de uso para que sus efectos sean visibles, en especial si se aplica en pieles con manchas oscuras surgidas hace mucho tiempo.



Por sus características, Liftactiv B3 puede ser empleado por tiempo prolongado, incluso luego de que las manchas se comiencen a desvanecer. Este suero no genera alergias ni intolerancia, y es muy seguro. Aunque es de libre compra y uso, siempre es recomendable consultar con un dermatólogo para escoger una rutina completa.



Si quieres conocer más acerca del serum Liftactiv B3, puedes ingresar al siguiente enlace.