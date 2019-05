Mamá se merece la mejor programación

Se acerca uno de los días más especiales a nivel mundial, el Día de la Madre, y por esa razón, Parque La Colina Centro Comercial ha diseñado una programación para que cada uno de los asistentes, viva junto a su mamá, momentos inolvidables. Asista y celebre con ella durante las distintas actividades y acompáñela a disfrutar de diferentes sorpresas.



A continuación conocerá el calendario del mes de mayo:



1. Tributo a Juan Gabriel

Para celebrar oficialmente el Día de la Madre se realizará un tributo al Divo de Juárez.



Fecha: Domingo 12 de mayo

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Atrio (entrada principal del centro comercial)

2. El poder de la ropa

Chichila Navia es la invitada especial del centro comercial y la marca Desigual para dar una charla sobre “El poder de la ropa”.



Fecha: Viernes 10 de mayo

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Atrio (entrada principal del centro comercial)

3. El oso TOUS

Este oso de 6 metros de alto es el lugar ideal para que los visitantes del centro comercial se tomen fotos. Los compradores que registren las facturas con más alto valor durante el mes, podrán ser ganadores de obsequios de la marca.



Fecha: Del 11al 26 de mayo

Hora: Horario del centro comercial

Lugar: Atrio (entrada principal del centro comercial)



4. Cocina fácil

Junto con la marca Casa Ideas se realizarán dos talleres de cocina con influenciadores que enseñarán recetas fáciles:



•Chef Andrés Chávez: Decoración de tartas

•Ana Katalina Torres: Cómo preparar pastas y cupcakes



Fecha: Sábado11 de mayo

Hora: 2:00 p.m. – 3:40 p.m. – 5:00 p.m.

Lugar: Atrio (entrada principal del centro comercial)



5. Bogotá Despierta

En víspera del Día de la Madre, Parque La Colina contará con horario extendido para que todos sus visitantes consigan el regalo ideal.



Día: sábado 11 de mayo

Hora: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

Lugar: Parque La Colina Centro Comercial



6. Estreno película 'Detective Pikachu'

Para que los más pequeños disfruten de esta película al mejor estilo, se realizará una actividad especial en la cual podrán participar y divertirse.



Fecha: sábado 11 y domingo 12 de mayo

Hora: 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Piso 2 en frente de Puma



7. Taller de cama

Junto a la marca Zara Home, el centro comercial llevará a cabo 2 talleres con expertos en temas de tendidos, los cuales enseñarán cómo hacer un buen tendido de cama.



Fecha: Jueves 16 de mayo

Hora: 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

Lugar: Atrio (entrada principal del centro comercial)



8. Les Mills con Reebok

Les Mills junto con la marca Reebok harán una clase de BodyCombat.



Fecha: Jueves 23 de mayo

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Atrio - parte exterior Parque La Colina



9. Social

Para disfrutar de un ambiente distinto con amigos o familia, los días jueves, viernes y sábados, el centro comercial continuará con la mejor música en vivo.



Fechas: Jueves, viernes y sábados

Hora: 7:30 p.m. a 10:30 p.m.

Lugar: SOCIAL



10. Zumba

Los miércoles y viernes se realizarán clases de zumba.



Fechas: Miércoles y viernes

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lugar: Atrio - parte exterior Parque La Colina



11. Santa Misa

Todos los domingos se realizará la Sagrada Eucaristía.



Fechas: Todos los domingos

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Zona dulce–piso 3

Para más información ingrese a www.parquelacolina.com