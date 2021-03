Maestría en Gobierno de Tecnología Informática recibe su acreditación

La Universidad del Norte de Barranquilla (Uninorte) acaba de recibir la acreditación de la maestría en Gobierno de Tecnología Informática, lo que para esta institución educativa significa el reconocimiento a un programa creado para formar a los líderes de tecnología informática para las organizaciones de la región y del país.

Para Amparo Camacho Díaz, directora académica de Pregrados de la División de Ingeniería y coordinadora académica de la maestría de Gobierno de Tecnología Informática, así mismo, representa la distinción a la calidad de la educación que vienen ofreciendo en esta maestría desde el año 2009, cuando se inició.



Con relación al impacto de esta decisión, la ingeniera señala que es una verificación que se da sobre la calidad del programa que debe generar confianza en todos los empleadores de la región, en la contratación de profesionales de tecnología informática que gobiernen y gestionen la misma dentro de las compañías. Esta acreditación, según ella, debe dar la tranquilidad suficiente para saber que se están apoyando en un personal idóneo que estará a cargo de los procesos en estas áreas.



Mientras que para los egresados, a su vez, es un reconocimiento frente a la formación, la enseñanza y toda la experticia que han adquirido, con un componente teórico contemporáneo y también por las herramientas de gobierno y gestión que aprendieron, lo que les debe transmitir mayor seguridad y confianza para su desempeño profesional.

“Los estudiantes adquieren un conocimiento muy amplio y profundo de lo que significa hacer gobierno y gestión de la tecnología informática de las organizaciones, un proceso que va mucho más allá de operar una infraestructura tecnológica, sino que ellos tienen que ejercer unas responsabilidades de muy alto nivel e intervenir en la toma de decisiones de tipo estratégico, orientadas a que los negocios o las empresas para las que laboren realmente sean competitivas y exitosas”, resalta Camacho.



Y agrega que en esta etapa de pandemia se hace absolutamente necesario contar, no con jefes como venía siendo tradicional en el pasado, sino con verdaderos líderes que estén al frente de todo lo que significa para las compañías la tecnología informática, porque es la que verdaderamente está apalancando a estas sociedades para que puedan sobrevivir y ser exitosas en esta coyuntura mundial.



Cómo va la demanda de estos profesionales



De acuerdo con la Coordinadora Académica de la Maestría, las organizaciones que en la actualidad están sorteando de mejor manera esta crisis son aquellas que están basadas en una tecnología informática que en realidad sirva y apoye al usuario, así como a todo el negocio de la empresa.



Desde ese punto de vista, afirma que sí existe una conciencia corporativa frente a la necesidad de tener esta clase de profesionales dentro de sus equipos, y esto redunda en una mayor demanda de los mismos.



Por ese motivo, también es muy alto el recibimiento que este tipo de programas está teniendo entre los estudiantes. “Tenemos muchas personas interesadas en cursar la maestría. Y pese a que en esta época la situación ha cambiado para todos, en el transcurso de la oferta de esta maestría hemos tenido una acogida muy buena, incluso de personas que viven fuera de la región Caribe, entendiendo que este programa –antes de la pandemia– era de corte estrictamente presencial. Igualmente, ha habido interés por parte de ciudadanos extranjeros”, precisa Camacho.



No obstante, debido a la emergencia sanitaria y a la estricta política de bioseguridad que ha tomado la Universidad del Norte, en la actualidad las clases se están llevando a cabo de manera remota, lo que ha resultado en una transformación muy positiva de la maestría y que se ha dado de forma muy natural, por las mismas características del plan de estudio y de los alumnos.



Así, según la Ingeniera, esta situación no los ha afectado y las clases se siguen ofertando con la misma rigurosidad, exigencia y puntualidad con las que se desarrollaban anteriormente. Sin embargo, dependiendo de la evolución de la pandemia y de las decisiones institucionales que tomen las directivas de la Uninorte, no se descarta una modalidad híbrida.



“Estamos estudiando la posibilidad del planteamiento de una modalidad híbrida permanente pues, los evaluadores para otorgar la acreditación, nos dijeron que este programa es completamente estratégico, no solamente para la Universidad sino para la región e incluso para Latinoamérica, por el tipo de formación que les estamos brindando a los estudiantes”, enfatiza Amparo Camacho.



Igualmente, hace un llamado al sector empresarial para que tengan muy en cuenta el perfil de estos profesionales que está formando esta institución, quienes son los que les van a garantizar el éxito a las organizaciones, no solo por las circunstancias actuales sino por las demandas de una sociedad apoyada en tecnología informática.



Por todo eso, la Coordinadora Académica de la Maestría no duda en afirmar que la tecnología informática siempre va a ser absolutamente necesaria en las compañías y que hay que tener conciencia de que esto sigue y cada vez se van a requerir verdaderos líderes al frente de los procesos que involucran a esta especialidad.

Para mayor información ingrese a nuestro sitio web: https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-gobierno-de-tecnologia-informática-modalidad-profesional