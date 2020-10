“Lucha por Ellas”, un evento para combatir el cáncer de mama

En octubre, se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad a la que es necesario empezar derrotando desde sus primeras etapas. Por esa razón, y con el objetivo de ampliar el conocimiento y la conciencia sobre esta enfermedad, la Casa Editorial El Tiempo y Roche invitan al Foro Virtual “Lucha por Ellas” el próximo miércoles 21 de octubre, a las 8:30 a.m.

En este evento, reconocidos especialistas hablarán de esta enfermedad que, según se calcula, afecta alrededor de 1,5 millones de mujeres en todo el mundo, y que habrá aumentado su diagnóstico en un 46 % para el año 20301.



En la región, las cifras también son alarmantes. Solo en el 2012, más de 152.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en América Latina, donde, en general, las tasas de supervivencia a cinco años casi nunca superan el 70 %, por cuenta de la baja conciencia sobre la enfermedad, los diagnósticos tardíos y la escasez en los recursos médicos2.



En el caso de nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Cancerología, hay más de 50.000 pacientes con cáncer de mama y, anualmente, se diagnostican aproximadamente 8.686 casos y se presentan cerca de 2.649 fallecimientos.



La importancia de tomar conciencia



El panorama descrito no es alentador, pero, como se verá a lo largo del foro, la situación se puede revertir tomando conciencia sobre el cáncer de mama. Por eso, uno de los primeros mitos que se derribarán en el evento es que esta es una única enfermedad.



En realidad, el cáncer de mama tiene nombre y apellido; es decir que hay varios subtipos con diferentes aspectos biológicos y genéticos y, por ende, con distintos tratamientos.



La manera más común de clasificar los cánceres de mama es a partir de las proteínas específicas que se encuentran en la superficie de las células, lo que genera tres subtipos: el HER 2 Negativo con Receptor Hormonal Positivo, que constituye el 70 % de todos los pacientes con cáncer de mama3 y que tiene una tasa de supervivencia estimada del 90 % a cinco años4; el HER 2 Positivo con Receptores Hormonales Positivos o Negativos, que representa del 15 al 20 % de todos los casos de cáncer de mama y que tiene una tasa de supervivencia estimada del 89 % a cinco años5; y el cáncer de mama Triple Negativo, que comprende alrededor del 15 % de todos los cáncer de mama6. Este último tiene tasas de mortalidad más altas que los otros subtipos. De hecho, todavía se desconocen sus causas, por lo que su tratamiento es mucho más complejo.



Pero hay que tener en cuenta que la complejidad no solo obedece al subtipo de cáncer, sino al estadio en el que este se encuentre: cuanto más avanzado esté, más difícil será tratarlo. Por eso, es fundamental trabajar en la detección temprana, que depende, en buena medida, de cada mujer.



La cultura del 1, 2 y 3



Debido a lo anterior, otro de los temas importantes del foro será el diagnóstico oportuno, que ayuda a ganarle terreno a la enfermedad. Para ello, es esencial la cultura del 1, 2 y 3, que indica el camino a seguir para que las mujeres puedan estar atentas a la aparición de cualquier signo de alerta.



Esta cultura se compone de tres momentos: el primero de ellos es el autoexamen, una prueba de tamización que, a partir de los 20 años, ayuda a las mujeres a conocer sus mamas y a detectar anormalidades, observándolas y palpándolas en la ducha o frente a un espejo; el segundo es el examen clínico, realizado por un especialista y recomendado una vez por año a partir de los 40; el tercero es la mamografía, en el que, con un sistema de dosis bajas de rayos X, se visualiza el interior de las mamas para identificar anormalidades. Este último se recomienda una vez cada dos años para todas las mujeres mayores de 50; sin embargo, también se puede hacer sin importar la edad, siempre y cuando existan síntomas o antecedentes familiares.



Hay que insistir en la importancia de este itinerario, especialmente en el momento actual. Y es que la pandemia ha hecho que muchas mujeres posterguen sus exámenes de prevención, lo que puede ser altamente contraproducente para su salud. Por eso, otro tema que se tratará dentro del evento será el del cáncer de mama durante la post-pandemia.



Para acercarse a estos y otros temas relacionados con el cáncer de mama, conéctese al Foro Virtual “Lucha por Ellas” el próximo miércoles 21 de octubre, a las 8:30 a.m., en el canal de YouTube de la Casa Editorial El Tiempo. Recuerde que la conciencia es fundamental para empezar a vencer a esta enfermedad desde el primer ‘round’.



