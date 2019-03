Los usados, un mercado que sigue siendo rentable

Pese a que cada vez resulta más accesible para la población el mercado de los automóviles nuevos en el país, debido a las facilidades que ofrecen las marcas y a las

buenas tasas que brindan las entidades financieras, son muchos los que todavía

prefieren optar por adquirir un carro usado, pero que cumpla con sus necesidades,

requerimientos y presupuesto.



Al respecto, la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, Juliana

Rico, considera que Colombia es un país de carros usados y que así lo evidencian

las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que indican que durante

los primeros seis meses del año pasado se realizaron 537.785 traspasos, mientras

que en todo 2017 la venta de vehículos usados fue de 1’113.304, es decir, que por cada automotor nuevo que se comercializa en el país se traspasan 4,75 unidades.



Para el caso de automóviles o carros familiares la relación es uno nuevo por 3,7

usados.



“Bogotá es la ciudad en donde se hacen más traspasos cada año, con 335.000

unidades vendidas durante 2017, seguida de Medellín y su área metropolitana con

166.893 y Cali con 73.187 vehículos usados vendidos”, agrega.



Esas mismas cifras coinciden con las que plantea David Antonio Lizarazo Álvarez,

de la firma Lizarazo & Álvarez, quien afirma Colombia siempre se ha caracterizado

por la comercialización de vehículos usados y tiene una gran acogida ya que, se espera para 2019 la comercialización de 276.000 autos nuevos (sumándole esa relación que hace el Runt de uno nuevo por 3,7 usados), lo que para el experto -por lógica- supone un buen año para la industria automotriz, se le augura un crecimiento sin limitaciones.



Lo anterior también puede responder a que el país viene teniendo unas mejoras

económicas importantes, como lo señala Efrey Sastoque, CEO-Fundador de

Rennty, además de las inversiones en vías y conectividad en el territorio nacional.



Para él, esto se reflejará en la compra de autos usados y nuevos, aunque también

se están abriendo espacio otras nuevas propuestas como la renta de autos de

personas particulares, y que hacen que los autos usados o nuevos ya no sean un

gasto sino en algún momento un generador de ingresos.



“Seguramente esto impactará en la compra de autos y en la forma en que se

piensa a la hora de adquirir un bien como este”, advierte Sastoque.



Pero ante la inquietud sobre si en la actualidad todavía sigue siendo rentable

comprar vehículos usados, los expertos consultados entran en algunas diferencias,

dependiendo del uso que se les quiera dar.



En ese sentido, Rico asegura que no es rentable tener o adquirir un automóvil usado

desde el punto de vista de costos de mantenimiento, consumo de combustible,

costos impositivos y, por ende, desde el aporte al ambiente y a la seguridad

que implica poseer un vehículo usado.



Sastoque, por su parte, considera que la compra de un auto, si es para uso particular,

no tiene una rentabilidad económica, y solo unas ventajas en comodidad, movilidad

e incluso status. Sin embargo, añade, la compra de un auto usado, de acuerdo

con las características que tenga, puede ser mejor negocio que comprar uno

nuevo, pero no en todas las ocasiones. Mientras que el abogado de Lizarazo & Álvarez, piensa que la compra y venta de usados no solo es una opción viable cuando no se tiene el poder adquisitivo, sino que también es una tema de suma importancia para la

economía colombiana, debido a la cantidad de transacciones que genera al año.



“De esta manera la rentabilidad va a ser buena, ya que el precio comercial de

este tipo de bien una vez sale del concesionario pierde un valor considerable. Es

ahí cuando la opción de comprar usado es factible. El tema es que no hay que

asimilar usado con mala calidad”, explica Lizarazo.