Los tipos de cáncer más prevalentes en Colombia

El cáncer es una enfermedad caracterizada por la propagación anormal y desordenada de las células del cuerpo que conlleva al crecimiento de un tumor maligno en un tejido u órgano. De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Global de Cáncer, el año pasado en Colombia se registraron 46.057 muertes debido a esta patología.



Además, este estudio indica que los tipos con mayor proporción de mortalidad son de estómago (13,07 %), pulmón (12,43 %), seno (8,79 %), y colon (8,04 %). Se estima que para el 2018 se registraron 101.983 de nuevos casos, lo que representa un problema importante de salud pública.



Javier Orlando Pacheco, médico internista hematooncólogo y jefe de Oncología del Hospital de San José, asegura que esta enfermedad es más común en mujeres, pero presenta una tasa de mayor mortalidad en los hombres. El especialista menciona que una cifra que apoya la afirmación anterior es que “en el último año, un total de 580.000 mujeres murieron en el mundo por cáncer de mama; 2.500 de ellas en Colombia 78 % de las afectadas siguen vivas 5 años después de haber sido diagnosticadas”. Los más usuales son los de mama y de cuello uterino.



“En el caso de los hombres, 32.316 casos fueron reportados por la entidades de salud y las principales localizaciones de cáncer fueron en orden decreciente: próstata, estómago, pulmón, colon, recto y linfomas no-Hodgkin”, afirma Pacheco.

Factores de riesgo

Héctor Posso, asesor médico para el área de oncología de Bayer, explica que “aunque no es posible saber con precisión por qué una persona padece esta afección y otra no, hay ciertos factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de sufrir este padecimiento que están relacionados con el estilo de vida o exposición a productos químicos”, y añade que existen otras señales naturales que no pueden ser controladas como antecedentes familiares y la edad. Además, según Pacheco, cerca del 30 % de las muertes pueden ser prevenidas modificando los factores de riesgo, por ejemplo:

consumo de tabaco, sobrepeso, dieta poco saludable, falta de actividad física, consumo de alcohol, infección por VPH de transmisión sexual, contaminación del aire, pues está comprobado por varios estudios que estos agentes influyen en el desarrollo de la dolencia.



Otro indicador de riesgo para muchos tipos de cáncer es la edad adulta. Por ejemplo, la edad promedio al momento del diagnóstico es de 61 años para el de seno, 68 años para el colorrectal, 70 años para el de pulmón y 66 para el de próstata, afirma el doctor Posso.

¿Cómo prevenirlo?

Según la OMS, al menos un tercio de todos los casos de cáncer pueden prevenirse evitando la exposición a diversos factores de riesgo. Expertos de Mayo Clinic señalan algunos de los hábitos que se deben incorporar para contribuir a la prevención de la enfermedad.



No al tabaco. El uso de cualquier tipo de tabaco lleva casi irremediablemente al cáncer. Fumar está relacionado con varios tipos, incluyendo el de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino y riñón. Dieta balanceada. Aunque hacer selecciones saludables en el supermercado y a la hora de comer no garantiza la prevención de esta enfermedad en específico, podría reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. La actividad física es la clave. Mantener un peso saludable podría reducir el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer.