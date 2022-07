Muy cerca al corregimiento de Ampudia, en Jamundí, se halla el predio Minas de Río Claro, en cuyos suelos hay cuencas donde nacen las aguas que abastecen los acueductos de diferentes comunidades del sur del Valle del Cauca.



En este terreno, que en el pasado fue usado para la ganadería, el bosque está naciendo nuevamente, gracias al trabajo de funcionarios y asesores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, que están recuperando este ecosistema y sus coberturas forestales.

Así mismo, cerca de 5.000 familias de pequeños productores campesinos e instituciones educativas del departamento ya cuentan con ‘kits’ de agroecología que les permiten producir sus propios alimentos y vender los excedentes en mercados verdes. También, más de 2.000 hogares en la región ya cuentan con estufas ecoeficientes que reducen el uso de leña hasta en un 40 por ciento y producen menos humo, mejorando la salud y la calidad de vida de las familias campesinas vallunas.



Detrás de estas y muchas otras historias de gestión ambiental en la región está el compromiso de campesinos, empresas, instituciones y personas que quieren ver a un Valle más verde, un Valle que cuida la vida, un Valle que conserva su biodiversidad. En últimas, el Valle de sus sueños.

El Valle de los sueños

Muchos de los esfuerzos de estos actores han sido dirigidos y articulados por la CVC, una entidad que imagina y está construyendo un futuro sostenible para la región, donde lo ambiental, lo económico y lo social estén en armonía.



Teniendo tan solo el 2% del territorio nacional (con más de dos millones de hectáreas), el Valle del Cauca es el segundo departamento más biodiverso del país, aventajado solo por el Amazonas, gracias a su alto número de especies de flora y fauna y por la variedad de sus pisos térmicos, que van desde páramos hasta el mar.



Pese a ser un departamento agroindustrial, tiene tan solo un 14% de territorio plano y gran oferta en la ruralidad, lo que la hace una región rica ecosistémicamente. Por estas y muchas más razones, el Valle debe apostarle a la sostenibilidad, mientras conserva su riqueza ambiental y genera bienestar a las personas. La buena noticia es que la región cuenta con múltiples iniciativas en esta línea.

Historias de sostenibilidad

A través de iniciativas como los ‘Acuerdos Recíprocos por el Agua’, liderados por la CVC, las comunidades negras e indígenas contribuyen a la conservación en sus terrenos. Allí, se han sembrado más de 42.200 árboles, se cuenta con 4.785 hectáreas en restauración y 402 hectáreas de mangle y humedales en conservación.



Para ello, se han suscrito 143 acuerdos con propietarios, logrando aproximadamente 26.000 hectáreas en manejo sostenible. Dado que la gestión ambiental requiere de la comunión de esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, la CVC creó los ‘Encuentros Ambientales Regionales (EAR)’, una iniciativa que llevó a funcionarios de la entidad a recorrer todo el Valle del Cauca escuchando, en un primer momento, la visión y las necesidades en materia ambiental de alcaldes y ONG ambientalistas.



Seguidamente, la CVC volvió a hacer el mismo recorrido, pero dándole voz a los jóvenes. En total, se realizaron ocho encuentros, con participación de 250 colectivos conformados por 1.000 jóvenes.



Lo aprendido en los ‘Encuentros Ambientales Regionales’ fue la base de la creación de otros programas de alto impacto:

‘Tesos por el ambiente’ permitió que 2.000 jóvenes, de todos los municipios vallecaucanos, accedieran al Diplomado en Gestión Ambiental de la Univalle; en este momento, la CVC prepara una nueva versión junto a la Universidad Javeriana.



‘Descubriendo el Valle de los sueños’, por su parte, facilitó que 700 jóvenes aprovecharan los centros de educación ambiental y profundizaran en diferentes áreas ambientales de su interés.



Recientemente, la CVC lanzó las ‘Iniciativas Juveniles Ambientales (IJA)’, con las cuales se apoyará, hasta con $50 millones de pesos, a jóvenes que presenten propuestas de proyectos ambientales.



“Junto a los empresarios, hemos desarrollado procesos como el gran acuerdo con el sector cañicultor, para reducir quemas, proteger la fauna silvestre y mejorar prácticas productivas. El área permitida para quemar se redujo en más de la mitad, y se establecieron nuevas normas para proteger la fauna, así como los humedales del Complejo Ramsar”, señala Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC. Así mismo, la corporación firmó un acuerdo cuyo fin es recuperar las franjas forestales protectoras del río Cauca.

Indicadores ambientales

Entre tanto, la región cuenta con los mejores indicadores ambientales en términos de número de áreas protegidas que, según la CVC, ya van por encima de las 627.000 hectáreas, es decir, más del 30% del área total del departamento. Una de estas es Isla Ají, que comprende 24.000 hectáreas en el Pacífico y cuya declaratoria como área protegida fue una noticia mundial: hasta el mismo Leonardo DiCaprio la resaltó en su cuenta de Twitter.



Por otro lado, cabe destacar que la región tiene uno de los índices de deforestación más bajos del país. Según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), desde 2015 hasta hoy, la deforestación ha venido disminuyendo casi de forma sostenida. “Lo anterior es resultado, entre otras cosas, porque somos el segundo departamento que más árboles está sembrando, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, afirmó el director de la CVC.



Gracias al programa ‘Valle más Verde’ de la CVC, desde 2020 a la fecha se han sembrado más de cinco millones de árboles y casi dos millones de alevinos; la meta de la entidad es lograr ocho millones de árboles y tres millones de alevinos para 2023.

Una nueva visión regional

No puede haber sostenibilidad en un territorio si no hay un sentido de pertenencia hacia este, si no se le dan oportunidades al campesino o si las empresas no son responsables con sus temas productivos. En síntesis, no puede haber sostenibilidad sin un trabajo junto a la gente.



Para la CVC, en lo social radica el éxito de la nueva visión de sostenibilidad que está cambiando al Valle del Cauca. “La productividad y la conservación pueden ir de la mano, pero siempre teniendo en cuenta lo social como la base del éxito de cualquier intervención. Todos debemos y podemos contribuir para tener un Valle que cuide la vida: el Valle de nuestros sueños”, concluye la CVC.

‘Por un campo más sostenible’

El hambre, la seguridad alimentaria y la conservación agroecológica del territorio vallecaucano son las premisas del programa bandera de la CVC: ‘Por un Campo Más Sostenible’.



La iniciativa comprende acciones de intervención en seguridad alimentaria y reconversión productiva hacia sistemas y mercados agroecológicos campesinos. Para mejorar la oferta y demanda de productos, se han promovido 23 mercados agroecológicos campesinos, con la participación de aproximadamente 250 productores agropecuarios, en 18 municipios del departamento, para beneficiar a más de 5.000 familias.