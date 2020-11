Los retos del cáncer de mama para los sistemas de salud

¿Sabía que el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama? Eso hace de este mes una ocasión propicia para generar mayor conciencia sobre esta enfermedad. Y es que el cáncer de mama es un mal que se debe empezar venciendo desde el primer ‘round’, pues en los estadios avanzados es más difícil de tratar y los pronósticos se hacen menos optimistas. De hecho, la detección a tiempo es uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas de salud para tratar este cáncer, el de mayor incidencia y mortalidad entre las mujeres.

El panorama global y local



Se estima que, en todo el mundo, el cáncer de mama afecta alrededor de 1,5 millones de mujeres1. Además, según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama en algún lugar del mundo y cada 53 minutos una paciente pierde la vida por esta causa.



Asimismo, tal como lo muestra esta tendencia, se calcula que el número de mujeres diagnosticadas aumentará en un 46 % para 20301.



El panorama en América Latina no es más alentador. Solo en el 2012, más de 152.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. De no revertirse esta situación, es probable que la enfermedad se detecte en más de 240.000 pacientes en el año 2030. Además, a pesar de las diferencias entre los países, las tasas de supervivencia a cinco años del cáncer de mama rara vez superan el 70 %, debido a los bajos niveles de concientización de la población, los diagnósticos tardíos y la falta de recursos médicos2.



En el caso específico de Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología, hay más de 50.000 pacientes que viven con cáncer de mama, es decir, cerca de 198 por cada 100.000 mujeres. Por año, se diagnostican aproximadamente 8.686 casos y se presentan alrededor de 2.649 fallecimientos.



Los departamentos con mayor prevalencia de cáncer de mama en nuestro país son Risaralda, Antioquia, Quindío, Bogotá, Valle del Cauca, Caldas y Norte de Santander.



¿Cuál es la situación para los sistemas de salud?



Indudablemente, el cáncer de mama constituye un gran desafío para los sistemas de salud en todo el mundo. La buena noticia es que la prevención y la detección temprana pueden tener un impacto muy favorable en la situación.



Por ejemplo, adoptar hábitos saludables, como moderar el consumo de alcohol, hacer ejercicio con regularidad y controlar el peso corporal, podría representar una reducción de hasta un 30 % en las probabilidades de padecer cáncer de mama. Igualmente, una detección temprana puede disminuir hasta en un 25 % la probabilidad de morir por esta enfermedad1.



En este sentido, dos importantes retos para los sistemas de salud son, por un lado, divulgar los factores de riesgo y los hábitos que pueden ayudar a reducir las probabilidades de que la enfermedad se manifieste; y, por el otro, fomentar buenas prácticas en las mujeres para que haya diagnósticos tempranos.



Para el segundo objetivo, es muy importante la promoción de la cultura del 1, 2 y 3, que traza un itinerario para que las mujeres puedan monitorear por sí mismas y en compañía de sus médicos la aparición de cualquier anomalía.



Así pues, la cultura del 1, 2 y 3 comprende tres tipos de examen: el autoexamen, que permite a las mujeres conocer sus mamas y detectar anormalidades desde los 20 años; el examen clínico, que preferiblemente debe llevarse a cabo una vez por año después de cumplir los 40; y la mamografía, que se recomienda una vez cada dos años para las mujeres que han cumplido los 50.



Esto es esencial, ya que actualmente entre el 30 y el 40 % de los cánceres de mama se detectan en etapa metastásica, cuando la probabilidad de sobrevivir se ha reducido considerablemente3.



Otro problema que acarrea esta situación para los sistemas de salud es que los costos de tratar a una mujer en un estadio avanzado de la enfermedad aumentan sustancialmente, llegando a tener un valor 18 veces mayor que en el caso de las pacientes en estadio inicial4.



Precisamente, el costo anual total de los distintos cánceres en 2010 por concepto de gasto de atención de salud y pérdida de productividad se estimó en 1,16 billones de dólares en todo el mundo, cifra que puede y debe reducirse, especialmente en sistemas de salud de países con ingresos bajos o medios, donde se encuentran la mayoría de personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer y donde estos sobrecostos retrasan o fragmentan la atención. Muestra de ello es que, en el 2015, solamente el 35 % de los países de ingresos bajos reportó contar en el sector público con servicios de patología, mientras que el 95 % de los países de ingresos altos contaba con ellos5.



A pesar de lo anterior, también es importante resaltar los grandes progresos que ha logrado la medicina en el tratamiento del cáncer de mama en estadios avanzados, con medicamentos que ayudan a combatir la enfermedad, a manejar los síntomas y a equilibrar los efectos secundarios. Hallazgos a destacar en este sentido son la evolución de las quimioterapias a terapias altamente dirigidas con anticuerpos monoclonales e inmunoterapias, y el uso de tecnologías innovadoras, como la secuenciación de nueva generación y las biopsias líquidas, que transforman el diagnóstico y facilitan los cuidados personalizados.



Son avances que vale la pena reseñar, pero solo un esfuerzo conjunto entre los sistemas de salud y la población en general podrá revertir la situación del cáncer de mama, una enfermedad a la que hay que empezar venciendo desde el principio.



