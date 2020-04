Los retos de la covid-19 para los gobernantes del mundo

Además de ser un desafío para los sistemas de salud de los países, el coronavirus ha tenido un gran impacto político. Representantes de la academia y expertos de los sectores público y privado analizaron este fenómeno en la franja de contenidos de la Universidad Sergio Arboleda.

“Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está en calma”. Esta es una célebre cita del escritor de la antigua Roma, Publilio Siro, que cobra vigencia en los tiempos de crisis, pues, cada medida que los líderes políticos toman para enfrentar la pandemia generada por la COVID-19, pone en evidencia las fortalezas y las deficiencias de los gobiernos.

Precisamente, los retos en materia de gobernabilidad, que plantea la coyuntura sanitaria que afronta el mundo, fueron el tema de análisis de La Sergio Te Conecta, una franja de contenidos online ideada por la Universidad Sergio Arboleda, para acompañar a los colombianos durante la cuarentena.



En este espacio, Ángela Garzón, directora de la Organización de Mujeres por la Educación, concejal de Bogotá entre 2015 y 2018, y miembro del equipo de Bogotá para la Gente, de Carlos Fernando Galán, conversó junto con Diego de la Ossa, director de asuntos regulatorios y relacionamiento de Valure; Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de La Sergio, y Fabio Sánchez, docente de la misma Escuela, acerca de las nuevas problemáticas que se derivan de la pandemia.



Allí, los analistas señalaron que figuras políticas como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés López Obrador, entre otros gobernantes que se han dado a conocer como radicales, han utilizado la situación para hacer populismo y desconocer la crisis, que por cierto ha golpeado de gran manera a los Estados Unidos.

“Los Estados deben comprometerse con los sectores vulnerables porque, de lo contrario, el consumo se detendrá y se perderán aún más empleos”, aseguró Fabio Sánchez, docente de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda. También señaló que se necesitará un Plan Marshall postmoderno para los sectores que quedarán golpeados, como el turismo y los pequeños empresarios.



Para los expertos, el Gobierno colombiano se enfrenta a grandes desafíos, como el trabajo informal, la desigualdad, el apoyo a las mipymes y a la clase media, la regulación de las plataformas de economías colaborativas, la migración de venezolanos y el rol del sistema financiero.



En Colombia, el 47% de la población se desempeña por medio del trabajo informal, por lo cual “hay que proteger los empleos formales e informales en Colombia y buscar alivios para los informales, sin llegar a ser asistenciales, ni subsidiar a esta población”, afirmó, Diego de la Ossa, director de director de asuntos regulatorios y relacionamiento de Valure.

Por su parte, Ángela Garzón, aseguró que “el sector financiero, la banca, no está cumpliendo con las promesas de ayuda para los colombianos”, la experta agregó que una solución para la economía local es habilitar el comercio en la modalidad de tiempo completo.



“Yo fui una de las personas que lideró el proyecto Bogotá 24 horas. En la actualidad no es posible llevarlo a cabo, pero cuando la situación cambie, este proyecto puede ayudar a acelerar la economía como se ha hecho en otros países”, afirmó Ángela Garzón, experta en competitividad y miembro del equipo de Bogotá para la Gente, de Carlos Fernando Galán.



Por su parte, Nicolás Liendo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, observó que la problemática de la migración de venezolanos hace más pertinente que nunca la implementación del cooperativismo, un modelo económico alemán que cobra vigencia hoy día y que se sustenta en valores como la igualdad y la equidad.



Además, los expertos coincidieron en que las medidas que ha tomado el presidente, Iván Duque, han sido acertadas y consecuentes con la situación, y que no debe haber divisiones entre los gobernantes. Por otro lado, resaltaron el liderazgo que demostró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al decretar el aislamiento preventivo obligatorio con algunos días de antelación.



Esta sesión de análisis y debate se suma a las realizadas por la Sergio Arboleda, durante el periodo de cuarentena, en las que se han abordado diversos temas como salud mental, historia, música y religión. A través de sus redes sociales, la Institución anuncia la realización de nuevas actividades online.